La sólida victoria del Peque Schwartzman en la qualy del US Open que provocó la reacción de Ben Stiller

Diego Schwartzman logró una importante victoria y avanzó a la ronda final de la qualy del US Open tras imponerse frente a Thiago Tirante en sets corridos. Con un sólido 7-5 y 6-4, El Peque dio un paso más hacia el cuadro principal del último Grand Slam del año. El experimentado singlista de 31 años, que ha anunciado que se retirará del tenis profesional en febrero de 2025 tras el Argentina Open, mostró una producción convincente en su juego durante la segunda ronda de la fase clasificatoria, disputada en las pistas del complejo de Flushing Meadows.

El triunfo no pasó desapercibido y desde la cuenta oficial en las redes sociales del certamen se pudo leer un mensaje que de inmediato provocó la reacción de una estrella de Hollywood: “No se va a ir, esta es su casa ¡El último US Open de Diego Schwartzman continúa en la ronda final de la clasificación!”. El mensaje fue rápidamente compartido por el actor estadounidense Ben Stiller, amigo cercano del porteño, quien celebró con un emoji que lleva las manos al cielo.

Schwartzman y el artista han mantenido una relación amistosa desde hace varios años. En diciembre pasado, tras la victoria de La Scaloneta en el Mundial de Qatar, intercambiaron mensajes en los que el actor quedó impresionado por las celebraciones en Buenos Aires. “Es una locura”, comentó sobre los festejos multitudinarios en el Obelisco.

“Lo conocí hace un tiempo, en 2019. Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. En 2019 lo cruzamos en un momento cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”, recordó hace un tiempo el Peque en una entrevista brindada a ESPN.

“Ese año termino perdiendo en cuartos de final con Nadal en el US Open y él estaba en el box de Rafa. Post partido alguien del equipo de Nadal le pasó mi número y ahí es donde él me escribe y me felicita por el partido, que le gustó mucho cómo fue, que lo disfrutó y nos quedamos con una relación por WhatsApp, por teléfono, buena”, detalló.

El tenista de 29 años, ganador de cuatro títulos a nivel singles en su trayectoria, reflexionó sobre los beneficios que le brindó ser un deportista de elite: “Esas son las cosas lindas que tienen los deportes, cuando obviamente lo haces bien. Cuando lo haces bien tenés mucha mas llegada a un montón de gente que quizás hace unos años no te imaginabas. Él es una de esas personas que tuve el honor de conocer y la pasamos bien”.

La particularidad del caso es que el propio actor lo contactó durante su última estadía en Estados Unidos para poder compartir una cena, de la cual el Peque luego compartió una foto en sus redes sociales: “Era mi ultimo día en New York, justo estaba la familia de mi novia. Estábamos tomando unos mates de mi cuñada y ahí me llega el mensaje que quería pasar a saludarnos porque nos íbamos al otro día. Le dijimos dale, nos estamos quedando en este hotel, en un rato volvemos. Y me dice bueno hay un restaurante a dos cuadras que está bueno. Fuimos a comer y nos cagamos de risa un rato. Nos contó un poco las anécdotas de las películas y todo. Él es un humorista en un montón de películas y uno espera que empiece a contar chistes y cosas, pero no, super normal. Charlamos un rato y estuvo bueno”.

Ahora, Schwartzman enfrentará al rumano Vilius Gaubas en su último desafío de la fase de la qualy programada para el jueves. De ganar, el porteño asegurará su lugar en el cuadro principal del US Open, marcando su última participación en el prestigioso torneo neoyorquino.