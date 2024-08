Djokovic fue recibido como un héroe en Serbia tras la obtención de la medalla de oro en París 2024: el detalle que llamó la atención

Una multitud recibió a Novak Djokovic para celebrar la obtención de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024

El tenista Novak Djokovic, actual número 2 del Ranking ATP, alcanzó uno de sus objetivos más anhelados al obtener la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024. La victoria fue celebrada con mucho fervor en su ciudad natal, Belgrado, donde más de 100 mil personas se reunieron este lunes para recibirlo como un héroe deportivo.

Nole, que necesitó cinco ediciones olímpicas para lograr la presea dorada, se coronó campeón con una serie de victorias en sets corridos contra rivales de gran calibre. Entre ellos se encuentran el australiano Matthew Ebden, el español Rafael Nadal (clasificado en el puesto 158°), el alemán Dominic Koepfer (82°), el griego Stefanos Tsitsipas (11°), el italiano Lorenzo Musetti (18°) y el español Carlos Alcaraz (3°).

En su discurso ante la multitud, Djokovic destacó: “Entré a los Juegos Olímpicos sin ningún título durante la temporada y con una lesión a cuestas. Muchos cuestionaron la calidad de mi tenis, pocos me consideraban como favorito. Pero yo secretamente creí”, indicó el ex número 1 del mundo. “Sabía que probablemente esta fuera mi última chance de ganar el oro. Ha sido uno de mis mejores torneos, no perdí un set. Sentí el apoyo de la gente. Sin falsa modestia, este es mi logro deportivo más importante. Traigo orgullosamente la medalla dorada a Serbia.”

El evento contó también con la presencia del presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien rindió homenaje tanto a Djokovic como a otros atletas serbios destacados en esta edición de los juegos. Entre ellos se encuentran el equipo masculino de waterpolo, el equipo mixto en pistola de 10 metros, la taekwondista Aleksandra Perisic y el equipo masculino de básquet, que ganó el bronce al derrotar a Alemania.

Nole muestra la medalla de oro conseguida en París (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Djokovic, nacido en Belgrado el 22 de mayo de 1987, sumó así una nueva consagración a su impresionante palmarés, que incluye 99 títulos, 24 de ellos en torneos de Grand Slam, superando al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer.

Esta victoria olímpica puso fin a una serie de intentos frustrados en ediciones anteriores: en Beijing 2008 se quedó con el bronce, en Río 2016 fue derrotado en primera ronda por Juan Martín Del Potro, en Tokio 2020 perdió ante Alexander Zverev en semifinales y luego ante Pablo Carreño Busta en la disputa por el tercer puesto.

Con 41 años en los futuros Juegos de Los Ángeles 2028, Djokovic fue consciente de que esta pudo haber sido su última oportunidad para ganar el oro olímpico. En París, el tenista serbio alcanzó su “domingo de gloria”, sustituyendo lágrimas por una sonrisa cuando besó la medalla dorada en el podio. A tono con este flamante logro, el serbio incluyo en el perfil de su red social X la imagen de la Torre Eiffel con un fondo en dorado.

La ceremonia en Belgrado no solo celebró el logro de Djokovic, sino también la colaboración y el esfuerzo de otros destacados atletas serbios, marcando un hito en la historia deportiva del país que consiguió un total de 5 madallas, tres de oro, una de plata y otra de bronce.