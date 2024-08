Golpe en los 200 metros de los Juegos Olímpicos: Tebogo sorprendió a todos y se quedó con la medalla de oro

Final de los 200 metros masculinos

Las pruebas más resonantes de velocidad volvieron a dar una sorpresa este jueves con el triunfo en los 200 metros masculinos del joven velocista de Botswana Letsile Tebogo, quien relegó a la nueva estrella del atletismo Noah Lyles al tercer puesto y a su compatriota Kenneth Bednarek al segundo lugar.

El corredor de 21 años completó los 200 metros en un tiempo de 19.46 para lograr el récord de África, pero principalmente para colgarse la primera medalla en unos Juegos Olímpicos. Lyles, ganador de los 100 metros y gran estrella puntualmente en esta especialidad, quedó sorpresivamente tercero con un tiempo de 19.70 siendo superado por su compatriota Bednarek con 19.62.

Aunque el dato que impactó segundos después de terminada la competencia es la noticia que difundió el equipo de Lyles: US Track and Field, su equipo, confirmó que el ganador de los 100 metros tiene COVID-19, según replicó la cadena NBC. En los registros oficiales de la cita olímpica figura que el atleta de 27 años recibió una tarjeta amarilla por violar la Regla Técnica 7.1, que se considera “conducta indebida” aunque no se esclareció por qué se le dio este castigo.

Tras el oro en los 100 y el bronce en los 200, estaba planificado que Noah sea parte del equipo de Estados Unidos en los 4x100 metros que este viernes 9 de agosto (desde las 14.47 de Argentina) buscará otra medalla para ese país en atletismo. El detalle es que la tanda clasificatoria que se realizó durante la mañana del jueves terminó con los norteamericanos en el primer lugar de su Serie (1) pero sin el aporte de Lyles.

Lyles recibió asistencia médica apenas finalizó la carrera (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Esta prueba de velocidad, que todavía tiene a Usain Bolt como propietario de los récords olímpicos (19.30 en Beijing 2008) y mundiales (19.19 en Berlín 2009), había tenido como ganador en Tokio 2020 al canadiense Andre De Grasse con un tiempo de 19.62 con el que casualmente también relegó al segundo lugar a Bednarek (19.68) y al tercer puesto a Lyles (19.74).

En París 2024, el ganador fue Tebogo con Bednarek y Lyles acompañándolo en el podio. Los otros cinco lugares fueron para Erriyon Knighton de Estados Unidos (19.99), Alexander Ogando de República Dominicana (20.02), Tapiwanashe Makarawu de Zimbabwe (20.10), Joseph Fahnbulleh de Liberia (20.15) y Makanakaishe Charamba de Zimbabwe (20.53).

Una de las categorías más relevantes en la velocidad olímpica fue dominada ampliamente por el jamaiquino Bolt en Río de Janeiro 2016, Londres 2012 y Beijing 2008, cuando ganó la medalla de oro en continuado. El dato clave es que tras su amplio predominio es la primera vez que su país no tuvo representantes clasificados la definición de los 200 metros desde Atenas 2000 cuando el griego Konstantinos Kenteris logró la dorada.

Tebogo ahora grabará su nombre en la historia con apenas 21 años. Tras haber finalizado sexto (marcó 9.68) en la reñida final de los 100 metros que coronó a Lyles como triunfador, el de Botswana mostró sus credenciales en los 200 metros desde la ronda clasificatoria cuando lideró la Serie 3 con 20.10 para avanzar automáticamente a la semifinal donde le dio una advertencia a Lyles de lo que sucedería: compartieron la semifinal 2° y Tebogo venció al norteamericano con un tiempo de 19.96 contra los 20.08 de Noah, más allá que ambos pasaron a la definición por la medalla por sus rendimientos.

Letsile Tebogo cruzó primero la meta y se quedó con el oro en los 200 metros (Foto: Reuters/Fabrizio Bensch)

Letsile había ganado la medalla dorada de los 200 metros en 2022 durante el campeonato africano de atletismo que se realizó en Saint Pierre, pero había quedado relegado al tercer puesto en el 2023 cuando participó del Mundial en Budapest que tuvo a Lyles como triunfador secundado por su compatriota Knighton. Tampoco había sido el más veloz de la especialidad en los Mundiales Sub 20 de Cali en 2021 y Nairobi de 2022 cuando los galardones fueron para el nigeriano Udodi Onwuzurike y el representante de Israel Blessing Afrifah, respectivamente.

Noticia en desarrollo...