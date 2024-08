Una figura de los Juegos Olímpicos fue internada de urgencia y peligra su participación en París 2024: “Que esta pesadilla termine”

Gianmarco Tamberi viene de consagrarse campeón europeo y busca defender su título olímpico en París 2024 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El atleta Gianmarco Tamberi, conocido por ganar la medalla de oro en el salto alto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se postergaron un año por la pandemia, tuvo que posponer su viaje a París debido a problemas de salud de última hora. El deportista, que debía partir este domingo rumbo a la capital de Francia, utilizó sus redes sociales para informar que se vio obligado a retrasar su vuelo porque tuvo que ser internado.

“Tenía planeado salir hacia París hoy para iniciar mi viaje hacia este gran sueño, pero en lugar de eso me han aconsejado posponer el vuelo hasta el lunes, con la esperanza de que un poco de descanso haga que esta pesadilla termine”, escribió el carismático atleta de 32 años que viene de consagrarse campeón europeo en junio pasado.

En su publicación, Tamberi dio detalles de los síntomas que tuvo antes de ingresar de urgencia a un hospital. “Sentí un dolor punzante en el costado. Urgencias, TAC, ecografía, análisis de sangre. Probable cálculo renal”, explicó el atleta nacido en Civitanova Marche, una pequeña localidad de más de 40 mil habitantes ubicada al oeste del país.

“Ahora me encuentro, tres días antes de la carrera por la que lo he sacrificado todo, tumbado en la cama, indefenso, con 38,8 de fiebre”, agregó en sus redes sociales, mostrando su desazón por el complicado escenario que atraviesa en la antesala de la prueba de salto en alto masculino, que tendrá su clasificación el próximo miércoles 7 de agosto.

La imagen que publicó el atleta italiano tras su internación

“Todo lo que puedo hacer es esperar y rezar... No me merezco esto, lo he hecho todo por estas Olimpiadas, todo. Realmente no me lo merezco. Sólo una cosa es segura, no sé cómo llegaré, pero estaré allí en esa plataforma y me dejaré el alma hasta el último salto, sea cual sea mi condición. Te lo juro, pero incluso antes me lo juro a mí mismo”, cerró su publicación el deportista italiano que fue uno de los abanderados de Italia en la ceremonia de apertura que se realizó por el río Sena el pasado 26 de julio.

Tamberi había regresado a Italia tras esa significativa participación en París para ajustar los últimos detalles de su preparación y ahora se encuentra a la espera de ver cómo seguirá la evolución de su estado de salud para retomar sus entrenamientos previos a la competición. La final del salto en alto será el sábado 10, anteúltimo día de los Juegos Olímpicos.

Frente a este escenario, la salud de Tamberi pone en riesgo la participación de uno de los favoritos en esta disciplina, que ha mostrado constancia y fortaleza en su carrera deportiva. Hay que recordar que el saltador italiano fue una de las figuras en Tokio y que la definición de su prueba dio la vuelta al mundo: Tamberi y el qatarí Mutaz Barshim decidieron compartir la medalla de oro tras superar ambos la altura de 2,37 metros.

Su imagen hablando con uno de los jueces en la que decidieron de manera conjunta no volver a saltar fue uno de los momentos más emotivos de los Juegos, simbolizando el espíritu deportivo y la camaradería entre competidores de alto nivel.

La historia del éxito olímpico de Tamberi también está marcada por la tenacidad y la superación personal. Antes de su triunfo en Tokio, el atleta sufrió una severa lesión en el tobillo que lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos Río 2016. Sin embargo, su regreso y victoria en 2021 fueron recibidos con gran entusiasmo y admiración en Italia y en toda la comunidad deportiva internacional.