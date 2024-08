Hace cinco disciplinas en una y representa al Ejército: la historia del “soldado deportista” argentino en los Juegos Olímpicos

Sueño Dorado - Franco Serrano - Pentlatonista

Un día en la vida de Franco Serrano puede tener varios capítulos. Como pentatleta, está acostumbrado a practicar cinco disciplinas en una. Este joven de 23 años será el único representante argentino del pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos París 2024 y tendrá su debut en la competencia que reúne a los más grandes deportistas del mundo.

El Barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos de la nueva era, tenía un gran aprecio por el pentatlón de las legendarias ediciones, y fue por eso que propuso una competición similar que pusiera a prueba las fuerzas de un atleta “completo” a través de disciplinas más contemporáneas. Algo de ese espíritu es lo que motivó a Serrano a ser un atleta multifacético.

“Lo que me llamó mucho la atención desde chico y hasta hoy en día es que es un deporte que nunca te deja de enseñar. Todos los días aprendés algo nuevo, descubrís algo nuevo del deporte y descubrís algo de vos mismo. Entonces ese indicador me lleva a seguir practicándolo, no. Eso de que te enseñe siempre el deporte y te incentive a superarte siempre”, le contó Franco a Infobae.

El pentatlón es una disciplina que, alrededor del mundo, tiene una estrecha conexión con lo militar para muchos de sus actores. En Argentina también es el caso, y para el argentino, la ayuda que recibe del ejército nacional es un bastión fundamental para el crecimiento de su carrera. Por eso, él mismo se autodenomina como “soldado deportista”.

“El Ejército tiene un programa en donde apoya a deportistas que siendo civiles los invita a poder incorporarse al ejército y competir en nombre del ejército; similar a un sponsor, del que uno recibe una ayuda económica, y compite los torneos civiles también y los torneos militares. Eso en lo personal. Y después sí el deporte tiene relación con lo militar a nivel mundial, porque hay una historia que cuenta que un soldado para enviar un mensaje tuvo que recorrer su camino, digamos, correr a campo traviesa, nadar a través de un río, tuvo que empuñar un arma, tuvo que pelear con espada y tuvo que montar un caballo ajeno. Entonces es más o menos de eso que se toma esa experiencia para que hoy en día exista el pentatlón moderno que surge a partir de los Juegos Olímpicos Modernos”, explicó Serrano, que este jueves pondrá en marcha su ilusión en la sede París Norte Arena con la tanda de esgrima, el primero de los cuatro eventos que combinan cinco deportes (equitación, natación más la combinada láser-run)

Medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el pentatleta logró la clasificación a sus primeros Juegos de mayores en los Panamericanos de Santiago el año pasado. Serrano sabe que el deporte que realiza es longevo y que los mejores resultados se podrían dar en el futuro, pero aún así, no deja de soñar con París. “Tengo la ilusión de rendir muy bien en estos Juegos, llegar a una final, pero también seguir entrenando y poder hasta completar dos ciclos olímpicos más, que es lo que puede dar mi cuerpo y mi carrera”.

Serrano hará su debut en los Juegos Olímpicos de mayores (Matías Arbotto)

- Contame cómo organizás tu vida teniendo que entrenar tantos deportes.

- El entrenamiento de pentatlón consta de casi todo el día, lo que es un día de entrenamiento. Las horas de entrenamiento en las que uno está de verdad haciendo actividad física quizá son unas cuatro o cinco horas, pero sí, o a veces hasta más. También hasta seis horas o siete horas algunos días, pero en promedio son cinco horas. Pero sí te lleva todo el día: el entrenamiento, el ir al lugar, el prepararte todo, hacer la actividad específica que dura como una hora y media o dos, tener un poco de descanso. Te vas por ejemplo después a la pileta, o lo mismo te preparás para hacer entrenamiento de natación, en mi caso vuelvo a mi casa, como, y a la tarde por ahí tengo gimnasio o esgrima. Así más o menos vn variando en la semana de dos a cuatro disciplinas por día, incluyendo lo que es la preparación física.

- ¿Tenés algún día de descanso pleno?

