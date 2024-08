Las duras reacciones del Negro Enrique, Juan Sebastián Verón y Fernando Signorini luego de que Manuel Adorni omitiera a Maradona en el “Día del Zurdo”

Declaraciones del Negro Enrique contra Adorni

Con su estilo habitual y un discurso conservador, Manuel Adorni sorprendió con una chicana hacia Diego Maradona en el “Día Internacional del Zurdo”. El portavoz de Javier Milei le envió un saludo a distintas figuras del deporte y la música. “Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Manuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”. Sin embargo, cuando los periodistas presentes le recordaron al Pibe de Oro, la respuesta del funcionario provocó una reacción colectiva espontánea de aquellos que conocieron a la más humano de todos los dioses.

Uno de los primeros en manifestar su enojo fue el preparador físico Fernando Signorini, quien criticó duramente a Manuel Adorni. A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) manifestó: “Vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio”. En la misma sintonía, el Negro Enrique, compañero de Pelusa en la hazaña del Mundial de México en 1986 también publicó un video en el que realizó un análisis de la falta de respeto que tuvo el funcionario hacia el ex futbolista que supo brillar en Argentinos Juniors, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s. “Me llegó un video de este muchacho: Adorni; que es el campeón del mundo de los pelotudos y se cree que es vivo. Gracias a Dios, no nombraste al más grande de todos: el Diego. Así que, Adorni: están los boludos, los muy boludos y vos”...

El mensaje de Fernando Signorini

Además, en la cuenta oficial de Maradona en Instagram, que es administrada por sus herederos, también se leyó un posteo con una dura crítica hacia el vocero presidencial. “El zurdo que te olvidaste, es el ídolo de todos los que nombraste... Feliz día a todas y a todos los que, a diario, se sobreponen a las dificultades de un mundo diseñado sólo para diestros”.

Por su parte, Juan Sebastián Verón, quien en su momento atravesó una relación turbulenta con el Diez después de la Copa del Mundo de Sudáfrica, advirtió que el respeto jamás se debe perder contra el ídolo popular. Coherente con sus palabras, en algún momento el ex volante de Estudiantes le dijo a Infobae que siempre intentó tener un vínculo conciliatorio con el DT que tuvo un último paso por Gimnasia. “Las relaciones siempre van a cambiar. Yo siempre voy a respetar al Maradona jugador por lo que me dio en mi adolescencia”, había sido su análisis. Y recientemente, en una historia de Instagram destacó: “Podés estar de acuerdo o no con todo lo que fue fuera del campo de juego, pero no se puede ningunear a la persona que hizo feliz a un país. Respeto”.

El desaire no solo provocó la reacción en el mundo del fútbol, ya que también Dalma Maradona, hija del astro argentino se sumó al repudio colectivo y catalogó a Manuel Adorni de “Muppet”, refiriéndose a él como alguien que simplemente repite lo que le dicen, sin poseer un pensamiento propio. “Es el vocero de alguien, no puede decir lo que piensa él”, añadió en sus redes sociales.

El presidente Javier Milei siempre demostró su admiración por Lionel Messi y dejó en claro en varias oportunidades que Maradona no había sido el mejor para él. Tras el fallecimiento de quien consagró campeona a la Selección conducida por Carlos Salvador Bilardo, el líder libertario había escrito en sus redes sociales: “Maradona ha sido un maravilloso futbolista que nos dejó momentos inolvidables, aunque en mi opinión no fue el mejor. A su vez, en lo humano, yo creo que fue criticado injustamente, ya que lo que haya hecho de su vida era un tema de él. Su vida, su propiedad. Por eso me gustó esto”. Y agregó: “Para mí, el mejor que he visto en mi vida ha sido Messi”.

En febrero de este año, el jefe de Estado volvió a hacer mención a su fanatismo por el actual 10 argentino y dijo que su deseo es conocerlo: “¿Lionel Messi? Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por escándalo. Hay un trabajo que se llama ‘Messi es imposible’. Es el mejor en todos los aspectos del juego, es un monstruo. Lo mejor de todo es que yo lo decía antes”.