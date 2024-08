La joya de la selección argentina que asoma como candidato a reemplazar a Marcos Acuña en el Sevilla

La bienvenida de River a Acuña

River Plate dio uno de los golpes en el mercado de pases al sumar otro campeón del mundo: Marcos Acuña. El lateral, de 32 años, dejó el Sevilla y hoy firmó contrato con el Millonario, que además ostenta a Franco Armani y Germán Pezzella, también héroes en Qatar 2022. El plantel que dirige Marcelo Gallardo intentará avanzar este miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Talleres en el estadio Monumental (el duelo de ida fue triunfo 1-0).

El Huevo, surgido de Ferro Carril Oeste y con pasado en Racing, publicó una misiva en redes sociales para despedirse del conjunto andaluz. “Sevillistas, hoy toca cerrar una etapa y quiero agradecerles por estos años juntos y como me recibieron a mí y a mi familia con mucho cariño. Fuimos muy felices en esta ciudad hermosa, donde nació nuestra hija Martina”, subrayó en una carta en su perfil oficial de X (antes Twitter). “Quiero que sepan que siempre dejé todo en la cancha y que fue un orgullo haber defendido esta camiseta. Pasamos buenos y malos momentos, pero siempre dejé todo en el campo para poner al Sevilla en lo más alto. De este gran club también me llevo amigos, el amor de los que me bancaron siempre y la alegría de haber conseguido un título importante con ustedes. Agradezco a compañeros, empleados del club y en especial a ustedes, la afición, por tanto afecto, estarán siempre en mi corazón y como nos dijeron desde el primer día: nunca te rindas”, concluyó.

“El Sevilla FC quiere agradecer a Acuña su profesionalidad y entrega con la camiseta blanquirroja y la desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa”, devolvió gentilezas la institución, que puso los ojos en una joya de la selección argentina para reemplazarlo. “Sevilla han iniciado conversaciones para intentar fichar a Valentín Barco procedente de Brighton en calidad de cedido”, rubricó el periodista Nicolo Schira, especialista en el mercado de pases.

El carrilero, de 20 años, por el que el conjunto británico le pagó a Boca Juniors 10 millones de euros (el valor de la cláusula), ha disputado solamente siete partidos desde su desembarco, de los cuales fue titular en tres ocasiones. En el resto de los encuentros, ingresó desde el banco de suplentes, y salvo en el partido contra Chelsea, donde entró al inicio de la segunda mitad, siempre fue utilizado después del minuto 80. Además, el regreso de Imari Samuels desde su paso por el Fleetwood Town de la League One añade mayor competencia por el puesto, lo que complica aún más la chance de continuidad del citado por Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias.

ElColo Barco no es prioridad en el Broghton (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Además de su escasa participación, Valentín no fue habilitado a viajar con la selección argentina sub 23 a los Juegos Olímpicos de París 2024. La salida de Marcos Acuña del Sevilla FC hacia River Plate ha dejado un vacío en el lateral izquierdo del club español, lo que podría abrirle una puerta a Barco para sumar más minutos en la cancha.

Cabe destacar que desde mediados de junio, el Brighton confirmó a Fabian Hürzeler como nuevo entrenador del equipo, pero en su partido debut, Barco no tuvo participación activa. Estuvo concentrado y presente en el banco de suplentes, pero no ingresó al campo durante el triunfo 3 a 0 de su equipo. El anterior orientador, Roberto De Zerbi, tampoco lo tuvo entre sus principales apuestas.

Marcos Alonso (Barcelona) y Juan Bernat (PSG) fueron otros nombres ofrecidos al elenco periquito ante la partida del Huevo Acuña. “Ambas opciones NO son prioritarias y se valoran otras alternativas”, informaron los medios locales. ¿Será el momento de Barco?