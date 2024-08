El desafiante mensaje de los hinchas de la Roma ante la inminente venta de Paulo Dybala al fútbol árabe

Paulo Dybala no estaría en el proyecto de la Roma para la próxima temporada, según transciende desde Italia (REUTERS/Ciro De Luca)

Arabia Saudita se transformó en el nuevo destino de moda en el fútbol mundial por la llegada de estrellas de calibre internacional como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané en Al Nassr, Bono en Al Hilal y Karim Benzema en Al Ittihad. A ese trío, ahora le apareció otro candidato que rompió su alcancia y está a punto de quedarse con un campeón del mundo con la selección argentina.

Al Qadsiah, reciente destino de Ezequiel Equi Fernández, persiste en su anhelo de contar con Paulo Dybala para la presente temporada y espera la respuesta del jugador. El club que ascendió esta temporada a la Primera División está “convencido de haber hecho todo lo posible para conseguir el sí definitivo” con un contrato de 60 millones de euros (más de USD 65 millones) por tres años y varios beneficios para él, según se desprende de la información dada por el periodista especializado en el mercado de pases, Gianluca Di Marzio.

La oferta a la Roma para permitir la salida de la Joya escalaría a los 18 millones de la moneda europea y la Loba autorizó al argentino a negociar su salario. Sin embargo, el delantero está cómodo en Italia cobrando un salario de casi 4 millones de euros por temporada, que puede subir a los 7 millones con sus adicionales.La propuesta de los árabes asciende a 20 millones de dólares (más premios por objetivos) por año.

Según esta fuente, el agente del cordobés, Carlos Novel, se reunió este miércoles en la capital italiana con los representantes del Al Qadsiah, que sigue de cerca al atacante desde principios de mes. Sin embargo, se levantó una voz inesperada en contra de la salida de una de las grandes figuras del equipo comandado en la pasada temporada por Jorge Mourinho hasta su renuncia y la posterior llegada de Daniele De Rossi.

La pintada hecha en las cercanías al centro de entrenamiento de la Roma: "Paulo no se vende"

La cuenta de Twitter @PlanetaRoma, abocada a la información diaria de la entidad, publicó una pintada realizada en las afueras del campo de entrenamiento de la Roma en Trigoria con un mensaje claro por parte de una persona que se mostró en contra de la negociación: “Paulo no se vende”. Un desafiante mensaje que, seguramente, expresa la opinión de muchos. El punta de 30 años llegó a la institución con el pase en su poder desde la Juventus a mitad de 2022 y, a lo largo de estos dos años, disputó 77 partidos con 34 goles y 18 asistencias. Su rendimiento lo mantiene con mucha estima en el seno de la afición.

Por el momento, Paulo Dybala se ha entrenado a las órdenes de De Rossi y está disponible para visitar este domingo al Cagliari por la primera fecha de la Serie A. De igual forma, en Italia aseguraron que su nombre no está en el centro del proyecto del entrenador, a pesar de que el ex jugador de Boca lo había elogiado en mayo pasado: “Es el que más me gusta desde el punto de vista físico, porque corre mucho”.

En distinta sintonía, Al Qadsiah espera la resolución de las tratativas de cara al armado de un plantel lleno de figuras. A la contratación de Ezequiel Fernández, se suman el ex Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, el atacante colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, el zaguero central con pasado en Real Madrid, Nacho, el arquero belga Koen Casteels y el uruguayo Nahitan Nandez, entre otros nombres.