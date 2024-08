Agustín Creevy anunció que se retira de Los Pumas en el partido frente a Australia por el Rugby Championship: “Me voy vacío”

El anuncio de Agustin Creevy antes del último partido con Los Pumas

Agustín Creevy, el jugador con más partidos internacionales en la historia del rugby argentino, con 109 apariciones, ha decidido ponerle fin a su carrera con Los Pumas. Su último encuentro con el seleccionado nacional será en La Plata, su ciudad natal, cerrando un ciclo histórico. El hooker, además, es el representante albiceleste con más encuentros en Mundiales. Y como si fuera poco, Creevy ha llevado la cinta de capitán en 51 tests entre 2014 y 2018, un récord en la historia de Los Pumas.

“Hola a a todos, este mensaje es para anunciar que este sábado va a ser mi último partido con la camiseta de Los Pumas. Estoy con muchas sensaciones encontradas, de tristeza, de alegría, y sobre todo de un orgullo inmenso haber vestido esta camiseta durante mucho tiempo; ya casi van 20 años. Todas las decisiones, elecciones; todo lo que he pasado fue para y por vestir esta camiseta de Los Pumas que tanto amo. Pasé por todos los lugares por los que puede pasar un jugador. Fui de los más chicos, del medio, de los más grandes, suplente, titular, fui capitán durante 51 partidos; la verdad es que en cada lugar donde estuve lo disfruté”, prologó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Siento un profundo orgullo por todo lo que pasé y hoy me voy vacío. Creo que todo lo que viví, lo viví al máximo; es por eso que creo que es momento de dar un paso al costado. Es lo mejor para el equipo. Como siempre digo, el equipo está sobre todas las cosas. Quiero agradecerle profundamente a todo el público argentino que me acompañó todo este tiempo. Siempre voy a estar agradecido con ustedes por el amor que me dieron, fue mucho más de lo que hubiera imaginado. Los quiero invitar a todos este sábado al partido en mi ciudad, en La Plata, en el Estadio Uno, donde vamos a jugar un partido increíble contra los Wallabies par seguir en camino en el Rugby Championship. Los esperamos a todos para que sea una noche inolvidable”, concluyó.

Creevy se inició en el club platense de San Luis y debutó en Los Pumas el 23 de abril de 2005 en la victoria ante Japón por 68-36, ingresando en el segundo tiempo por el mendocino Federico Genoud. Originalmente ocupaba la posición de tercera línea, pero cambió a hooker, donde se consolidó como uno de los mejores del mundo. En su carrera con Los Pumas, fue dirigido por seis entrenadores: Marcelo Loffreda (2005-2007), Santiago Phelan (2008-2013), Daniel Hourcade (2013-2018), Mario Ledesma (2018-2021), Michael Cheika (2022-actualidad) y Felipe Contepomi en la actualidad.

Su primera Copa del Mundo fue en Nueva Zelanda 2011, donde ingresó desde el banco de suplentes contra Inglaterra, Rumania, Escocia, Georgia, y ante el equipo local en cuartos de final. En 2015, fue el capitán en Wembley ante los All Blacks, liderando también contra Georgia, Tonga, Irlanda y Australia. En Japón 2019 fue el número dos en el debut ante Francia en Tokio, entrando desde el banco en los partidos contra Tonga, Inglaterra y USA.

Agustín Creevy se dio el gusto de anotar un try en la victoria de Los Pumas frente a los All Blacks (Kerry Marshall/Photosport via AP)

Desde su debut, Creevy ha logrado numerosos y trascendentes triunfos con Los Pumas:

2005: Victoria ante Japón en el viejo estadio de Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

2006: Única aparición ante Uruguay con victoria.

2009: Triunfo sobre Escocia en Murrayfield.

2010: Victorias ante Francia en Buenos Aires e Italia en Verona.

2011: Superó a Rumania, Escocia y Georgia en la fase de grupos del Mundial en Nueva Zelanda.

2012: Victoria en Cardiff ante Gales.

2014: Primer éxito en el Rugby Championship ante Australia en Mendoza y triunfo en el Stade de France.

2015: Primer triunfo ante los Springboks en Durban y victorias en el Mundial ante Georgia, Tonga, Namibia e Irlanda.

2016: Cuatro victorias, incluyendo Japón en Tokio y Sudáfrica en Salta.

2017: Triunfos ante Georgia en Jujuy e Italia en Florencia.

2018: Segunda victoria ante Sudáfrica en Mendoza y un histórico triunfo ante Australia en Gold Coast.

Y para terminar su carrera, se dio el gusto de ser parte del equipo que derrotó a Nueva Zelanda por 38-30 en el debut del Rugby Championship. El legado de Agustín Creevy en el rugby argentino es innegable y su última aparición con Los Pumas en La Plata será un evento memorable para el deporte nacional.

Argentina se enfrenta a Australia en La Plata (AP Photo/Rick Rycroft)

Argentina se enfrenta a Australia este sábado a las 19 en el estadio de Estudiantes de La Plata con algunos cambios con respecto al equipo que jugó el último partido en Auckland. El entrenador Felipe Contepomi implementará tres cambios en el XV titular. Joel Sclavi ingresará en lugar de Lucio Sordoni; Franco Molina retornará a la segunda línea y Marcos Kremer pasará a la tercera, reemplazando a Joaquín Oviedo. Además, Santiago Cordero volverá a la titularidad en sustitución del lesionado Matías Moroni. Guido Petti estará en el banco de suplentes y podrá hacer su debut este año con Los Pumas, al igual que Santiago Grondona quien retorna luego de superar su lesión en los ligamentos cruzados de su rodilla.

Los Wallabies no llegan en un buen momento, ya que vienen de perder los dos partidos jugados con Sudáfrica en el arranque del Rugby Championship.

El XV titular de Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya, Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Cordero y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Guido Petti, Tomás Lavanini, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Alborno