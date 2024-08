La emoción de Santiago Lange tras la medalla de plata obtenida por Majdalani y Bosco en los Juegos Olímpicos de París

Majdalani-Bosco ganan la medalla de plata en vela

No podía ser de otra forma: Santiago Lange, histórico medallista olímpico argentino en vela, acompañó a la delegación albiceleste en París 2024 y celebró en vivo la conquista de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en el Nacra 17 que los llevó al segundo lugar del podio.

“Hicieron un trabajo increíble. Más allá de la medalla, yo sé del trabajo que hicieron. Cuando tenía 19 o 20 años, el padre de Mateo me dijo que era su sueño de grande. Hoy tiene su medalla. Cuando uno tiene un sueño, hay que laburar. Y Mateo dejó todo. Qué gran felicidad para Argentina, para la vela, qué honor poder estar acá. Hay un montón de potencial, siempre que haya alguien que muestre que se puede, ayuda un montón”, fueron las sentidas palabras de Lange, que se coronó con el oro en Río 2016 junto a Cecilia Carranza.

Por otra parte, el hombre que también fue bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008 recordó la competencia interna que tenía con un competidor mucho más joven como Majdalani en su tiempo: “Pensar que dejábamos los barcos uno en una esquina de la Marina y yo en la otra porque no podíamos ni vernos. Siempre con enorme respeto, pero necesitábamos alejarnos para competir y éramos dos personas que nos admirábamos. No fue una etapa fácil, fue una de las más difíciles de mi carrera deportiva. Es lo maravilloso que tiene el deporte”.

Santiago Lange, Mateo Majdalani y Cecilia Carranza con las medallas doradas en Río 2016: allí el joven regatista fue entrenador del más experimentado

Una particularidad que pocos saben es que Majdalani fue entrenador de la dupla Lange-Carranza durante los Juegos de Río 2016, en los que Argentina obtuvo la medalla de oro. Y tanto Lange como Majdalani son oriundos del Club Náutico San Isidro. “Este es el sueño de Camau (Carlos Espínola) también. En el 2000 decidimos contratar entrenadores jóvenes para que la metodología quede en el país y esta es la continuidad de ese trabajo. Competí contra alguien que mi sueño era que ganara una medalla. Fue un proceso de mucha presión y hoy vimos cómo resolvió bajo presión. Es espectacular”, sentenció Lange.

Los ganadores de la medalla de oro fueron los italianos Ruggero Tita y Caterina Marianna Banti, mientras que en el tercer lugar del podio y con la de bronce quedaron los neozelandeses Micah Wilkinson y Erica Dawson. En el cuarto lugar quedaron los británicos John Gimnson y Anna Burnet, con quien Lange tiene una estrecha relación: “Voy a ser padrino de su casamiento, en septiembre viajo a Escocia. Compartí cinco años con los italianoes e ingleses, tengo el corazón destrozado por ellos. Fuera de la cancha podemos ser amigos, aunque a veces la tribuna no entienda eso”.

La emocion de Santiago Lange tras la medalla de plata de Argentina en vela

Cuando en la transmisión de TyC Sports lo felicitaron a Lange por su legado, se quitó responsabilidad: “No me feliciten a mí, hoy los protagonistas son 100% Mateo y Eugenia”. Y concluyó: “Por suerte ganaron los chicos, me iba a dar tristeza estar en el equipo y que la vela no trajera medalla. Es clave que todos los Juegos tratemos de ganar medalla porque cuando se quiebra esa continuidad es difícil retomarla. Camau nos enseñó que se podía en el 96. Ahora Mateo nos sigue demostrando que se puede y eso ayuda a los que vienen de atrás”.

Antes de correr hacia el agua para fundirse en un abrazo con los protagonistas de la obtención de la segunda medalla argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, Lange dejó una última reflexión: “Hay que creer en los procesos y sistemas. Hay que preguntarles a Mateo y Eugenia. No están escritos, están en la cabeza”.