- En realidad, los días de descanso también a veces son, por ejemplo, los domingos. Tengo un trote, un fondo largo corriendo. Para mí eso es un día también de descanso por el volumen que ya vengo haciendo en toda la semana. Un día de trote suave por la mañana y después tener todo el día libre. Para mí es un descanso, digamos. Después sí hay días. Depende del entrenamiento, según como venga la carga y según la temporada. Hay días que los domingos sí tengo libre, o hay días que por ahí un martes tengo una carga muy baja que está más o menos en medio de la semana o un miércoles tengo una carga baja. Lo que pasa es que nunca por ahí tengo un día que no hago nada, pero sí hay días, los días de descanso tengo un solo estímulo muy suave. Esos serían como los días de descanso.

- Cómo coordinás todas las disciplinas, porque prácticamente vivís para entrenar y luego competir.

- Sí, así es. Lo que es la administración de todo el entrenamiento, el atleta tiene mucho que ver porque participa en las decisiones de las planificaciones y demás, pero siempre eso queda un poco en mano de los entrenadores, más que nada del director técnico general que tenemos nosotros en la Federación, que es quien baja el lineamiento, la base y a partir de eso se planifica. Pero bueno, es una planificación bastante compleja. Todo eso con el pasar del tiempo, de los años. No es que hay una idea o un libro que diga ‘así se hace y lo agarrás al pibe y lo hace, ¿no?’ Va cambiando mediante pasa el tiempo.

- Imagino que tendrán un grupo de WhatsApp en donde estarás vos, el DT principal y todos tus entrenadores, ¿no?

- Sí, en realidad yo me manejo, tenemos el grupo y todo. Pero bueno, ahora en el caso de los Juegos Olímpicos me manejo más que nada hablando mucho por privado, porque las planificaciones que tuve fueron hechas directamente para mí, porque soy el único que va a los Juegos. Pero sí, con mi DT, o sea con el DT general de la Federación Guillermo Filippi. Con él me manejo más que nada por privado también. Yo practico el deporte desde muy chico y nos conocemos hace muchos años y tengo entrenadores que ya me entrenan hace muchos años también, entonces eso lo vuelve también un poco más fácil al momento de planificar y de ordenar el entrenamiento.

- Muchos chicos comienzan jugando a un deporte y vos terminaste practicando una disciplina múltiple. ¿Cómo se dio esa elección?

- Comencé muy chico con natación. Ya desde los tres años que mis papás me llevaron a nadar. Después, a los 11 años es cuando conocí el pentatlón, que es cuando la Federación invita al club en el que yo nadaba, a un grupo grande de chicos, a probar el deporte. En ese momento corríamos y nadábamos, nomás, hacíamos esas dos disciplinas, pero sí veíamos a los chicos más grandes. Nosotros competíamos como si fuese una especie de nacional, que se hacían varias fechas, unas cuatro o cinco al año. Al mismo tiempo que hacíamos solo dos disciplinas, también después veíamos a los más grandes hacer el resto de la disciplina. Eso estaba muy bueno. Ahí fui conociendo el deporte y también a mí me llamó mucho la atención cuando era chico la competencia, lo que era tener a tu entrenador, ir la entrada en calor, estar con todos los chicos, competir entre todos, pero muy sano. Porque yo me acuerdo que terminábamos de competir y nos íbamos a jugar ahí. Éramos chicos, teníamos 11, 12 años. Eso a mí es lo que más me llamó del deporte. No ganar o ganarle a mi compañero. Era más que nada la experiencia de ir al torneo, competir y después compartir todo ese día con todos los chicos. Que es lo que hoy sigo aplicando: poder venir a entrenar, disfrutar con mis compañeros, ir a competir, terminar el torneo y estar con los chicos. Hoy en día tengo conocidos y amigos de otros países y que siga ocurriendo lo mismo que cuando tenía 11 años está buenísimo.

Franco comenzó de muy chico a practicar el pentatlón moderno (Matías Arbotto)

- ¿Qué te sedujo y lo sigue haciendo del pentatlón?

- ¿Cómo le explicarías al público general cómo es una prueba de tu deporte?

- Una competencia de pentatlón moderno tiene tres instancias: clasificación, semifinal y final. En la clasificación es donde compiten todos los atletas. Se divide en dos o tres series, o las que haya. Según la cantidad de atletas, una serie tiene máximo 36 atletas. Entonces, en el caso que haya, por ejemplo 100 atletas en tres series de 30 y pico. De ahí los mejores pasan a la semi (36) y los mejores (18) pasan a la final. Ahora en las tres instancias solo se compite equitación en la final, y las otras cuatro disciplinas se hacen en la clasificación y en la semi. El torneo así consta de varios días, porque se hace la clasificación en las cuatro disciplinas el mismo día. Después al otro día se hace una ronda de esgrima, que se hacetodos contra todos, y ahí arrancan las series. Hace un par de años atrás el torneo duraba todo el día, ahora dura una hora y media, está todo bien pegadito, hay una única entrada en calor y después una disciplina atrás de otra.

