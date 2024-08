Demichelis dio detalles de la charla con Maxi Meza y habló de su paso por River Plate: “Fue la transición más difícil en la historia”

Demichelis habló de su salida de River y dio detalles de la charla con Meza

Martín Demichelis se refirió a su paso por River Plate y el futuro que le aguarda en Rayados de Monterrey. En una entrevista con TyC Sports antes de viajar a México, el ex entrenador millonario, dijo que su ciclo en el cuadro de Núñez fue “la transición más difícil de la historia”, tras haber asumido el cargo en 2022 para reemplazar a Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso del club.

“Con toda la responsabilidad necesaria habíamos encarado el post Marcelo (Gallardo). Cómo dije y lo sostengo, fue la transición más difícil en la historia de River. Hemos hecho muchas cosas bien y otras no, pero hemos conseguido muchas cosas a corto plazo, que muchos no imaginaban. Creo que hemos estado a la altura, ahora vamos por otro desafío”, manifestó Micho, quien no ocultó que hubo errores en su gestión.

Respecto a su próximo desafío en Rayados, Demichelis se mostró entusiasmado. “Después de ser cesanteado, una gran institución como Monterrey se fijó en nosotros. Vinieron a conocernos en persona y allá vamos muy ilusionados”, afirmó. Además, dijo sentirse “muy contento” de que el club mexicano apostara por él post-River, resaltando la infraestructura y el plantel del equipo.

Maximiliano Meza dejó Rayados de Monterrey y se transformó en refuerzo de River Plate (Mandatory Credit: Daniel Bartel-USA TODAY Sports)

Sobre la conflictiva salida de Maximiliano Meza, la figura de los Rayados que presionó para pasar a River Plate, explicó: “Los dirigentes de Monterrey no podían post eliminación y sin un entrenador asegurado liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo pagaron 14 millones hace un tiempo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano, lo primero que hice fue hablar con Maxi”.

Y agregó: “Él me expresó sus ganas de venir a River. Ya se estaba diciendo que yo era una traba, pero no. Cuando hay una decisión emocional y física de un jugador, que no iba a renovar, él sentía que se había vaciado en estos años que estuvo en Monterrey. Yo no quiero a nadie que no quiera estar. Me alegro de que se sume a River y pueda ayudar”.

Martín Demichelis vivirá en Monterrey su segunda experiencia al frente de un equipo de primera división. El nuevo rumbo que tomará Micho en el elenco mexicano surge tras la salida del técnico Fernando Ortíz. Antes de despedirse, el ex defensor millonario resaltó: “A pesar de que me haya tenido que ir, eso ya se hizo cáscara. Soy hincha de River. Hicimos una gran clasificación que le permite a River ser local hasta el final (de la Copa Libertadores) así que mis mejores deseos para con la institución, el equipo y el cuerpo técnico para que salgan las cosas bien y River pueda avanzar. River está por encima de todos los nombres y muchísimo más alto que el mío”.