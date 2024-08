Alejado del tenis, Roger Federer mostró una faceta desconocida como padre: los deportes a los que lo empujan sus hijos

Roger Federer junto a su esposa Mirka Foto: REUTERS/Andrew Kelly

La leyenda del tenis mundial, Roger Federer, puso fin a su carrera a los 41 años, cuando disputó su último partido oficial en septiembre de 2022. El suizo se retiró tras acumular 103 títulos ATP, de los cuales 20 corresponden a Grand Slam, lo que lo consolidó como uno de los deportistas más icónicos de la historia. Desde entonces, Su Majestad ha dejado las canchas para dedicarse de lleno a su familia, conformada por su esposa, Mirka Vavrinec, también ex tenista profesional, y sus cuatro hijos.

En el documental Federer: Twelve Final Days, disponible en Prime Video, el legendario inglista reflexionó sobre su nueva vida alejada del circuito profesional. “Solía tener que dormir hasta tarde por la mañana debido a los partidos retrasados. Ahora es completamente diferente. Me despierto cuando lo hacen los niños y los ayudo a prepararse para ir al colegio. Es vital para mí estar cerca de ellos, ayudarlos y guiarlos, y obviamente dejarlos volar solos también”, compartió frente a las cámaras.

Él y su ha encontrado en sus hijos una forma de mantenerse conectados con el deporte, pero a un ritmo diferente. “Ellos juegan al tenis. Todos esquiamos y también estamos aprendiendo a jugar golf. Puedo conectar con ellos a través de sus deportes y tareas”, agregó el suizo. A pesar de su exitosa trayectoria, el medallista olímpico confesó que no desea imponerle sus pasos a sus hrederas. “Las chicas nunca fueron apasionadas por el tenis y me sentí aliviado por ello”, dijo refiriéndose a las gemelas Myla Rose y Charlene Riva, quienes cumplieron 15 años. Sin embargo, el panorama es diferente con sus hijos menores, Leo y Lenny. “A los dos les encanta el fútbol. Pero Leo está empezando a mostrar interés en tomarse en serio el tenis”, explicó. Por otro lado, describió a Lenny como el “más creativo”, con una inclinación por el dibujo y la lectura. Además, el oriundo de Basilea subrayó que los acompañará en cualquier camino que elijan, sin presionarlos a seguir sus propios pasos.

Focalizado en su círculo íntimo y sin grandes proyectos en el futuro inmediato, Roger mostró una faceta desconocida hasta el momento. En el estreno de un nuevo documental en Londres que se refiere a los últimos días de su carrera deportiva, el multicampeón dijo que estaba muy contento con su vida. “No me aburro en casa. La vida es estupenda. Intento ser el mejor padre que puedo”. “¿Y ahora qué? En realidad quiero esperar y ver un poco. No quiero tener un millón de cosas que hacer ahora mismo. Quiero ser un buen padre, un buen marido y asentarme un poco más y luego decidir, algo así como el próximo megaproyecto, si se quiere”, argumentó.

Inicialmente concebida como una serie de vídeos caseros para su uso personal, en el material audiovisual se puede observar a Federer preparar el anuncio de su retirada y su vínculo con el público que no pudo contener sus lágrimas en su emotiva despedida. La presencia de sus rivales que integraron en Big Four en la Copa Laver de 2022 en la capital británica dejó un manto de nostalgia para los televidentes.

El documental, codirigido por Joe Sabia, conocido por sus entrevistas a famosos en “73 preguntas”, y el cineasta ganador del Óscar, Asif Kapadia, mezcla momentos sinceros, material de archivo y entrevistas con otros grandes del tenis como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. La emoción de las dos semanas tomó por sorpresa al director, que tuvo un acceso sin precedentes a la estrella suiza en su casa y en el vestuario. “No esperaba que estuviera tan nervioso. Fue realmente angustioso verle tan nervioso porque yo sólo estaba allí observando, sin decir nada, como una mosca en la pared”, confesó.