- ¿Cómo se hace para nivelar todas las disciplinas?

- Con el pasar de los años y del tiempo en las competencias uno va creciendo. Yo todavía no soy un atleta totalmente formado, tengo 23 años, recién estoy terminando de formarme. Así que uno cuando va creciendo también según el cambio del cuerpo, según los torneos, muchas veces es por el ánimo, por el entrenamiento, por un montón de factores. Vas teniendo altibajos en casi todas las disciplinas. A mí me tocó en todas. Hubo momentos en los que hasta siendo nadador le tenía que meter al agua porque me estaba costando bajar la marca, y por ahí en otra la estaba bajando no sé por qué, porque crecí y me fue mejor. El entrenador es el que va viendo eso y te va regulando y te va planificando de la mejor manera, porque en el Penta lo que tenés que buscar es un equilibrio entre las cinco disciplinas, no destacarte en todo ni tampoco destacarte mucho en una y no tanto en otra, sino encontrar un equilibrio, que eso te lleva al máximo puntaje y por lo general es el que gana el torneo.

- ¿Qué diferencia tiene la prueba olímpica en el pentatlón?

- Se comienza con la equitación. Los caballos se muestran el día anterior. Uno ve pasar todos los caballos y el mismo día del torneo se hace el sorteo. A vos te toca el que te toca. Tenés 20 minutos para entrar en calor y conocerlo al caballo ese mismo día y ahí entrás al recorrido: son 12 obstáculos a una altura de un metro diez y comenzás con 300 puntos y, según las faltas que vayas cometiendo, mientras vayas haciendo el recorrido, te van restando. Una negada te sacan diez puntos, tirás un palo son siete puntos menos, y si tenés varias negadas, podes quedar eliminado. Si te caés, quedás eliminado y si quedás eliminado de equitación medio que ya no tenés chance de ganar nada, porque son 300 puntos menos y es muchísimo. La siguiente ronda es el bonus round de esgrima, que es a un golpe: el que toca ganó. Hay un ganador y un perdedor. El primero que pega, gana. Y de ahí pasamos a natación. Nadamos 200 metros libres. Eso del puntaje es por el tiempo que hagas y de ahí pasamos a la prueba combinada, que es tiro y carrera, en donde la carrera no salimos a correr todos juntos como en cualquier carrera, sino que salimos a correr con un hándicap, que según los puntos de la prueba anterior se hace un puntaje, un puntaje subtotal y según la diferencia que tengas con el resto de los atletas, va a ser la posición en la que salgas a correr. Entonces es como una persecución. Y ahí sí, como ya te dieron la ventaja para con tus otros rivales, ahí sí el que cruza primero la meta es el ganador. Entonces la prueba es como una persecución en donde el primero sale al segundo cero, y según la diferencia de puntos que tenga el resto de los atletas va saliendo uno a los diez segundos, otro a los 11, a los 15, a los 20 y ahí si ya está hecha la diferencia. Así que el que cruza la meta en la carrera es el que gana. Y la carrera consta de cinco vueltas de 600 metros con cuatro tandas de tiro entre cada vuelta. O sea, vos salís corriendo, llegás. Cada uno tiene su pistola y su blanco. Uno llega, tiene 50 segundos para acertarle cinco veces a la diana, digamos el circulito negro. Y bueno, ahí si vos tenés que disparar, hasta que no pegues los cinco no podés volver a salir a correr. Y bueno, así son, son cuatro tiros y cinco vueltas. Se termina corriendo y ahí termina la carrera. Es el ganador el que cruza la meta primero.

- El pentatlón moderno como otras disciplinas tiene una conexión con lo militar. ¿Cómo es tu relación con el Ejército Argentino?

- ¿Qué significa para vos ser parte del Ejército?

