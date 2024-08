“Somos hermanos o qué somos”: la conmovedora carta para Juan Izquierdo de un compañero de Nacional

Mateo Antoni y Juan Izquierdo (Instagram Mateo Antoni)

La muerte de Juan Izquierdo ha generado una absoluta conmoción en el fútbol uruguayo y, en particular, en sus compañeros del Club Nacional de Football. El futbolista, de 27 años, cayó desplomado en el partido por Copa Libertadores contra San Pablo tras sufrir una falla cardíaca y murió este martes en el hospital Albert Einstein.

Con el paso de las horas, los compañeros de equipo de Nacional se comenzaron a expresar en las redes sociales.

Mateo Antoni, compañero de zaga del defensor, escribió una carga en la que subrayó que hace un año y medio que conocía a Izquierdo y destacó la “persona increíble que era”. “Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me puteaste, me abrazaste, me reíste. Me tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo”, escribió en un posteo de Instagram.

Antoni recordó algunas anécdotas de cuando compartían dormitorio en las concentraciones del club. “Yo llegaba a la habitación cerca de las 00 y vos estabas ahí, con ese ronquido que se sentía desde el pasillo y, sí, si supieras las veces que te putee internamente. Y al otro día nos levantábamos cerca de las 11, sin siquiera ir a desayunar, prendíamos fútbol uruguayo y vos en ese mismo instante te ponías a hacer videollamada con tu niña hermosa y tu esposa”, escribió el jugador.

foto: instagram @maateantoni_

Izquierdo hablaba siempre de su familia y hacía alusión que cada vez que podía salía a “comerse la cancha” por ellas dos: su esposa y su primera hija. Hacía menos de dos semanas que el futbolista había sido padre por segunda vez. Les recordaba a sus compañeros que “nada importaba más que la familia”, contó Antoni.

El futbolista escribió que en los partidos también estaban juntos, como compañeros de la zaga de Nacional. “Cuántas podré recordar juntos. Lo que si me va a quedar para toda la vida es que sé que yo siempre voy a estar cuidando tu espalda porque sé que vos me vas a estar cuidando la mía. Y como me dijiste antes de salir al último partido juntos: ‘Tranquilo, ñery, somo’ hermano o qué somos”, escribió Antoni.

“Y cómo no voy a ser tu hermano si hoy soy quien soy en parte gracias a vos también. Te voy a extrañar para siempre mi querido amigo”, terminó.

La carta completa:

“Año y medio. Año y medio hace que te conozco y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí.

Me ayudaste, me aconsejaste, me apradinaste, me exigiste, me puteaste, me abrazaste, me reíste. Me tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo.

Podría decir tantas cosas de vos.

Año y medio que todos los días pre partido yo llegaba a la habitación cerca de las 00 y vos ya estabas ahí, con ese ronquido que se sentía desde el pasillo y, sí, si supieras las veces que te puteé internamente. Y al otro día cuando nos levantábamos cerca de las 11 sin siquiera ir a desayunar, prendíamos fútbol uruguayo y vos en ese mismo instante te ponías a hacer videollamada con tu niña hermosa y tu esposa, esa familia que en todas las charlas recordabas, que hacías alusión a que salías a comerte la cancha solo por ellas 2. Nos hacías recordar que nada importaba más que la familia y que había que darlo todo por ella.

Siguiendo nuestra rutina, almorzábamos y generalmente dormíamos la siesta, luego nos levantábamos a la hora que debíamos y nos íbamos al partido.

Partido en el que también estábamos juntos, como compañeros de defensa. Cuantas podré recordar juntos.

Lo que sí me va a quedar para toda la vida es que sé que yo siempre te voy a estar cuidando tu espalda porque sé que vos me vas a estar cuidando la mía.

Y como me dijste antes de salir al último partido juntos: “Tranquilo ñery, somos hermanos o qué somos”.

Cómo no voy a ser tu hermano si hoy soy quien soy en parte gracias a vos también.

Te voy a extrañar para siempre mi querido amigo”.

Juan Izquierdo junto a Diego Polenta (instagram Diego Polenta)

Más palabras para Izquierdo

El capitán de Nacional, Diego Polenta, también se expresó en Instagram en la mañana del miércoles. “Negró, es por la familia, es por nosotros. Y si tenemos que putearnos, nos puteamos; queda ahí en la cancha”, recordó Polenta, sobre lo que decía su compañero respecto a los partidos.

“Y sí, Negrón, era así. Lo decías y era así. Gracias por dejarme conocerte, gracias por cada charla, gracias por cada tocada de tambor, gracias por tu humildad y compañerismo. Gracias por entregarte al máximo por nosotros y por el club. Al final de cuentas, gracias por todo, Negro”, escribió el capitán tricolor. “Perdí un marinero de mi barco, un soldado de mi ejército, pero seguiremos dando batalla, Negro”, agregó.

Ruben Bentancourt es el delantero de Nacional y fue compañero de Izquierdo también en Liverpool de Uruguay. El futbolista compartió algunas imágenes del zaguero fallecido y escribió que lo llevaría en su corazón toda su vida. “Un año y medio de amistad incondicional, cada mañana, cada partido, cada práctica, cada asado, siempre estabas ahí para mí”, escribió Bentancourt. Recordó que cada vez que lo llamaba por su nombre, Izquierdo lo retaba: “¡A mí decime Negro!”.

“El dolor siempre será inmenso y lo vamos a sentir cada mañana cuando lleguemos y tu lugar en el vestuario esté vacío. Te llevará siempre, amigo. A todos lados que vaya, irás junto a mí y haré que siempre te recuerden. Te quiero con todo mi corazón”, finalizó.

Leandro Lozano escribió que no tenía palabras para este momento de tristeza. “Darte las gracias por todos los momentos compartidos y por los huevos que pusiste siempre.Más que nada estos días que luchaste por tu vida. Descansa en paz, Negrito. Cuidá a tus seres queridos desde el cielo y quedate tranquilo que la banda va a ayudar a tus hijitos y tu señora”.

El arquero Luis Mejía recordó los abrazos que se daban en cada gol. Era “un gesto que siempre sentí como un símbolo de tu gran compañerismo”, escribió.