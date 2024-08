“No tiene sentido”: el argentino Francisco Comesaña se despachó con “el punto del torneo” en el triunfo ante Humbert en el US Open

* El puntazo de Comesaña

Este miércoles Francisco Comesaña (108°) dio otro golpe en el US Open ya que venció a un Top 20. El marplatense de 23 años se impuso 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 al francés Ugo Humbert, 17° del mundo, en tres horas y un minuto, y se clasificó a la tercera ronda. Para lograr su triunfo, el Tiburón se quedó con lo que es hasta ahora el punto del torneo y recibió un tremendo elogio de la Asociación Argentina de Tenis.

Humbert había ganado el primer parcial y mientras el segundo iba cuatro iguales, tras el saque del europeo comenzó el ida y vuelta en el que el bonaerense respondió en ocho ocasiones, dos de ellas muy exigidas y una pegándole de espaldas. Francisco llegó a todas y la última la pelota de Ugo picó afuera y terminó en un puntazo de Comesaña. “No tiene sentido este punto que ganó Francisco Comesaña”, posteó en su cuenta de X la AAT. “El punto del torneo. Comesaña, haciendo estragos”, añadió el usuario @Argentenista. “El punto de Fran Comesaña... ¡Por favor! Va a ser uno de los mejores en este US Open”, confirmó @VarskySports.

El Tiburón, de 23 años, se enfrentará en su siguiente partido con el vencedor del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz, número 12, y el italiano Matteo Berrettini (44), quienes se enfrentan esta noche en Flushing Meadows.

El posteo de la AAT elogiando el punto de Comesaña

La victoria de Comesaña no pasó inadvertida en el torneo. Primero, por su mérito en el mencionado punto y candidato a uno de los mejores de la competición. Y segundo porque se transformó en el tercer argentino que alcanzó la tercera ronda en su debut tanto en Wimbledon como en el US Open. Los otros fueron Gabriela Sabatini (1984/85) y David Nalbandian (2001/02).

En su primer partido en el certamen Comesaña había vencido al suizo Dominic Stricker (169°), por 4-6, 6-3, 7-6(4) y 6-3 en tres horas y seis minutos. Ratificando su buen nivel ahora buscará seguir avanzando en el último Grand Slam del año.

Comesaña demostró una gran capacidad para dominar con su servicio, logrando 11 aces y consiguiendo un 61% de primeros saques. Este desempeño le permitió manejar el ritmo del partido y salvar tres de seis oportunidades de quiebre que tuvo Humbert. Además de su potente servicio, fue igualmente efectivo con la devolución, consiguiendo romper el saque del contrario en cinco de las 13 oportunidades creadas.

En tanto que su labor en el torneo le valdrá avanzar en el Ranking ATP. Antes de este certamen, Fran se encontraba fuera del top 100, pero tras asegurar dos victorias clave y acumular 90 puntos, su avance de 20 puestos lo posiciona firmemente entre los cien mejores tenistas del mundo.

Comesaña pudo además celebrar este triunfo con su madre, a quien abrazó nada más terminar el partido, ya que además era su cumpleaños. “Ahora estamos todos contentos y disfrutando un poquito”, dijo luego del juego.

Explicó además cómo se mantuvo en el duelo tras ceder en el primer set ante el galo. “Al principio del partido él estaba sacando muy bien, no sé cuántos ‘aces’ me hizo en el primer set. Él estaba devolviendo bien y yo no estaba muy cómodo con mi juego, pero vi un poquito de luz cuando le quiebro en el 5-3 del primer set. Después yo juego mal el 6-5, pero vi un poquito de luz, vi que él empezó a bajar un poco la energía, ya la cara se le había cambiado, se lo veía un poco cansado”, argumentó.

“Sé que físicamente estoy bien, que puedo jugar partidos largos, que hoy hacía mucho calor, que el físico iba a ser un arma. Entonces, yo necesitaba puntos largos, hacerlo correr, moverlo y creo que lo pude hacer durante el segundo, el tercer y cuarto set”, añadió.