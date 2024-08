El intrigante mensaje de Shelly-Ann Fraser-Pryce tras “desaparecer” de los Juegos Olímpicos: “Es muy difícil describir mi decepción”

La única aparición de Shelly-Ann Fraser-Pryce en París 2024 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Shelly-Ann Fraser-Pryce sorprendió a todos con su ausencia en la semifinal de los 100 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de París 2024. La velocista jamaiquina, de 37 años, aclamada por sus numerosas medallas olímpicas (ocho en total), no participó en una de las disciplinas más esperadas del evento. La americana había logrado clasificar a las semifinales al terminar segunda en la Serie 8 de la primera ronda con un tiempo de 10,92 segundos, solo superada por la marfileña Marie-Josee Ta Lou-Smith, quien registró 10,87 segundos.

El diario francés L’Equipe citó a una fuente cercana a la deportista para explicar lo ocurrido: “Se lesionó el tendón de la corva durante el calentamiento”. Sin embargo, otros medios plantearon diferentes hipótesis. El periódico británico The Telegraph, por ejemplo, afirmó: “Se retiró de los 100 metros olímpicos femeninos debido a una lesión poco antes de su semifinal el sábado por la noche luego de que se publicaran imágenes de una aparente discusión por el acceso a la pista de calentamiento”.

Esta inesperada ausencia marcó la primera vez en 16 años que Fraser-Pryce no participa en el podio olímpico de los 100 metros femeninos, un evento donde ha sido una constante presencia desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. La última vez sin su participación fue cuando la bielorrusa Yulia Nestsiarenka, la norteamericana Lauryn Williams y la jamaiquina Veronica Campbell lideraban la prueba.

La final de los 100 metros femeninos, carente del poderío jamaiquino con Fraser-Pryce ausente, Shericka Jackson centrada en los 200 metros, y Elaine Thompson-Herah lesionada en el tendón de Aquiles, resultó en una victoria para la oriunda de Santa Lucía, Julien Alfred, quien cruzó la meta en 10,72 segundos. Las estadounidenses Sha’Carri Richardson y Melissa Jefferson se llevaron la plata y el bronce con tiempos de 10,87 segundos y 10,92 segundos, respectivamente.

El posteo de la atleta que no aclaró las razones de su ausencia

El citado medio británico también destacó que tanto Fraser-Pryce como Sha’Carri Richardson tuvieron problemas de acceso a la “zona de calentamiento adyacente al Stade de France”, lo que podría haber contribuido a la controversia. L’Equipe puntualizó que los rumores sobre la lesión no se han clarificado.

La palabra de la jamaiquina recién afloró este domingo, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, que sólo inyectó mayor misterio. “Es muy difícil para mí encontrar las palabras para describir la profundidad de mi decepción. Dé que mis seguidores comparten esa decepción conmigo. Es realmente una bendición contar con el apoyo de los fanáticos desde mi debut olímpico en 2008. El respaldo de los fanáticos, de mi país y de la comunidad me han envuelto en una inmensa gratitud y me han sostenido a lo largo de mi carrera. En cada paso y victoria, ustedes han sido parte de ella. La fe siempre afirmó la confianza en mi trabajo. Gracias por continuar a mi lado hoy y cada día”, reza el texto, en el que no dio ningún motivo de la baja. Y terminó contribuyendo a la incertidumbre.

Con Fraser-Pryce aún inscrita para correr el relevo 4x100 metros femeninos, prueba que la tuvo como medallista de oro en Tokio 2020 y plata en Londres 2012 y Río 2016, la expectativa se mantiene sobre su participación en la próxima cita. La clasificación para esta prueba está programada para el jueves 8 de agosto a las 6:10 horas (Argentina). ¿Reaparecerá allí o París 2024 ya se terminó para la legendaria atleta?