El entrenador del Arsenal comparó a una figura de su equipo con Lionel Messi tras un gol que anotó en la Premier League

El entrenador del Arsenal comparó a una figura de su equipo con Messi

Se puso en marcha la Premier League y uno de los animadores de la pasada temporada comenzó con el pie derecho. El Arsenal que dirige Mikel Arteta, que luchó hasta la última jornada contra el Manchester City de Pep Guardiola, ganó en su debut: fue 2-0 frente al Wolverhampton Wanderers gracias a los tantos de Kai Havertz en el primer tiempo y de Bukayo Saka a falta de pocos minutos para el final del juego.

El Emirates Stadium volvió a disfrutar de su equipo, que durante la presente campaña también afrontará el desafío de ser protagonista en la Champions League. Justamente, una de las figuras del conjunto de Londres es el delantero inglés que viene de jugar la Eurocopa con su selección. En el complemento, con el encuentro con ventaja mínima, Saka apareció en todo su esplendor para sentenciar el resultado en favor de los Gunners.

En el costado derecho del ataque, el zurdo encaró hacia la izquierda con su pierna hábil y disparó con el efecto cambiado para eludir al arco y marcar el segundo tanto del equipo. Una vez que se terminó el duelo, Arteta habló con los medios en conferencia de prensa y al ser consultado por el gol que convirtió el atacante, dejó una frase que resonó porque habló de una leyenda del fútbol mundial.

“Los buenos jugadores, ya sabes que con Messi sé que va a venir aquí y poner el balón ahí porque lo hace todo el tiempo, esa es la calidad de los jugadores”, reflexionó el entrenador del Arsenal y comparó la actuación de Saka con una clásica acción del futbolista argentino.

“Hay que entender realmente dónde están, qué necesitan, darles espacio y dejarles respirar”, añadió el técnico español sobre el tanto de la estrella del Arsenal. Por su parte, Arteta también elogió a Saka y a su compatriota Declan Rice por la actitud que mostraron tras la derrota de los Tres Leones en la final de la Eurocopa 2024 frente a la selección de España.

* El gol de Saka para el 2-0 del Arsenal ante los Wolves

“Pasaron por muchas cosas y esos chicos han jugado mucho fútbol en los últimos dos años, pero cuando ves esa voluntad, esa energía de decir: ‘Estoy realmente, realmente feliz de estar de regreso’ y ves que es genuino, es una buena señal. Esa es su mentalidad. Inmediatamente después de la final, dijeron: ‘Voy a estar listo para el primer partido’”, completó en su análisis.

Por su parte, el técnico de los Wolves Gary O’Neil analizó que fue clave la capacidad de los jugadores del Arsenal para anotar los tantos del juego. “Creo que estuvimos bien. Estoy contento. Obviamente no me gusta perder, pero le dimos al Arsenal un partido difícil. Les permitimos que no tuvieran demasiadas oportunidades”.

“En términos de estar en el juego y tener una oportunidad, sentí que, estando 1-0 abajo, teníamos más posibilidades que ellos”, agregó el DT de los visitantes.

¿Cómo sigue el camino de los Gunners en la Premier? En la segunda jornada de una de las ligas más competitivas en el mundo del fútbol, los de Arteta visitarán Birmingham el próximo sábado para enfrentarse al Aston Villa de Dibu Martínez, que en su debut superó al West Ham como visitante (2-1).