Una estrella de la NFL desafió al atleta olímpico Noah Lyles a una carrera para probar su velociad

El estadounidense Noah Lyles, que ha renunciado al relevo 4x100, en un momento de su participación en la final de 200 metros. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Noah Lyles, el reconocido velocista olímpico, demostró ser el hombre más rápido del mundo al ganar el primer lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, una hazaña que cumple con sus ambiciones deportivas. Sin embargo, el jugador de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, está convencido de que puede superar a Lyles y recientemente lo retó públicamente a una carrera, lo que ha generado un debate interesante sobre quién ostenta realmente el título de “el hombre más rápido del mundo”.

Hill, de 30 años, reafirmó su desafío a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) el domingo 18 de agosto, exclamando: “Firma el contrato y asegura esa carrera de 50 yardas” (45 metros). Anteriormente, Hill había lanzado esta propuesta durante una entrevista con Up & Adams el 12 de agosto, donde manifestó: “Yo vencería a Noah Lyles en una carrera. No lo vencería por mucho, pero lo vencería”.

Hill, además, cuestionó si Lyles realmente estaba enfermo de COVID-19 durante los Juegos Olímpicos, cuando ganó la medalla de bronce en los 200 metros masculino antes de retirarse del relevo 4x100 metros.

Dec 24, 2023; Miami Gardens, Florida, USA; Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill (10) runs with the ball after a catch during the second half against the Dallas Cowboys at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Durante una entrevista con People el 11 de agosto, Lyles explicó que lidiar con la fatiga y diversos síntomas no detuvo su desempeño en París. A pesar de las complicaciones causadas por el COVID-19, Lyles logró conquistar el primer lugar en los 100 metros con un tiempo de 9,784 segundos, describiéndose como “el hombre más rápido del mundo”. “Aunque estaba cansado, sabía que podía ofrecer una gran actuación,” comentó sobre su experiencia compitiendo mientras estaba enfermo.

Tras el desafío de Hill, Lyles expresó su escepticismo sobre si Hill estaba verdaderamente dispuesto a llevar a cabo la carrera. “Si realmente eres serio al respecto, no solo hablas por internet, debes comunicarte conmigo o con mi agente para concretar algo”, resaltó.

Qué tan veloz es Tyreek Hill

El fútbol americano no es un deporte en el que cualquiera pueda correr sin obstáculos. No es atletismo, lo que significa que incluso los jugadores más rápidos tienen que enfrentarse a defensores que se interponen en su camino, ángulos de ataque molestos en el campo y, por supuesto, llevar una pelota mientras corren con protectores y cascos atados al cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede saber quién es el más rápido?

Bueno, la NFL no alinea a sus jugadores para una carrera a pie con regularidad. A todos los jugadores que entran en la liga se les mide el tiempo que tardan en correr 40 yardas (36,5 mts.) en el Scouting Combine anual, pero más allá de eso, no existen cifras oficiales de velocidad de cada jugador en cada temporada.

Dec 31, 2023; Baltimore, Maryland, USA; Miami Dolphins wide receiver Tyreek Hill (10) on the sidelines during the first half against the Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium. Mandatory Credit: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports

Afortunadamente, tenemos el equipo Next Gen Stats de la NFL , que puede medir las velocidades máximas de los portadores del balón con varias piezas de tecnología de vanguardia. Eso significa que, si bien no podemos ver a los velocistas de la NFL compitiendo uno al lado del otro, podemos averiguar quién corrió más rápido en una semana determinada en una jugada determinada. No es necesariamente un sistema perfecto, pero nos dice qué jugadores alcanzan las velocidades máximas más altas mientras corren en un campo de la NFL.

El actual campeón de velocidad después de la temporada 2023 de la NFL es el receptor de los Seattle Seahawks, DK Metcalf, quien registró una velocidad de 22,23 millas por hora (35,7 km/h) durante una jugada de 73 yardas (66 mts) en la semana 13. Muy cerca de él estuvo el corredor de los Cincinnati Bengals, Chase Brown, quien alcanzó las 22,05 millas por hora (35,4 km/h) durante una jugada de la semana 14, y en tercer lugar, tenemos al retador de Noah Lyles, el receptor de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, quien alcanzó las 22,01 (35,3 km/h) en la semana 5.

El enfrentamiento potencial entre Hill y Lyles ha capturado la imaginación pública y deportiva, ya que ambos atletas son conocidos por su velocidad y capacidad de rendimiento. Lyles, por su parte, ha asegurado que, a pesar de los desafíos de salud, siempre tuvo la determinación de competir al más alto nivel. “Mientras supiera que podía, iba a enfrentar cualquier obstáculo,” aseguró Lyles, en referencia a su participación en los Juegos Olímpicos aún con los efectos del COVID-19, según People.

Paris 2024 Olympics - Athletics - Men's 200m Semi-Finals - Stade de France, Saint-Denis, France - August 07, 2024. Noah Lyles of United States before the start of semi-final 2 REUTERS/Kai Pfaffenbach

El resultado de esta rivalidad podría traer consigo una de las carreras más esperadas del año, dado que ambos atletas tienen antecedentes impresionantes en sus respectivos campos. Si bien Lyles ha demostrado su dominio en la pista, Hill ha utilizado su velocidad como receptor abierto de los Miami Dolphins, lo cual añade una capa interesante al desafío.

Con ambos atletas declarando su disposición a competir, solo el tiempo dirá si esta carrera finalmente se llevará a cabo y quién saldrá victorioso. La espera está llena de expectativa y emoción, como suele ser el caso cuando la velocidad y el orgullo se encuentran en el mismo terreno.