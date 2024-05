Las lágrimas de Endrick en el empate de Palmeiras ante San Lorenzo por Copa Libertadores

Las lágrimas de Endrick en su último partido con Palmeiras

Real Madrid desembolsó una suma millonaria hace dos años para blindar a Endrick, pero sabía que recién lo tendría disponible para mediados del 2024 cuando alcanzara la mayoría de edad. Y ese momento llegó: el delantero brasileño jugó su último partido con la camiseta del Palmeiras en el empate 0-0 ante San Lorenzo por la Copa Libertadores y no pudo esconder la emoción que lo atravesó durante una jornada especial.

El próximo 21 de julio el atacante cumplirá los 18 años y en la noche del 30 de mayo atravesó su última vez en el Allianz Parque con la camiseta del Verdao antes de unirse primero a la selección brasileña para afrontar la Copa América. Y luego sí, llegar al Merengue.

Las lágrimas de Endrick al disputar su último partido con Palmeiras (@LibertadoresBR)

Fue una noche singular en su totalidad, ya desde el primer minuto la tribuna del Palmeiras le presentó distintas banderas y hasta un mosaico que rezaba “hasta luego”. Al ver ese ambiente, Endrick no pudo esconder sus lágrimas apenas se plantó para el saludo protocolar con los futbolistas del Ciclón en la previa del juego.

El jugador, que compartió cancha con otras grandes promesas del club como Estêvão (17 años) y Luis Guilherme (18 años), dejó el partido a 20 minutos del final para dejarle su sitio a Romulo por una molestia en su rodilla.

Al terminar el juego, según declaraciones que recogió el diario brasileño O’Globo, la estrella juvenil reconoció que temió lesionarse porque pretende cumplir su gran sueño que se asoma en su horizonte: la Copa América. “Fue sólo un susto. Tengo muchas ganas de jugar la Copa América. Cualquier pequeña cosa que sucediera podría torcerme el pie o lastimarme el dedo y me asustaría. Tengo muchas ganas de representar a la selección nacional. Estoy muy tranquilo. Nos asustamos porque estamos cerca de hacer realidad nuestro sueño de jugar un campeonato con la selección. Me asusté mucho, pero no fue nada”, afirmó.

El mosaico que armó la tribuna de Palmeiras (Foto: Reuters/Carla Carniel)

Hay que tener en cuenta que es uno de los 23 apellidos que citó el entrenador Dorival Júnior para la cita que se iniciará el próximo jueves 20 de junio y tendrá a la Verdeamarela en el Grupo D con Colombia, Paraguay y Costa Rica.

“Me siento feliz y triste al mismo tiempo, porque estoy muy agradecido con Palmeiras, por todo lo que hizo en mi vida. Es difícil hablar ahora, pero estoy muy feliz. Ya lloré y voy a intentar no volver a llorar”, aseguró el jugador que está bajo la lupa de los medios de todo el planeta desde que arrancó su carrera profesional.

Endrick dejó la cancha a 20 minutos del final, por una molestia (Foto: Reuters/Carla Carniel)

Mientras aparece la imagen del Real Madrid en su futuro, Endrick dio su última función en Brasil ante 40 mil personas y se despidió con su equipo como líder del Grupo F con 14 puntos por delante del Ciclón (8), Independiente del Valle (7) y Liverpool de Uruguay (4). El domingo no estará en el Campeonato Brasileño con el Verdao porque está suspendido.

El jugador más joven en debutar con el Palmeiras (16 años, 2 meses y 15 días) deja el club que lo formó tras disputar 81 partidos, anotar 21 goles y brindar 3 asistencias.

Uno de los carteles dedicados al jugador que cumplirá 18 años en las próximas semanas (Foto: Reuters/Carla Carniel)