15 frases de Jorge Brito: los tres campeones del mundo en el plantel, la “obsesión” de River con esta Libertadores y la influencia de Gallardo

Este domingo, River Plate enfrentará a Independiente en el Estadio Libertadores de América y luego tendrá un breve receso después del comienzo a toda maquina de Marcelo Gallardo en el Millonario. El sucesor de Martín Demichelis debió afrontar una racha de partidos en pocos días que incluyó el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores con sendas victorias ante Talleres en Córdoba y Núñez.

La ilusión de los hinchas está depositada en la posibilidad de jugar la final del certamen continental en el Estadio Monumental, y sobre ese tema se expidió el presidente de la Banda, Jorge Brito, en una extensa entrevista con la cadena deportiva ESPN: “Nosotros hemos tenido todas las reuniones con la Conmebol preparando el estadio para que sea el estadio de la final única. El área de comunicación de Conmebol lo que ha anunciado es que será en Buenos Aires, hay factores que desconozco para definir cuándo se va a resolver si será el Mâs Monumental u otro estadio, pero estamos preparando todo para que el Mâs Monumental sea el estadio de la final”.

“La decisión nuestra de intentar que Marcelo (Gallardo) venga acá y después aceptada por él significaba que no era un año más, no es una Libertadores más. Hay grandes chances de que la final se juegue en el Mâs Monumental y tiene la particularidad de que, por haber clasificado como mejores primeros, cerramos todos los partidos como local. Siempre queremos ganarla, pero este año lo sentimos de una manera particular. Tenemos que tratar de que esa obsesión se convierta en algo positivo que empuje y no juegue en contra”, expresó.

MÁS DEFINICIONES DE JORGE BRITO

Los rumores sobre un retorno de Enzo Pérez: “No, no hay ninguna conversación ni nada que se asemeje con Enzo Pérez. Es una persona muy querida de la casa, estamos muy cercanos siempre a él, ha estado en el estadio hace dos fechas, pero no hubo ninguna conversación al respecto que yo sepa”.

La salida del zaguero central Sebastián Boselli: “La idea es que vaya a Estudiantes. Hablé hoy con Verón. La idea de Marcelo Gallardo es que salga a jugar por lo menos un tiempo. Se están cerrando los últimos detalles, pero la idea es que vaya a préstamo”.

La fecha del Superclásico en la Liga Profesional: “El partido con Boca entiendo que se está planificando para el día sábado 21 de septiembre”.

¿River Plate se despidió del mercado de pases? “No estamos en ninguna negociación por ningún jugador en este momento. El mercado cierra el día 6, hasta ese día no tenemos mucho para decir al respecto. En los puestos y jugadores que salimos a reforzar, nos ha ido bien. Estamos orgullosos del mercado de pases que hicimos. No estamos en la búsqueda de reforzar ningún puesto. Ahora, en el mercado también ocurren oportunidades que uno no las busca, pero las materializa ahora o nunca. No puedo negar que si surgiera una oportunidad que esté a la altura de lo que el técnico quiere y a la altura de lo que puede absorver River económicamente, eso ocurrirá, pero hoy no existe nada. Tenemos a Gallardo como DT y tres campeones del mundo en el plantel (Franco Armani, Germán Pezzella y Marcos Acuña). Es muy lindo y también una responsabilidad. Intentamos siempre ir por más”.

* La posibilidad de que los partidos entre River y Colo Colo tengan hinchas visitantes

¿Podrán retener al Diablito Echeverri para el Mundial de Clubes 2025? “Con el Manchester City hay una muy buena relación, pero volvemos de vuelta al tema de las expectativas y a no vender humo. Es obvio que quisiÉramos tenerlo, pero no tenemos ningún argumento para pensar que un club que hizo una inversión del calibre que hizo esté pensando en no llevárselo”.

El caso Muniain: “Nosotros planteamos que River es un club muy grande. Lo de Iker se hizo público, pero nos pasó con muchos más jugadores de jerarquía, algunos ya han estado en River y otros no. Se tienen que dar muchos factores para que lleguen a River: el primero es que el jugador que quiera venir pueda llegar en un puesto que se necesite y que el técnico crea que ese puesto es el deseado por ese jugador. Había muchos factores que no pudieron ser posibles, arrancando por el más básico de todos, que no había cupo de extranjeros. Pero nunca hubo una negociación o una charla seria para que venga”.

¿Hay negociaciones por Rodrigo Echeverría, jugador de Huracán? “Nada que yo conozca”.

La desmentida por una supuesta reunión con Real Madrid por Franco Mastantuono: “No hubo ninguna negociación por Mastantuono en Madrid ni con Florentino (Pérez, presidente) ni con nadie. Afortunadamente, el jugador está muy tranquilo y contento en River. Creemos que no hay que apurar este proceso, es un jugador que está en pleno desarrollo, tiene 17 años. Ni el jugador ni nosotros tenemos apuro para que vaya al exterior. Creo que tenemos que valorarlo y apreciar que tenemos una gran joya, que la va a romper el día que le toque ir afuera, pero es momento de que piense en River y nosotros podamos disfrutarlo. No tuvimos ninguna negociación con Real Madrid, ni nadie”.

* Jorge Brito sobre la partida de Demichelis

La salida de Martín Demichelis y cuándo fue su primera charla con Gallardo para el regreso: “Estamos agradecidos de que él haya aceptado ser entrenador de River. Su paso dejÓ muy lindas huellas en lo personal y profesional. Tres títulos en un año y medio no es para nada menor. Un balance positivo en los Superclásicos con Boca, estamos muy conformes con el trabajo que ha hecho. Uno como Presidente a veces le toca tomar este tipo de decisiones que muchas veces no son simpáticas. Nosotros vimos que por diferentes cuestiones era un momento de un cambio de ciclo. Me gustaría hacer una aclaración. Hay gente en la calle que me ha felicitado por la jugada (de sacar a Micho y traer a Gallardo), pero no fue así. La primera conversación que tuve personalmente con Marcelo Gallardo fue el lunes a la noche, post último partido de Martín Demichelis. Estamos muy contentos de que el DT más ganador de la historia de River pueda estar acá”.

La llegada de refuerzos por influencia de Gallardo: “Con el ingreso de Marcelo, se pudieron dar algunas incorporaciones que tal vez no se hubieran dado en el caso anterior, pero también es cierto que el mercado de pases no lo teníamos terminado y hubieran surgido algunas otras operaciones en los meses que quedaban”.

La final ante Talleres por la Supercopa Internacional: “Lo hemos hablado con Fassi, la AFA y el organizador. Queremos jugarla, pero no puede hacerse en una fecha FIFA porque los dos tenemos jugadores convocados. No corresponde con una final de esta talla. Buscaremos el momento para que esto se pueda jugar en Argentina, entiendo que está planificado que sea en Mendoza, pero no tenemos fecha determinada”.

¿Las finales postergadas con Boca? “No hay nada hablado”.

Su deseo con el campeonato: “En lo que respecta al torneo, es un tema muy complejo en el cual venimos trabajando hace mucho tiempo. Por más doloroso que sea para muchos clubes, debemos volver a un esquema de 20 equipos. No hay modelos exitosos de torneos de 28 o 30 equipos, que son parte de lo mismo. Es lo que siempre hemos dicho y entendemos que hay un tema común, que muchos clubes piensan distinto y debemos someternos a eso”.