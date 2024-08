Por qué eligió el N°43, el plan anti-nervios y el llanto de su manager: las perlitas del arribo de Franco Colapinto a la Fórmula 1

La reacción del padre de Franco Colapinto cuando se enteró que su hijo irá a la Fórmula 1

La noticia sacudió al mundo deportivo en Argentina. Un hecho histórico que va más allá del automovilismo. Es que la escudería británica Williams Racing anunció que Franco Colapinto sustituirá al estadounidense Logan Sargeant, durante el resto de la temporada de la Fórmula 1. “Reemplazar a un piloto a mitad de temporada no es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero creemos que esto le da a Williams la mejor oportunidad de competir por los puntos durante el resto de la temporada”, dijo James Vowles, director del equipo en un comunicado oficial.

Naturalmente, la confirmación del emblema nacional repercutió en su círculo íntimo. “Cuando surgió la posibilidad se puso un poco ansioso y lo mandaron a correr un poco para que se descargue. Igualmente, él está tan seguro de sí mismo; que nos ponemos más nerviosos nosotros que él. Es una cosa de locos”, reconoció su padre, Aníbal, en diálogo con Carburando Radio.

“Es algo muy importante para nosotros. Solo pocas personas saben lo que nos costó llegar ahí, a Franco particularmente, todo lo que vivió y pasó. Lo bueno, lo malo y lo que tuvo que crecer, desde vivir solo en Europa de chico y todas las cosas que hemos dejado”, continuó. Y de inmediato agregó: “Es un orgullo total, una felicidad total. Yo creo que después de los días del nacimiento de mis tres hijos y el nacimiento de mi nieto, este este es uno de los días más importantes de toda mi vida”

Finalmente, Aníbal Colapinto también brindó detalles sobre el número 43 que eligió su hijo para correr con Williams. “Es el que siempre usó Franco, desde la época del karting. De hecho, cuando yo corrí en autos, también usé el 43. Como siempre le fue bien con ese número, le gustó”, subrayó.

El padre de Colapinto explicó el número que eligió su hijo para su Williams

Por su parte, la reacción que tuvo la manager del deportista albiceleste, María Catarineu, también acaparó la atención de los fanáticos, dado que la española no pudo contener sus lágrimas de la emoción cuando se confirmó el suceso. “¡No voy a poder hacer esto!” soltó en un emotivo llanto detrás de su cámara del teléfono móvil. “Hace dos horas se cerró y desde ese momento que no paro de llorar. Ha sido una locura, no he comido en tres días, ni dormido durante mucho tiempo”, continuó en el contacto que tuvo con el mismo medio especializado.

Colapinto es miembro de la Williams Racing Driver Academy, y ya debutó en los libres 1 de este año en el Gran Premio de Gran Bretaña, y además se convertirá en el segundo piloto en conducir para el equipo inglés después del legado que dejó Carlos Reutemann.

“Es un honor debutar en la Fórmula 1 con Williams. Es un sueño hecho realidad. El equipo tiene una historia increíble y una misión: volver a la cima, algo de lo que estoy deseando formar parte”, afirmó el argentino tras el anunció oficial. El joven de 21 años calificó de “un enorme aprendizaje”, su llegada a la escudería a mitad de la temporada, pero aseguró que “está preparado para el reto”.

“Acabamos de realizar una gran mejora en el coche y necesitamos maximizar cada oportunidad de sumar puntos en una batalla de mitad de tabla notablemente reñida”, subrayó Vowles sobre el cambio de piloto y consideró que “Franco tiene una gran velocidad y un potencial enorme, y esperan ver lo que puede hacer en la Fórmula 1″.

Emoción de la manager de Franco Colapinto

El sábado 31 llegará su primer gran desafío, porque tras la tercera sesión de prácticas (que se iniciarán a las 7.30) llegará la clasificación a partir de las 11 de la mañana. La carrera se celebrará el domingo 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana con el histórico debut de Franco en la F1. Luego afrontará dos exámenes de alto riesgo con los circuitos callejeros de Bakú y Singapur, el fin de semana del 15 de septiembre y el 22 de septiembre respectivamente.

La expectativa de los argentinos estará centrada en la gira americana que se iniciará afines de septiembre con el circuito de Austin en Estados Unidos que estará compuesto por la sprint y la carrera regular (19 y 20 de octubre). Luego pasará por el Gran Premio de México (27 de octubre) y desembarcará el primer fin de semana en Brasil para ser parte del GP de San Pablo en el histórico circuito de Interlagos, donde también tendrá doble jornada porque habrá carrera sprint el sábado (2 y 3 de noviembre). El circo de la Máxima cerrará este etapa del calendario en otro trazado callejero: el GP de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre).

Las últimas tres presentaciones serán con el Gran Premio de Qatar en el circuito callejero de Lusail (mismo lugar donde la selección argentina de fútbol se consagró campeona del mundo): habrá sprint y carrera regular entre el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre. Finalmente, la despedida se celebrará en el Abu Dhabi donde abrirá sus puertas el trazado de Yas Marina (8 de diciembre) para bajar el telón de la Fórmula 1 como ya es habitual desde el 2014.