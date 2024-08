Encuesta: los hinchas de Boca Juniors opinaron sobre el presente del equipo y el futuro de Diego Martínez

Encuesta en Boca: ¿Cómo ven los hinchas a Diego Martínez?

Arrancó el segundo semestre deportivo para Boca Juniors en el que se definirá su suerte en los tres frentes: Liga Profesional, Sudamericana y Copa Argentina. El equipo de Diego Martínez dio un paso importante en el ámbito internacional y planea recuperarse en el campeonato doméstico luego de algunos resultados que lo alejaron de las primeras posiciones. A la espera de la confirmación de la fecha de los octavos de la copa nacional (el rival será Talleres de Córdoba), los fanáticos hicieron un balance del trabajo de Diego Martínez, un poco más cuestionado en esta altura del año.

Hubo varios simpatizantes que respaldaron al entrenador, que hasta hace un par de meses había hasta enamorado a la mayoría del público por el lavado de cara que había tenido el equipo y los más que aceptables resultados que había conseguido. Pero en instancias de matar o morir en la Sudamericana y Copa Argentina, caminará por la cornisa y también será analizado por la actuación de sus dirigidos en la liga.

Desde que se inició el ciclo de Martínez y hasta antes de afrontar el clásico contra San Lorenzo en la Bombonera, Boca disputó 37 partidos de los cuales ganó 18, empató 13 y perdió 6.

A favor: la razonable performance en la Copa de la Liga pasada (fue eliminado en semifinales, en tanda de penales, por el campeón Estudiantes de La Plata), la clasificación en la Sudamericana, el invicto en la Bombonera (todas sus caídas fueron de visitante) y el triunfo en el Superclásico ante River, en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

En contra: la merma en el nivel cada vez que le toca salir de la Bombonera (con algunas excepciones), el hecho de haber quedado segundo en la zona de la Sudamericana y la poca firmeza en la última línea. Al menos en este último punto se enfocaron los hinchas de Boca, que focalizaron su crítica en esta cuestión.

Diego Martinez durante el duelo ante Cruzeiro (REUTERS/Cristina Sille)

“Lo respaldo, como soy hincha de Boca, respaldamos al que esté. No me gusta, no me gustaba cuando llegó. Me parece que le falta jerarquía para ser técnico de Boca. Hay que manejar vestuario, egos, jugadores viejos... no es fácil”, opinó uno de los entrevistados más experimentados. Otro fue categórico: “A Martínez le quedan un par de partidos de prueba, yo lo banco hasta ahora, pero tiene que empezar a dar resultados”. Hay quienes creen que la clasificación o eliminación de Boca en la Sudamericana el próximo jueves ante Cruzeiro puede ser definitoria para el futuro del DT.

Y existió casi unanimidad respecto a la zona más frágil del equipo: la defensa. “Le falta más firmeza abajo porque del medio para arriba estamos bien”, dijo uno. “La defensa muy lenta, los dos centrales son lentos. Pondría un pibe más rápido para los cortes, para los cruces”, agregó otro. Mientras que hasta se cuestionó a la zaga compuesta por Gary Medel y Cristian Lema, que no tuvo fisuras en la ida ante Cruzeiro: “No puede ser esa dupla central, estamos en el horno”.