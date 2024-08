Martino detalló cómo está Lionel Messi de la lesión: cuándo volvería a jugar con el Inter Miami

Gerardo Martino se refirió al estado de salud de Lionel Messi

Tras quedar fuera de la Leagues Cup, Inter Miami volverá a tener acción por la Major League Soccer, competencia que lo tiene como líder de la Conferencia Este. Sin embargo, uno de los principales focos de atención sigue siendo Lionel Messi y su recuperación. El capitán de las Garzas se lesionó en la final de la Copa América y desde ese momento no pudo volver a sumar minutos de manera oficial.

En su momento, desde el club informaron que el rosarino “sufre una lesión ligamentaria en el tobillo derecho” y que “la disponibilidad del capitán dependerá de periódicas evaluaciones y el progreso de su recuperación”. Luego de perderse los últimos 11 encuentros con la franquicia estadounidense, Gerardo Martino brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre el estado del 10 y su posible regreso a los campos de juego.

“Los tiempos más o menos están, no está entrenando con el grupo, sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”, comenzó su relato el Tata. Vale recordar que el campeón del Mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América con la selección argentina tuvo que usar una bota ortopédica en su tobillo durante algunos días, la cual lució en las tribunas del Chase Stadium cuando acudió al estadio para alentar a sus compañeros. Ante este cuadro de situación, Lionel Scaloni decidió no convocarlo para los siguientes partidos de la Albiceleste por las Eliminatorias Sudamericanas (el jueves 5 de septiembre ante Chile en el Monumental y el martes 10 ante Colombia en condición de visitante).

Ante la insistencia de los presentes, el director técnico remarcó que “no hay una fecha estimada, porque ya es empezar a ver cómo se va sintiendo a medida que va sumando entrenamientos en campo”. No obstante, luego añadió: “No me animaría a decirte en días, pero no es una situación que está demasiado lejos”.

Según informó la periodista Michelle Kaufman del Miami Herald, encargada de cubrir el día a día del Inter Miami, la idea del conjunto de Fort Lauderdale es que el ex Barcelona y Paris Saint Germain vuelva a sumar minutos de juego en el partido programado para el 14 de septiembre ante Philadelphia Union como local. Esta información va en sintonía a lo que manifestó Martino, al recalcar que “volverá antes de la finalización de la temporada regular”. La última jornada está programada para el 19 de noviembre ante New England Revolution en el Chase Stadium.

Durante la rueda de prensa, el entrenador también comentó que “hay una parte de las lesiones que tienen que ver con lo físico y otra con lo mental, entonces hay que superarlas de las dos maneras. Y creo que va en ese proceso, se va sintiendo cada vez mejor. Ya hace tres o cuatro días que trabaja en campo, todavía no había salido hasta ese momento y se sintió bien. No podemos dar tiempo porque no sabemos y sería especular sobre algo que a lo mejor no cabe hacerlo, pero está próximo”.

Vale destacar que este sábado Inter Miami será local ante Cincinnati FC, su escolta en la Conferencia Este. La franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus principales inversores lidera con 53 unidades, mientras que los de Ohio se ubican cinco unidades por detrás. Luego irán el sábado 31 de agosto a la casa del Chicago Fire (anteúltimo, con 25 puntos).