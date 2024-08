Su relación de pareja causó furor en los Juegos Olímpicos y anunciaron su separación en medio de una frase que llamó la atención

La medallista de oro Lara Vadla, que logró el triunfo junto a Lukas Mähr en la clase Dinghy de vela en los Juegos Olímpicos junto a la estrella del Bayern de Múnich Lea Schüller, que fue parte de la selección de Alemania que consiguió el bronce en París 2024 fueron noticia por su relación. Luego de su participación en el evento multideportivo más importante del mundo, confirmaron su separación tras años de noviazgo.

La regatista habló en el podcast “Breakfast At My Place” y confirmó que la ruptura ocurrió en noviembre del año pasado, aunque no se hizo pública de inmediato hasta después de los Juegos Olímpicos. Según Vadlau, aunque había dificultades en la pareja, ella y Schüller siguen manteniendo una relación afectuosa: “Seguimos siendo muy buenas amigas tras el final de nuestra relación”.

La noticia de la separación tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, dada la imagen de pareja que ambas habían mostrado desde que comenzaron su relación en 2019. En ese sentido, fue Lara la que remarcó que la vida laboral de ambas tuvo un impacto significativo en su relación. “Nos veíamos quizás dos o tres días al mes”, explicó en el segmento que se emite por YouTube.

“Ambas decidimos tomar caminos separados por ahora”, dijo en relación a lo que fueron los últimos meses de preparación de cara a la máxima cita deportiva.

Lara Vadlau y Lukas Maehr fueron campeones olímpico de vela en París 2024 (REUTERS/Lisi Niesner)

La futbolista de 26 años y que desembarcó en el Bayern Múnich en 2020 tras siete años en el Friburgo, no realizó declaraciones públicas tras la difusión de la noticia de su separación. Sin embargo, Vadlau reiteró su orgullo por los logros deportivos de su ahora ex pareja: “Estoy orgullosa de lo que consiguió Lea”.

“Cada vez que hacía mis maletas, era como una separación para ella”, comentó la tres veces campeona del mundo del yachting, que también señaló que las constantes ausencias en la pareja por sus carreras deportivas fueron insostenibles para Schüller. “No podía soportarlo más y no quería interponerse en mi camino”.

Esta tensión finalmente llevó a ambas deportistas a decidir que lo mejor era concentrarse en sus respectivas carreras y desarrollarse en direcciones diferentes. A pesar del fin del amor, Vadlau puntualizó que su identidad sexual no se define exclusivamente por su última relación. “No me identifico como homosexual. Me divierto igual con los chicos”, dijo.

Según ella, la atracción depende de la persona y no del género. “Para mí se trata de la persona. Si una persona me impresiona y me fascina especialmente, quiero pasar más tiempo con ella”, enfatizó la regatista.

Lea Schüller disputó los Juegos Olímpicos y alcanzó el bronce con Alemania (REUTERS/Lukasz Glowala)

Frente a este escenario, la múltiple campeona europea de vela reveló que la noticia de la ruptura se dio a conocer mucho tiempo después de que realmente ocurriera. “Esperamos más de seis meses antes de hacer pública nuestra separación porque era importante para ambas enfocarnos en el aspecto deportivo y que no se hablara de nuestra vida privada”.

Al preguntarle sobre la posibilidad de una reconciliación, Vadlau fue clara pero abierta sobre un cambio en el futuro con la delantera que debutó en la selección alemana en 2017: “Nunca digas nunca, pero en este momento nuestras vidas tomaron direcciones diferentes”.

Lara y comenzaron su relación en 2019 cuando la campeona olímpica de yachting se mudó a Múnich para vivir con Schüller, quien juega en la Bundesliga. La pareja vivió juntas en Baviera hasta su separación, creando recuerdos que aún se mantienen en sus redes sociales. Es que a pesar de no ser más pareja, no borraron las fotos de los momentos de su vida que compartieron durante más de cuatro años.