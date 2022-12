El historial de conflictos de Louis Van Gaal con las estrellas de Argentina: Di María lo calificó como “el peor técnico” que tuvo y la legendaria pelea con Riquelme

Van Gaal y Argentina volverán a cruzarse en un Mundial (Reuters)

“Van Gaal odia a los latinos. Planeaba llevar a sus hombres (a jugadores de su país) y realmente fue capaz de hacer que abandonara el club”, aseguraba el histórico delantero italiano Luca Toni en 2016 en una entrevista con MaiDireCalcio.com al ser consultado por el entrenador con el que peor relación tuvo.

El técnico neerlandés, que enfrentará nuevamente a la selección argentina en un Mundial, protagonizó una carrera repleta de polémicas y tensiones, sobre todo con futbolistas albicelestes.

“Fue el peor técnico que tuve en mi carrera”, afirmó Ángel Di María en diálogo con TyC Sports en septiembre del año pasado, al recordar su breve paso por el Manchester United en la temporada 2013-14. Este viernes, volverán a verse las caras en los cuartos de final.

Van Gaal y Di María compartieron equipo en Manchester United

Pero el vínculo tenso con los futbolistas sudamericanos tuvo su epicentro a mediados del 2002, cuando Juan Román Riquelme llegaba a Barcelona para convertirse en el flamante refuerzo del equipo culé por 15 millones de dólares.

El histórico 10 de Boca Juniors arribó a tierras españolas con el objetivo de ser el líder dentro del campo, pero no contaba con que en la dirección técnica iba a encontrarse con Louis Van Gaal. Román había firmado por cinco años, pero solo jugó 50 partidos, anotó nueve goles, y se marchó sin pena ni gloria después de que el entrenador neerlandés lo relegara al banco de suplentes.

“Cuando tiene la pelota en los pies, usted es el mejor jugador del mundo. Pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos. Tienes que sprintar más”, le advirtió Van Gaal al argentino ni bien fue presentado con la camiseta azulgrana.

Después de hacer maravillas en el Xeneize, adueñándose del mediocampo, el entrenador consideró que beneficiaría a su equipo jugando de extremo izquierdo. Una indicación que fue rápidamente desobedecida por el argentino y que le costó la titularidad.

“Yo no pedí a Riquelme. Fue una decisión del club y yo formo parte de él, pero no lo pedí”, afirmó Van Gaal en una conferencia de prensa. Es que para él, el equipo estaba por sobre las individualidades y siempre promulgó esa postura.

Van Gaal tuvo a Riquelme entre sus filas cuando fichó por Barcelona (Reuters)

Tras su estancia en Barcelona, Van Gaal llegó al AZ Alkmaar de Países Bajos en el que pasó cuatro temporadas y en donde coincidió con el argentino Sergio Romero, uno de los pocos latinoamericanos que pudo hablar bien de él.

Después de conseguir un título de liga juntos en 2009, ambos se reencontraron en el Manchester United por decisión del neerlandés. “Estoy en deuda con Van Gaal, es increíble haber llegado a un club como el Manchester United después del último año que pasé en la Sampdoria”, reconocía Chiquito Romero en 2015.

Sin embargo, no todos tienen buenas referencias de su paso por Old Trafford.

“En Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses. Después tuve una pelea, y cuando te peleas, las cosas ya no salen de la misma manera, no es la misma relación y el técnico decide si jugas o no”, recordaba Di María sobre la convivencia con Van Gaal.

“En todo momento él me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás. Hasta que llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema. Ganamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba. Así constantemente. Yo dije: ‘Bueno, erro pases, ¿qué le voy a hacer? No me pongas si no me querés poner’. Y así empezaron las discusiones, yo venía jugando bien y me limpió de un día para el otro”, detalló el Fideo sobre la tensa relación con el técnico europeo durante la temporada 2014-15.

Argentina venció a Países Bajos por penales en las semifinales del Mundial de Brasil 2014

Por último, en 2019, y para remarcar su ideología de que el equipo está por encima de las individualidades, Van Gaal apuntó contra Lionel Messi. “Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo”, explicaba en una entrevista con El País.

“(Messi) Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”, sentenciaba.

Este viernes los caminos de Van Gaal y Argentina volverán a cruzarse en un historial que tiene como último antecedente la semifinal del Mundial de Brasil 2014 en la que la Albiceleste se impuso en la tanda de penales tras un 0-0 en el marcador.

“Contra Argentina empatamos y luego perdimos en los penales, así que es bueno que haya una revancha. Eso es lo que nosotros queremos”, aseguró recientemente el seleccionador neerlandés en una conferencia de prensa. “Lo dije y lo repito: podemos ser campeones del mundo. Eso es lo que dije y lo que digo. No digo que lo vayamos a ser. Yo recibo el cariño y el aprecio de la gente que me rodea. Las críticas son algo consustancial al fútbol”, sentenció.

