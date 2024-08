El DT de Curitiba de Brasil se quebró en la conferencia que brindó minutos después de conocerse la muerte de Juan Izquierdo

El sentido duscurso del DT de Coritiba

El estadio Couto Pereira fue escenario de múltiples emociones, sobre todo en la rueda de prensa posterior al partido entre Curitiba y Avaí, en la segunda división de la liga brasileña. En lugar de centrarse exclusivamente en el análisis del encuentro, las declaraciones del técnico local, Jorginho, estuvieron marcadas por una tristeza profunda debido a la noticia del fallecimiento del joven jugador uruguayo Juan Izquierdo.

Antes de permitir preguntas de los periodistas presentes, el entrenador de 60 años tomó la palabra visiblemente emocionado: “Antes de cualquier pregunta, permítanme decir algo. Quiero dar mi más sentido pésame a la familia de Izquierdo, que falleció hoy; a sus padres, Nelson y Sandra; a su esposa Selena con quien tuvo una hija de dos años y medio y un hijo recién nacido. Lo siento mucho porque la familia sabe que no será fácil”, expresó con dolor.

El técnico continuó, dejando entrever su empatía y conmoción: “Hoy soy abuelo; me imagino perdiendo un hijo, y no hay palabras en este momento. Solo pido a Dios que consuele el dolor en el corazón de la familia, especialmente de los padres y de la esposa. Los niños aún no lo entienden, pero que también consuele sus corazones, el dolor del anhelo, el dolor de la pérdida, y siempre estaremos en oración por la familia para que puedan superar este momento tan difícil”, sentenció.

Esas sentidas palabras no tardaron en traducirse en mensajes de condolencia a través de la cuenta oficial del club en redes sociales: “Desde Coritiba expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos, compañeros de Nacional, hinchas y al pueblo uruguayo”.

El jugador perdió la vida tras desplomarse en el duelo por Copa Libertadores entre San Pablo y Nacional (AFP)

Las declaraciones de Jorginho formaron parte de un amplio repertorio de mensajes circulando por internet, incluidos los de su propio equipo, Nacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la CONMEBOL, y otros compatriotas como Luis Suárez y Nicolás De la Cruz. También, numerosos clubes de diversas partes del mundo expresaron su desconsuelo por esta trágica pérdida.

Juan Izquierdo, zaguero central del Club Nacional de Football, falleció a los 27 años tras estar cinco días internado en el hospital Albert Einstein de Brasil. El jugador fue ingresado tras sufrir una falla cardíaca y desplomarse en plena cancha durante el partido de octavos de final de la Copa Libertadores contra São Paulo.

El dramático episodio ocurrió en el estadio Morumbi. Izquierdo había ingresado al campo para jugar el segundo tiempo en lugar de Sebastián Coates. A pocos minutos del cierre, el futbolista dio dos pasos hacia atrás y cayó inconsciente, despertando una preocupación inmediata. El personal médico acudió en su asistencia antes de su traslado urgente en ambulancia, mientras el público presente lo despedía con aplausos.

Finalmente, el hospital israelita Albert Einstein emitió un comunicado oficial informando sobre su fallecimiento: “El hospital israelita Albert Einstein comunica con pesar el fallecimiento de D. Juan Manuel Izquierdo, fallecido el martes, 27 de agosto, a las 21:38 (hora local), como consecuencia de una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia”.

La familia del futbolista y la dirigencia del club estuvieron a su lado en el hospital, en un acompañamiento solidario a la espera del desenlace. Entre quienes lo visitaron en sus últimos momentos se encontraban Rafinha y el argentino Jonathan Calleri, jugadores del San Pablo. El ex Boca, quien tuvo un gesto de gran generosidad, ofreció su tarjeta de crédito para cubrir los gastos de la internación.