Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro jugarán una exhibición en el previa del US Open: todos los detalles del partido de estrellas

Sabatini y Del Potro jugarán una exhibición en la previa al US Open

Esta noche, Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro jugarán un partido de exhibición en el estadio Arthur Ashe, en la antesala del comienzo del US Open. Lo harán frente a otras dos leyendas como Andy Roddick y Venus Williams. El duelo se podrá seguir desde las 20 por ESPN 2.

Nueva York es una ciudad especial para Sabatini y Del Potro, ya que en la Gran Manzana alcanzaron sus mayores logros deportivos. Ambos tenistas argentinos celebraron su único título de Grand Slam en Estados Unidos, el mismo escenario al que regresarán para jugar en un evento especial organizado por el USTA Billie Jean King National Tennis Center.

La exhibición, denominada “Stars of the Open”, forma parte de la Fan Week del US Open, que ofrece una variedad de eventos previos al torneo principal, incluyendo experiencias gastronómicas, shows musicales y entretenimiento para niños y adolescentes, además de mucho tenis en la antesala del comienzo de la actividad oficial del último torneo considerado de los grandes del circuito junto al Australian Open, Roland Garros y Wimbledon.

Entre los participantes de esta edición se encuentran jugadores en actividad como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Caroline Wozniacki, Frances Tiafoe y Jessica Pegula, así como leyendas del deporte como John McEnroe y Andre Agassi. La exhibición se llevará a cabo desde las 20 en Flushing Meadows y tendrá fines benéficos, destinando parte de lo recaudado a la Fundación USTA, que apoya programas educativos y de tenis para comunidades de escasos recursos.

El pasado domingo, la Torre de Tandil compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una foto junto a Sabatini durante un entrenamiento, mientras que la mejor tenista argentina de todos los tiempos replicó la publicación en sus redes sociales.

Gabriela Sabatini con el trofeo del US Open que ganó en 1990

Es importante mencionar que la relación entre Sabatini y Del Potro siempre fue cercana. En marzo de 2021, Gaby fue la invitada especial del Gran Jurado en la ceremonia del Premio Konex de Platino, que reconoció a Del Potro por su carrera en la década de 2010-2019. En febrero de 2022, tras el anuncio del retiro de Delpo, quien supo ser la abanderada argentina en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 le dedicó emotivas palabras en sus redes sociales.

Posteriormente, asistió al Argentina Open para presenciar el último partido profesional de Del Potro en el Buenos Aires Lawn Tennis en medio de un duelo del Argentina Open.

Para Gabriela Sabatini, el US Open de 1990 fue el escenario de su máxima consagración en el circuito de la WTA cuando venció a Steffi Graf en la final, logrando así el primer Grand Slam para una tenista argentina en la historia. Venció por 6-2 y 7-6 (7-4) a la alemana en el estadio Louis Armstrong, que fue reemplazada en 1997. Esa fue la consagración número 15 de las 27 que Gaby obtuvo en su gloriosa carrera.

Por su parte, para Del Potro su actuación en la edición de 2009 marcó su carrera para siempre después de derrotar a Roger Federer, convirtiéndose en uno de los favoritos del público neoyorquino. Con 20 años, el tandilense derrotó por 3-6, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2 al suizo en una definición que se jugó el lunes 14 de septiembre en el Arthur Ashe por la postergación debido a las lluvias. Con aquella icónica victoria, la raqueta argentina cortó un invicto de seis años y 40 partidos en el US Open para Federer.

El duelo de esta noche entre la dupla argentina y estadounidense tendrá un detalle: en 2012, Del Potro superó a Roddick en lo que fue su despedida del tenis profesional ya que tras la derrota, Andy anunció su retiro.

Del Potro levantó el trofeo del Abierto de los Estados Unidos en 2009 (Shutterstock)