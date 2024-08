Iba a luchar por la medalla de oro, pero no logró bajar 100 gramos su peso y fue descalificada de los Juegos Olímpicos

Vinesh Phogat fue descalificada por no dar el peso antes de la final de su categoría (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La destacada luchadora india Vinesh Phogat que se había ganado un lugar en la final de los Juegos Olímpicos París 2024 en lucha libre estilo libre de 50 kilos, fue descalificada de la prueba, lo que le impedirá competir por la medalla de oro contra la estadounidense Sarah Hildebrandt.

Según indicó la Asociación Olímpica India, la razón de la baja de su atleta fue que Phogat excedió el peso reglamentario por sólo un kilo. A pesar de los intensos esfuerzos y de haber trabajado durante toda la noche del martes para llegar a la final por el oro, la luchadora no logró reducir los 100 gramos adicionales que faltaban para lograr superar el pesaje que se realizó en la mañana de París.

“Con pesar, el contingente indio comparte la noticia de la descalificación de Vinesh Phogat en la categoría de 50 kilos de lucha femenina”, afirmó la IOA en un comunicado oficial. “A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo durante toda la noche, esta mañana ha pesado unos gramos por encima de los 50 kg.”

Hasta el momento de su descalificación, Phogat había causado una gran impresión en el mundo del deporte al derrotar en octavos de final a la campeona olímpica vigente, la japonesa Yui Susaki. Su camino siguió con un triunfo ante Livach (Ucrania) y en semifinales venció a la cubana Yusneylis Guzmán López (5-0). Este logro la convirtió en la primera luchadora india en alcanzar una final olímpica en esta categoría. No obstante, la descalificación implica que Phogat no recibirá ninguna medalla, ni siquiera la de plata, a pesar de haber llegado a la final. Esta decisión generó una gran controversia en el ambiente del deporte de su país.

La luchadora india no dio el peso de su categoría

El presidente de la Federación India de Wrestling (WFI), Sanjay Singh, informó que Vinesh Phogat sufrió una grave deshidratación debido a los esfuerzos para bajar de peso y tuvo que ser hospitalizada. “Es una situación muy desafortunada para Vinesh, que estaba a punto de hacer historia para nuestro país”, comentó el titular de la entidad que rige los destinos de la lucha en el país.

Hay que mencionar que Phogat es una figura muy conocida no solo por sus habilidades atléticas, sino también por su lucha constante frente a las adversidades. Vinesh proviene de una familia conocida por producir excelentes luchadores y es también conocida porque le tocó atravesar un duro contratiempo en su carrera deportiva durante el máximo evento del deporte mundial. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, sufrió una grave lesión en la rodilla que la dejó fuera de la contienda.

La odisea de perder peso para Phogat comenzó horas antes del pesaje oficial. Según lo informado, la luchadora pasó la noche tratando de reducir los gramos adicionales que podían significar su descalificación, utilizando métodos intensivos y supervisados por su equipo técnico. No obstante, esos esfuerzos no fueron suficientes, y la báscula el día del pesaje reflejó el cruel destino: un kilo por encima del límite permitido.

“Vinesh ha demostrado una increíble dedicación y habilidad en el deporte de la lucha libre. Su descalificación no minimiza sus logros y el espíritu de lucha que ha mostrado a lo largo de su carrera”, explicó en un comunicado el ente olímpico indio.

Las redes sociales y los medios de comunicación en su país quedaron impactados con la noticia, mostrando una mezcla de asombro y tristeza por el destino de Phogat. La prensa india, incluidos medios como The Times of India y The Hindu, destacaron el trágico giro de los acontecimientos para una deportista que estaba en la antesala de competir por un oro que era muy esperado en su país.

Vinesh Phogat llegó hasta la final de su categoría, pero no pudo competir por fallar en el peso (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)