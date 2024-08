El brasileño Endrick eligió a un campeón del mundo de 1966 como su ídolo: la respuesta que hizo estallar las redes y la pregunta que generó

El joven delantero sorprendió con una declaración tras el partido de la selección brasileña en Wembley

Endrick es considerado una de las joyas del fútbol brasileño y con sólo 18 años jugará en el poderoso Real Madrid, donde ya fue presentado oficialmente. El delantero surgido del Palmeiras, quien se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la Copa América en la selección de Brasil, superando a al mítico Pelé, se convirtió en tendencia por una declaración en la que sorprendió al decir que uno de sus máximos ídolos es Bobby Charlton, la leyenda del Manchester United que falleció el pasado 21 de octubre a los 86 años.

El club inglés ha destacado la frase del jugador nacido en Taguatinga (Brasilia) luego del encuentro disputado en el mítico estadio de Wembley el 23 de marzo de 2023 y en el que Brasil le ganó 1-0 a Inglaterra con tanto de Endrick. En una entrevista posterior al amistoso, el joven expresó su satisfacción por haber marcado el gol de la victoria y le dio un valor agregado, ya que uno de sus máximos referentes en el fútbol también pasó por ese escenario. “Estoy realmente contento por haber marcado un gol. Soy muy fan de Bobby Charlton, que jugó muchos partidos en este estadio, es inglés y además tuve la oportunidad de jugar acá, donde jugó mucho y marcó un montón de goles. Estoy agradecido por haber jugado acá”, dijo en aquella oportunidad.

Pero ese comentario, que en su momento generó algunos interrogantes, no fue el único que realizó el brasileño respecto a la gloria del fútbol inglés, que brilló en la selección de los Tres Leones (campeón del mundo en 1966) y el Manchester United, donde es el segundo máximo goleador de la historia (detrás de Wayne Rooney), con 249 tantos. En una entrevista reciente, Endrick ratificó que uno de los ídolos de su infancia es ni más ni menos que Charlton e incluso llamó la atención que no haya mencionado a Neymar o Ronaldo, entre otros grandes jugadores. “El legado de Sir Bobby es eterno. Eso mismo sentimos, Endrick”, indicaron en las redes de los Diablos Rojos.

Las declaraciones de Endrick no pasaron inadvertidas y en las redes sociales –entre memes y la sorpresa– los internautas comenzaron a preguntarse el origen del idilio de un jugador tan joven hacia un futbolista que no vio jugar en vivo por razones obvias. En otros reportajes que se hicieron virales, el brasileño también eligió a su contemporáneo Cristiano Ronaldo y el único compatriota que entró en su Top 5 fue Vinicius Júnior, con quien compartirá equipo en el Real Madrid. Otras elecciones de la joya fueron el húngaro Ferenc Puskás (gloria del Merengue) y Jude Bellingham.

Ante las dudas sobre el motivo de la peculiar elección de Endrick, el portal brasileño de UOL explicó tiempo atrás brevemente que el futbolista de la selección canarinha es fanático de los video juegos y que suele despuntar el vicio en la PlayStation jugando con el personaje de Bobby Charlton en la versión del FIFA en el modo Ultimate Team del EA Sports FC. Cuando no juega al fútbol, su pasatiempo favorito son los juegos electrónicos. Cuando fue la primera declaración del futbolista, los periodistas Lucas Musetti Perazolli y Thiago Arantes relataron en el medio brasileño: “La conexión entre Endrick y Charlton se produjo gracias al fútbol virtual: el joven de 17 años juega con el británico en su equipo en el modo Ultimate Team de EAFC, el juego líder del sector”.

Más allá del revuelo que despertó en redes este tema, luego de su presentación en el Santiago Bernabéu, el delantero brindó una conferencia de prensa, donde admitió que tiene “una responsabilidad muy grande” por jugar en el Real Madrid. “Agradezco mucho todo esto que está sucediendo en mi vida. Si Dios me ha dado esta responsabilidad, es porque sabe que soy capaz de estar aquí”, agregó y sumó: “Ahora tengo que aprender, estar tranquilo, trabajar, ayudar a mis compañeros dentro y fuera de mi casa. Y si Dios quiere, atender siempre los consejos de jugadores como Vini, como Éder, como Modric, que son jugadores de los que voy a aprender mucho. Son jugadores fenomenales y cuanto más aprenda, mejor”.

Endrick reveló que ama el Real Madrid por su ídolo Cristiano Ronaldo. “Estoy enamorado del Real Madrid. Desde pequeño estoy alucinado con el Real Madrid, entonces estar ahora jugando aquí es impresionante. No quería llorar, pero me ha salido de aquí el alma. Espero que podamos hacer historia juntos”, dijo el brasileño sobre su discurso en el estadio. “Militao, Vinícius y Rodrygo me han ayudado bastante en la última adaptación. Me han hablado también del Real Madrid porque me estaba acercando, estaba llegando el momento de llegar y me han hablado de los entrenamientos, los partidos. Espero que podamos tener una amistad muy fuerte para que podamos ayudar al equipo, que es lo que más importa”, afirmó sobre su relación con sus compatriotas.

Endrick llegó con 10 años al Palmeiras. En las categorías inferiores marcó 161 goles en 188 partidos. Subió al primer equipo con 16 y en dos temporadas ha ganado dos Ligas (2022 y 2023) y ha sido fundamental en la última. Debutó en la selección absoluta el 16 de noviembre de 2023 y convirtió su primer gol ante Inglaterra, en Wembley.

