La historia detrás de la escandalosa separación de una estrella del rugby: drogas, infidelidades y un nuevo amor

Victoria contó intimidades de la relación

El mundo del rugby británico se vio sorprendido después de las recientes declaraciones de Victoria Rose, ex esposa del notable jugador Danny Cipriani, quien rompió el silencio y compartió detalles impactantes sobre la razón detrás de su separación. Victoria, madre de dos hijos, manifestó que el abuso de drogas de Cipriani fue el elemento decisivo que la llevó a pedir el divorcio.

“Se fue y me rompió el corazón”, declaró Victoria en una entrevista exclusiva con The Sun. “Luego se juntó con AnnaLynne”, añadió la ex esposa, refiriéndose a la relación que entabló el deportista con la destacada actriz estadounidense AnnaLynne McCord, conocida por su papel en 90210: Beverly Hills, la nueva generación.

Victoria, de 42 años, narró cómo Cipriani, quien tuvo una fulgurante carrera internacional representando a Inglaterra, enviaba mensajes “inapropiados” en secreto a otras mujeres. Además, mencionó el consumo alarmante de drogas del ex jugador de rugby, que incluía barras de chocolate con hongos alucinógenos y un potente psicodélico de sapo cristalizado: “Le gusta tanto tomar psicodélicos, que no creo que sepa qué es la realidad y qué no”.

El consumo exacerbado de drogas no solo incluía sustancias recreativas, sino también medicamentos recetados, con un gasto mensual aproximado de 700 euros: “Él podría estar bajo los efectos de hongos y hablarte sin que te dieras cuenta. Funciona tan bien bajo los efectos de ellos”, explicó Victoria.

La pareja se conoció en 2019

La relación entre Victoria y Cipriani comenzó en 2019 y, aunque ella conocía la reputación de mujeriego del deportista, creía sinceramente que él había cambiado. “Le gustaban mis fotos de Instagram y me enviaba mensajes. Fui a verlo y tuvimos sexo”, recordó. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 alteró la dinámica de su relación, obligándolos a comunicarse principalmente por teléfono.

Durante este tiempo, Victoria descubrió que estaba embarazada: “No pensé que íbamos a tener una relación, pero ambos íbamos a hacer lo mejor que pudiéramos por el bebé”. Este evento pareció acercarlos, ya que Danny se mostró comprometido a cambiar y ser una mejor persona: “Me contó todo, todo sobre las mujeres con las que había estado”, afirmó Victoria. Pese a la intervención de la pandemia, ambos mantuvieron una burbuja de amor durante la cuarentena.

Pero la realidad pronto mostró su crudeza; Victoria se encontró lidiando con el consumo habitual de drogas de Cipriani: “Todos los días decía que no tomaría drogas, luego, al mediodía, volvía a tomarlas. Me harté tanto de eso que empezó a molestarme”.

El punto de quiebre llegó una vez que Danny ingirió una gran cantidad de psicodélicos, dejándolo tendido en el suelo: “Pensé que podría ayudarlo y me dijo que quería dejar de tomar drogas. Simplemente le dije ‘ya es suficiente’”. La situación se volvió insostenible. Sumado a eso, sufrieron la trágica pérdida de su bebé, River, a las 23 semanas de gestación en junio de 2020.

Cipriani encontró nuevamente el amor

La separación definitiva ocurrió el 11 de noviembre de 2023, cuando Cipriani se fue de la casa y solo regresó para llevarse sus pertenencias. Poco después, en abril, anunció su relación con AnnaLynne McCord, escribiendo: “Mi milagro, amarte es lo más fácil”.

En lo que respecta a su actividad, desde su retiro del rugby en 2022 y tras haber reconocido que sufre de depresión desde los 22 años, Cipriani está enfocado en su próximo proyecto televisivo, un programa titulado Bear Hunt.

“Espero que encuentre la felicidad que busca. Sigo creyendo que es una persona hermosa. Pero ya he dicho mi versión y me gustaría seguir con mi vida. Es un nuevo capítulo y ahora hablo desde un lugar de paz y no de dolor”, sentenció Victoria sobre el presente de Danny.