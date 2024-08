El movimiento clave que realizaron los argentinos Majdalani-Bosco para ganar la medalla en los Juegos Olímpicos: “Ya me estaba torturando”

La decisión clave que tomaron Majdalani-Bosco en el inicio de la Medal Race

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco se quedaron con una histórica medalla de plata en vela para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos París 2024. Tras terminar séptimos en la Medal Race de la clase microcasco mixto, el binomio argentino consiguió un nuevo podio y alcanzó la medalla número 11 para esta disciplina en el historial olímpico.

Los argentinos llegaron muy bien posicionados a la regata final, segundos detrás de la dupla de Italia compuesta por Ruggero Tita-Caterina Banti, quienes finalmente se coronaron campeones en la Marina de Marsella. Más allá de esto, y del resultado final, el comienzo de la última competencia tuvo un momento de alto impacto donde se decidió gran parte de las chances de medalla para Mateo y Euge.

Eran las 7.22 de la mañana en Argentina cuando se produjo la largada de la Medal Race y una situación llamó la atención. La embarcación de Gran Bretaña con John Gimson-Anna Burnet, que llegaba con chances de pelear un lugar en el podio tras su cuarto puesto en la clasificación general, tuvo un error: partió pasada en la largada y fueron penalizados por los jueces de la competencia.

¿Qué sucedió? Los británicos no tomaron la salida de forma correcta, es decir que salieron antes de tiempo y fueron descalificados de la Medal Race -la organización lo denomina con las siglas OCS-.

Algo similar sucedió con Majdalani y Bosco. Ellos pensaron que habían sido los que se habían pasado en el comienzo, y para suplir el error tomaron la decisión de volver a la línea de meta, o sea que dieron un giro y pasaron por la largada para librarse de cualquier penalidad que los pudiera complicar para continuar en la prueba.

La embarcación de Gran Bretaña largó pasado y fueron penalizados, una ventaja para Argentina

Una vez que se consumó la Medal Race, los protagonistas explicaron la situación que los incomodó. “La regata final no empezó fácil, tomamos la decisión de volver. No sabíamos si el inglés estaba pasado o no. Finalmente fue la decisión correcta, pero durante un minuto y medio o dos, no sé cuánto fue porque pareció una eternidad, no parecía la decisión correcta”, comenzó su explicación Majdalani en diálogo con la TV Pública.

“Ya me estaba torturando a mí mismo diciendo ‘para qué volvimos’. Por suerte se dio para festejarlo. En dos minutos me voy a olvidar de eso y festejar esto que se da pocas veces en la vida”, agregó el timonel de la embarcación que se subió al podio en París 2024.

La que también se refirió a las dudas sobre la partida fue Bosco, la tripulante del microcasco mixto que le dio la segunda medalla a la Argentina en los Juegos Olímpicos. “Al principio me putee, no sé si le dije lo correcto, pero al final fue una decisión correcta. Estuve todo el tiempo pendiente de si al inglés lo sacaban o no”, explicó la regatista.

Y agregó: “Cuando lo sacaron se lo dije a Mateo y hubo un festejo a bordo. Sabíamos que teníamos una medalla asegurada era no perdamos el control ahora que puede ser de plata o de bronce. Fue un buen momento. Seguimos empujando en la regata”.

En la transmisión de TyC Sports, con Santiago Lange como comentarista de lujo, la leyenda del deporte argentino y ganador del oro con Cecilia Carranza en Río 2016 de la clase Nacra 17 -la misma en la que se consagraron ahora los argentinos- explicó que la recuperación de Mateo y Eugenia en la primera parte fue importante para encaminarse en la Medal Race.

“Largar pasados y volver como lo hicieron y estar ahora en cuarta o quinta posición, es impresionante. Son cosas muy difíciles de hacer. Es el estilo de Mateo, es muy sólido. No comete grandes errores. Por eso en la clasificación casi no tuvo errores. Gran Bretaña descalificado y nosotros en la lucha por las medallas”, analizó el histórico regatista.

Finalmente, el binomio argentino se mantuvo muy cerca de la embarcación de Nueva Zelanda, la otra con la que podía luchar por un lugar en el podio, y en la parte final de la última regata los sobrepasaron para quedar con un séptimo puesto que valió una plateada más para la historia de la vela y el deporte argentino en los Juegos Olímpicos.

La felicidad de Majdalani y Bosco tras ganar la medalla de plata en vela en París 2024 (REUTERS/Luisa Gonzalez)