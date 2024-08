Di María, a fondo: el campeón del mundo que lo acompañará cuando sea DT, el día que pensó en dejar el fútbol y por qué mira los partidos de Unión

Ángel Di María marcó a fuego la historia de la selección argentina. Sus goles ante Brasil, Italia y Francia fueron cruciales para contribuir en las consagraciones de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial 2022. Su influencia en esos títulos fue vital para ganar su primer título en la Mayor junto a Lionel Messi y dejar atrás las reprobaciones por ovaciones perpetuas. Hoy, ya le dijo adiós a la Albiceleste, y disfruta de sus últimos años de carrera.

Este viernes, la cadena deportiva ESPN mostró la entrevista completa al atacante del Benfica, luego de que hayan brindado un anticipo horas atrás, en las que mostraba su emoción por dejar la Selección. Ahora, recordó las ocasiones en las que pensó alejarse antes de tiempo, como después del tercer lugar logrado en Brasil: “En la Copa América 2019, estuve en duda de dejar la Selección. Mi madre me decía que deje de pasarla mal, que deje de sufrir. En Argentina, si no ganas, sos un fracasado. Había llegado a un límite, pero tuve a mi mujer detrás que me decía: ’seguí, seguí peleándola...‘”.

Más adelante, el delantero de 36 años reveló en que destina una porción de su tiempo libre: “Estoy haciendo el curso de entrenador, por si me pinta. Nunca se sabe”. Acto seguido, sorprendió con su declaración sobre quién sería uno de sus colaboradores en un cuerpo técnico: “Ayudante ya tengo, porque Lea (Paredes) me metió presión hace poco en una nota que dio, que dijo que si se metía era de ayudante conmigo. Ya cuando estábamos en París arrancó todo esto de que si era entrenador, él era mi ayudante. Todo salió más que nada porque tenemos una muy linda amistad entre familias”.

“Lo estoy haciendo más que nada por las dudas, y no sé. Siempre dije lo mismo, que si uno piensa en el después, es porque el hoy se está terminando. Hoy estoy en el hoy, no estoy pensando en el después. Todavía siento que puedo dar mucho más”, aclaró.

* Más frases de Ángel Di María

Por otro lado, contó la llamativa razón por la que sigue los encuentros de Unión, dirigido por Cristian Kily González: “Siempre fue mi referente porque salió de Central, jugó en la Selección y jugaba en mi posición. Se lo dije a él, hasta el día de hoy sigo hablando... Miro los partidos de Unión por él para intentar darle fuerzas también. Es una excelente persona, es más que mi ídolo. Tuve la posibilidad de jugar con él en Central”. Luego, se descontracturó ante la pregunta sobre qué frase suya le quedó marcada: “Siempre me decía: ‘Corré hijo de puta que tengo que correr por vos y yo tengo 36′, ja”.

MÁS FRASES DE ÁNGEL DI MARÍA

La convocatoria de la Selección sin él: “El otro día me di cuenta porque no estaba con esa ansiedad de que iba a salir la lista, sabía que no iba a estar, entonces era un día más. Cuando salió la lista, vi que muchos empezaron a subirla y ahí me di cuenta que era el momento indicado para dejar. La miré por arriba para ver los chicos que estaban. Ahora, soy un hincha más de la Selección y quiero que le vaya bien. Hay una generación muy linda de jugadores, de mucha calidad, que empiezan a estar en grandes clubes”.

¿De qué hubiera trabajado si no era futbolista? “Hoy estaría laburando con mucho orgullo con mi viejo en la carbonería, hubiese seguido ahí tranquilamente”.

El día que pensó en dejar el fútbol: “Cuando tenía 15 años tuve mi primer choque contra la pared contra un técnico en Rosario Central que le gustaba la gente que golpeaba, trababa, chocaba. No le gustaba los que jugaban y me dijo que era un cagón, que no saltaba a cabecear, que no chocaba, que no ponía el pie y le dijo a mi vieja para que me vaya a otro lado. Ella me dijo que no, que iba a seguir ahí y la iba a seguir peleando. Ahí había dicho ‘no juego más‘, pero tenía a mi vieja siempre atrás que ama el fútbol y quería que siga jugando. Ella quería que siga soñando con poder llegar algún día, por eso seguí”.

* Ángel Di María contó cuál fue su peor entrenador

Los mejores tres entrenadores de su carrera: “Scaloni, sin dudas. Es un gran entrenador en todo sentido, por el cuerpo técnico que tiene, por la conexión con el jugador y por cómo plantea los partidos, es uno de los mejores. Alejandro (Sabella) fue un entrenador que me marcó y aprendí muchísimo con él. Después, es difícil, tuve muchos entrenadores: Mourinho, Ancelotti... El peor es van Gaal, eso te lo aseguro”.

Por qué no mencionó a Diego Maradona en esa lista: “No te lo pongo de entrenador porque para mí era más un amigo, un compañero, una persona que se acercaba todas las noches a charlar. No parecía un entrenador, sino más un papá. Me bancó cuando nadie me bancaba. Más me criticaban, más me ponía. Fue todo”.

Su mejor partido en la Argentina: “La final contra Francia. Fue uno de mis mejores partidos en la Selección. Fueron 75 minutos en los que ni yo creo lo que hice. Miré el partido dos o tres veces”.

El mejor gol: “Por jugada, la final contra Francia. Por definición, contra Italia. El gol que le hago a Donnarumma por la velocidad y por cómo defino en tan poquito espacio ante un arquero gigante como Donnarumma... La definición fue espectacular”.

* La emoción de Di María por su paso en la Selección