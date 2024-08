El gran gesto de Julián Álvarez: donó el dinero por disputar los Juegos Olímpicos al club que lo formó en Calchín

El gran gesto de Julián Álvarez con el Club Atlético Calchín

Julián Álvarez nuevamente demostró que no solo es es uno de los mejores futbolistas del planeta, también es un crack fuera de los campos de juego. El delantero del Manchester City de Inglaterra, que se encuentra próximo a recalar en el Atlético de Madrid de España, decidió donar el dinero que debía percibir por su participación en los Juegos Olímpicos y dársela al Club Atlético Calchín, el club que lo formó y donde dio sus primeros pasos en este deporte.

“Hola a todos, acá Julián. Quería hacer este video para agradecerle a la Agencia Córdoba Deportes por el reconocimiento por mi participación en los Juegos Olímpicos y decirles que esto va a ser destinado a las inferiores del Club Atlético Calchín para que todos los chicos puedan seguir creciendo en las mejores condiciones. Un abrazo muy grande a todos”, esbozó la Araña en un video difundido en las redes sociales por el mencionado ente gubernamental y por la institución cordobesa. El monto rondaría los 1.5 millones de pesos.

Miembros del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, encabezados por el presidente Agustín Calleri, visitaron las instalaciones del club para recorrer y conocer de cerca la realidad de esta institución deportiva. Además de intercambiar ideas y proyectos con las autoridades de la institución, hicieron entrega de la donación del monto que fuera otorgado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a todos los atletas que participaron de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Julián Álvarez donó 1.5 millones de pesos al Club Atlético Calchín (deportes.cba.gov.ar)

El ex tenista profesional, por su parte, manifestó: “Acá estamos en Calchín, en tu club. Estamos entregando la beca que te corresponde, cumpliendo tu deseo de entregarlo al club y que sea aprovechado para las inferiores. Muchas gracias por todo y por lo que haces por Argentina”. Los fondos fueron otorgados por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, quien estuvo junto al vicepresidente, Luis Calvimonte, y la vocal Georgina Bardach.

“Se trata de un estímulo extraordinario que el gobierno provincial, a través de Bancor y la Agencia Córdoba Deportes, otorgó a los deportistas cordobeses que lograron participar de los Juegos, en reconocimiento al mérito por haber clasificado a la máxima competencia mundial”, manifestó el ente cordobés en un comunicado. El Club Atlético Calchín, ubicado dentro de un pueblo de aproximadamente 3200 habitantes, utilizará estos fondos para mejorar sus instalaciones y recursos, brindarles a sus deportistas mejores herramientas y continuar siendo un pilar en la formación de chicos y jóvenes de la localidad.

Julián Álvarez donó 1.5 millones de pesos al Club Atlético Calchín (deportes.cba.gov.ar)

Vale destacar que este no es el primer gesto que es para destacar de Julián Álvarez. El ex delantero de River Plate, en septiembre del 2020, tras leer una entrevista que le realizaron a Rafael Varas, su primer entrenador en el Club Atlético Calchín, decidió sorprenderlo. Le regaló una camioneta para ayudarlo con su trabajo como distribuidor de distintos supermercados de la zona.

“Me llamó Julián el sábado a la noche. Estuve diez minutos al teléfono y no pude decirle más de 3 palabras. Me emocioné, lloré. Lo conozco desde chiquito”, le explicó a Infobae, aún emocionado por lo sucedido.

“Yo soy empleado público, y a las tardes le vendo a supermercados. Tengo un auto que me resultaba chico para tanta mercadería. El viernes hablé con el papá de Julián sobre su presente, y se ve que él después habló con Julián y el sábado me sorprendieron con esto. Jamás hubiese imaginado esto. Es algo que cayó… El padre me llamó y me dijo ‘voy para tu casa’. Llegó tocando bocina y abriendo los brazos. Yo no entendía nada. Lloré un montón. Eran las 10 de la noche y seguíamos abrazados. Era muy grande la alegría. Lo que estoy viviendo… No tengo palabras para agradecerle. A la noche me llamó Julián. Yo estaba esperando, para no molestarlo. Estuve diez minutos y no pude decirle más de 3 palabras. Me emocioné, lloré. Lo conozco desde chiquito. Tengo una amistad con la familia desde hace años. Desde chiquito hizo todo esto para tener este presente”, comentó en su momento.

El medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024: