La lupa sobre las polémicas en Racing-Independiente: la roja a Damián Pérez y el gol anulado a Santiago Sosa

* La secuencia de la roja a Pérez

El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente estuvo cargado de polémicas. Promediando el primer tiempo, a los 29 minutos, el Rojo pasó de contar con un tiro libre a favor a quedarse con diez hombres por la expulsión a Damián Pérez. Alex Luna envió un centro al área frontal, fácil de rechazar para la defensa del dueño de casa. Tras un pique oscilante, Rubén Martínez se durmió, su homónimo Maravilla lo anticipó y se marchó cara a cara con el citado ex defensor de Arsenal y San Lorenzo, que lo terminó bajando ante la diferencia de potencia.

El árbitro Nicolás Ramírez no dudó y le exhibió el acrílico rojo, determinación que avaló el VAR. En efecto, se trató de una ocasión manifiesta de gol cortada por Pérez. La falta táctica tuvo como fin evitar que el delantero ccontara con una chance clara para anotar. Si bien hay un futbolista de Indsependiente apenas pasos por detrás al momento de la infracción, con Maravilla lanzado en velocidad, nunca lo hubiera podido alcanzar. Esto mismo comprendió Ramírez a la hora de sancionar.

El reglamento recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de sancionar una expulsión por OMG: la distancia entre el lugar donde se cometió la infracción y la portería; la dirección del juego; la posibilidad de mantener o recuperar el balón; la posición y números de defensores. Todas las condiciones aquí detalladas beneficiaban al delantero albiceleste; por eso se trató de un acierto de la autoridad del partido, que antes del epílogo de la primera etapa, debió afrontar una nueva controversia al Cilindro...

* El tanto anulado a Santiago Sosa

Tras un centro desde la derecha, Roger Martínez cabeceó, la pelota rebotó en Sosa y superó a Rodrigo Rey, de gran actuación hasta entonces. Sin embargo, luego del festejo, Ramírez no dio el ok para reanudar, mientras se tocaba el intercomunicador, señal de que desde la sala VOR en Ezeiza le estaban hablando. Es que la Asistencia Arbitral por Video revisaba la acción. Y, luego del trazado de líneas, advirtió que, al momento del testazo del colombiano, el polifuncional volante surgido de River tenía un pie por delante de la línea del último hombre del Rojo. Por ende, la conquista no resultó convalidada.

Vale recordar que, para el fuera de juego, las manos o el brazo no habilitan ni tampoco son consideradas para castigar en un atacante.