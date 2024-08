Pep Guardiola habló sobre la venta de Julián Álvarez al Atlético de Madrid: “Espero que encuentre lo que buscaba”

Pep Guardiola, en la conferencia de prensa previa al trascendental choque que protagonizarán este sábado (desde las 11 en el estadio Wembley) Manchester City y Manchester United por la final de la Community Shield, confirmó lo que ya era un secreto a voces: el argentino Julián Álvarez abandonará el conjunto Ciudadano para recalar en el Atlético de Madrid, donde será dirigido por su compatriota Diego Simeone. Se espera que en las próximas horas ambas instituciones anuncien oficialmente el acuerdo por la Araña, el cual rondaría los 82 millones de libras (95,6 millones de euros), según indicaron medios ingleses.

El campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina anhelaba más protagonismo y se vio seducido por la propuesta de los Colchoneros. Su transferencia se convirtió en la más alta en la historia del equipo inglés.

El director técnico español, durante la rueda de prensa, aprovechó la oportunidad para agradecerle al oriundo de Calchín, Córdoba, por sus servicios con la camiseta celeste. “He aprendido mucho de él y espero que pueda encontrar lo que buscaba”, expresó.

En su paso por el Manchester City el hombre surgido de la cantera de River Plate logró dejar una huella, ya que conquistó dos Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En sus dos años en el club disputó un total de 103 juegos, en los que aportó 36 goles y brindó 18 asistencias.

Julián Álvarez dejará el Manchester City para recalar en Atlético de Madrid (EFE/EPA/PETER POWELL) EFE

“En primer lugar, quiero expresar mi gratitud hacia Julián. Estuvo dos años aquí y hemos ganado todo, su contribución ha sido enorme. Ha sido parte del 11 inicial muchas veces y otras no le ha tocado tanto. El equipo lo quería muchísimo por su comportamiento, pero si quiere irse, si quiere afrontar un nuevo reto, no hay problema. Le deseamos lo mejor. He aprendido mucho de él, espero que pueda encontrar lo que buscaba”, sostuvo el español. Y luego, añadió: “El Atlético de Madrid es un gran equipo en España, en Europa. Y cuando me sugirieron del club que se quería ir dije ‘Ok, si quieres irte, está bien’. Imagínense que se quede aquí cuando él no lo quiere. A la misma vez había que llegar a un acuerdo entre los dos clubes... Pasó, los dos equipos están felices. Le deseamos lo mejor, lo esperamos ver de vuelta acá para saludarnos y nada más que eso. Fue un placer trabajar con él, aprendí mucho de él, porque los entrenadores aprendemos mucho de los jugadores. Y espero que él pueda encontrar lo que estaba buscando”.

En otro fragmento de la conferencia de prensa el ex Barcelona y Bayern Munich fue consultado sobre los motivos que llevaron al argentino a querer cambiar de equipo: “No sé la razón, pero me dijo que quiere un nuevo desafío, que siente que es lo que necesita hacer. La temporada pasada jugó mucho, en algunos momentos con Erling, pero entiendo que en ciertos momentos no lo hizo. Le dije al club muchas veces que al final es la entidad quien tiene la decisión final, pero le dije que los contratos se pueden romper, si no estás contento, ¿por qué deberías estar aquí? Él cree que su período aquí debe terminar, así que está bien, ambos clubes llegaron a un acuerdo y eso es todo”.

No obstante, aclaró que “ambos clubes están felices con el acuerdo” económico. Luego, sobre un posible reemplazante para la Araña, esbozó: “Todavía no lo sé, hablamos todos los días, veremos qué pasa. Puede pasar, puede no pasar. Ya veremos”. Tras su salida de la institución inglesa, la única referencia en ataque dentro del plantel profesional es el noruego Erling Haaland. Las otras variantes en ofensiva son extremos, como Jack Grealish, Phil Foden, Riyad Mahrez o Jérémy Doku, entre otros.

El Manchester City para la Supercopa de Inglaterra ante su clásico rival no tendrá, además de Julián Álvarez, a Phil Foden, Kyle Walker, John Stones y Rodri en su alineación titular.