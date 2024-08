Boca presiona sobre el cierre del mercado de pases para quedarse con dos “joyas” del fútbol argentino: la firme respuesta que recibió

Juan Román Riquelme pretende a dos de las figuras del campeonato argentino (Fotos :API /Rolando Enríquez)

Boca Juniors continúa en la búsqueda de más refuerzos teniendo en cuenta que el cierre del libro de pases culmina el 6 de septiembre para futbolistas locales o en condición de libres. Si bien la ventana ya está cerrada, el Xeneize cuenta con varios días más para negociar debido la lesión ligamentaria del Ariel Molas. Luego de que se informara un serio interés para sumar a Juan Barinaga, lateral derecho de Belgrano de Córdoba, este miércoles se conocieron otros dos nombres pesados. Ambos tienen características más ofensivas y fueron marcados ante la posible venta de Cristian Medina a la Fiorentina.

Se tratan de dos de las “joyas” del fútbol argentino: Claudio Aquino de Vélez Sarsfield y Jáminton Campaz de Rosario Central. En ambos casos no serían futbolistas para sumar en lo inmediato sino pensando a futuro, más precisamente a principios del año próximo. La respuesta que recibió el Consejo de Fútbol del Xeneize fue firme: no son considerados transferibles. Sin embargo, hay que remarcar diferencias sustanciales.

Claudio Aquino celebra su tanto en la goleada ante Barracas Central por la Liga Profesional (Fotobaires)

El caso de la figura de Vélez Sarsfield cuenta con contrato hasta fin de año y de la única manera por la que podría salir es ejecutando la cláusula de rescisión de 1.500.000 de dólares. Desde el Fortín, su presidente emitió una declaración contundente: “No vamos a negociarlo”. Incluso, en diálogo con Radio La Red, Fabián Berlanga anunció que la intención del club de Liniers es de renovarle al jugador de 33 años y que la oferta fue entregada a su representante en mayo. Sin embargo, el propio dirigente reconoció al medio Sábado Vélez que las negociaciones estaban estancadas.

“Tuvimos una reunión con su representante donde nos manifestó que él está muy bien en estos momentos, pero no quiere estar atado a un contrato donde si no le gusta o no está el contexto dado para que él quiera quedarse, no le agrada esa situación. No pasa por una situación económica en este caso porque tanto él como su representante nos dijeron que la oferta es muy buena, es un problema de cabeza de él y su entorno familiar. Lo que él pretende es tener una cláusula de rescisión donde pueda salir casi de un día para otro; entonces en esa situación difícilmente le renovemos”.

Asimismo, el futbolista, que es el goleador de la Liga Profesional con 7 tantos en 12 partidos, no tendría deseos de irse ejecutando la cláusula por el cariño que le tiene a la institución y lo cómodo que se encuentra con su entrenador Gustavo Quinteros. De esta manera, de abrirse las negociaciones serían recién a partir de enero, por lo que el jugador podría llegar al Xeneize en condición de libre.

Jáminton Campaz delantero colombiano de Rosario Central (Télam)

Por su parte, Rosario Central también dejó en claro que el colombiano de 24 años no se vende en lo inmediato y que cuenta con vínculo hasta diciembre de 2026. Un detalle no menor es que el Canalla posee la mitad de su ficha (la compró en dos millones de dólares) y que la restante le pertenece a Gremio de Brasil.

En el caso de que Boca Juniors retome el interés a partir del próximo año no aceptarían un monto inferior a los 10 millones de dólares. Vale recordar que Jáminton Campaz es una de las máximas figuras del cuadro rosarino y también estuvo poco tiempo atrás en el radar de River Plate. Lleva jugados 78 partidos y convirtió 12 goles.