- Para mí es también un objetivo cumplido y un orgullo que el Ejército te invite a formar parte de este programa, que no es tampoco para cualquiera. Yo lo valoro muchísimo, porque más allá de que tengo mis ayudas y mis apoyos económicos a través del Enard, la Secretaría de Deporte, el COA, y la Federación acá por lo menos en Argentina, no siempre todos los deportistas tenemos todo. Más allá de que tengo un buen apoyo, el Ejército también es un pilar muy importante para lo que es el apoyo económico para el deporte y que el deportista pueda seguir entrenando al 100%, porque es lo que por ahí a mí me da la posibilidad de no tener que ir a trabajar en mi tiempo libre para poder financiar mi deporte. Para mí es muy importante.

Serrano durante un entrenamiento en el CeNARD (Matías Arbotto)

- Estás en la antesala de tu estreno en Juegos Olímpicos de mayores, pero ya participaste en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018. ¿Qué valor tuvo para vos?

- En lo personal fue una experiencia, yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida que tuve, más que nada porque la viví de chico. Todo ese proceso la verdad que fue durísimo. En ese momento quizá no lo dimensionaba porque era chico, tampoco es que pasaron tantos años, pero sí me pasaron muchas cosas en estos años en cuanto a lo deportivo. Entonces me di cuenta de muchas cosas. Fue un proceso durísimo, no tanto duro en el entrenamiento, sino en lo que era comenzar al principio del proyecto con 20, 25 chicos, amigos y de la nada iban quedando en el camino, y de la nada no los veías más. Y por ahí eran pibes que también tenían mucho talento. Varios siguieron el deporte y otros no, eso quizás es un poco lo que en el momento no dimensionaba. En cuanto a competir y que haya pasado en Argentina, para mí fue un orgullo tremendo y también tener una medalla de plata en los relevos internacionales mixtos. Y en lo que es mi carrera deportiva, quizá por lo que fue el evento y lo que fue toda la proyección para ese torneo, me enseñó muchas cosas de muy chico que las pude ir aplicando en toda mi carrera.

- Fuiste subcampeón en los Juegos Panamericanos Junior de Cali en 2021, el año pasado lograste la clasificación en los Panamericano de mayores. ¿En qué punto creés que estás de tu carrera sabiendo que claramente tal vez te faltan varios años para llegar al momento justo de un pentatleta?

- Es una verdad que para todos esos torneos yo siempre tuve un muy buen acompañamiento, siempre de mi familia, de la Federación, de mis compañeros, hasta hoy en día lo estoy teniendo más que nunca. Me siento en el mejor momento de mi carrera hasta hoy en día. Pero sé que todavía puedo seguir dando más en cada ciclo de cada torneo. Voy aprendiendo cosas nuevas y me van enseñando cosas que me van quedando para el próximo. Entonces, también busco que estos Juegos Olímpicos sean lo mejor que pueda dar yo. Obviamente vamos a buscar resultados como crudos, no con números, pero al mismo tiempo si no se dan también se va a aprender mucho para poder continuar con mi carrera, que espero que sea bastante más longeva. Tengo la ilusión de rendir muy bien en estos Juegos, llegar a una final, pero también seguir entrenando y poder hasta completar dos ciclos olímpicos más, que es lo que puede dar mi cuerpo y mi carrera. Así que esperemos que todo eso se dé.

- ¿Cómo están tus papás y tu hermana viviendo estos momentos previo a tu debut en los Juegos Olímpicos?

- Creo que están más ansiosos que yo, más que nada mi mamá. Mi hermana practica el mismo deporte que yo, estuvo conmigo en los Juegos Panamericanos, tuvo un buen rendimiento. Ella es tres años más chica que yo, así que está, digamos, en lo que es la edad, un ciclo olímpico más atrás que yo, entonces como que el ciclo olímpico que viene sería el ideal para ella.

- Dos Serrano en Los Ángeles 2028…

- Podría ser. Y bueno, en la familia también. No sé cómo explicarlo. Mi mamá me parió, me conoce más que cualquiera. Al mismo tiempo lo tienen un poco normalizado, ya que yo fui del deporte desde que nací, entonces ellos estuvieron desde mi primer torneo cuando tenía cinco años hasta hoy en los Juegos Olímpicos; me vieron desde chico.

- La familia es un pilar fundamental.

- Sí, la familia es más que el sponsor, es el pilar más importante de todo deportista. No solo la familia de sangre, hay deportistas que tienen como familia, amigos, entrenadores en muchos casos. Pero bueno, esa es la persona que cumple ese rol, siempre está presente y es la más importante de casi de todo el proceso que tiene un deportista.

Video y fotos: Matías Arbotto.

Edición: Leonardo Larrea.