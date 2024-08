Mauricio Isla habló de todo en su presentación oficial en Colo Colo

La dirigencia del “Cacique” también presentó a lateral izquierdo, Cristián Riquelme.

Se acabó la teleserie de la contratación de Mauricio Isla como refuerzo en Colo Colo y este jueves, el lateral derecho fue presentado oficialmente a la prensa. El “Huaso” se mostró feliz de ser parte del “mejor equipo de Chile”, aseguró que espera darle más de una alegría a la hinchada alba en sus “últimos años” y fue autocrítico tras su paso por la Universidad Católica.

“Mi vuelta a Chile está por el caso de mi hija, siempre dije que después de Copa América mi sensación era estar en uno de los dos lados donde está mi hija. Tengo a una viviendo en Estados Unidos y la otra viviendo acá, y creo que a la edad que tengo quiero disfrutar, vivir mis últimos años felices”, partió confesando en conferencia de prensa.

El ex Independiente aseguró que se sorprendió cuando mostró empezaron las negociaciones. “He tenido el agrado de jugar en buenos clubes y jugar los últimos años en el mejor equipo de Chile es muy importante. La mayoría de mi familia y de mis amigos son todos colocolinos y claro te da un plus de alegría, pero de responsabilidad también. Lo mejor es que ellos están contentos”, indicó.

“Es fácil comentar por qué vine a Colo Colo, está peleando todas las etapas del campeonato, está con mucha ilusión de lograr lo que tanto quieren que es la Copa Libertadores, pero también está peleando el campeonato chileno y la Copa Chile”, apuntó.

“Lo que más quería era salir de la mejor forma de Independiente, porque me abrieron las puertas cuando me fui, me dieron todo, yo también, y era interesante también llegar a Colo Colo de buena manera, hasta el día de hoy lo hicimos de buena forma. Es importante siempre tener jugadores que apoyen, acá hay un equipo joven con jugadores de calidad, jugadores grandes que han pasado por clubes importantes. Está de más hablar lo que es Arturo Vidal, es un jugador aparte, pero hay jugadores jóvenes que pueden dar mucho”, subrayó.

Tocante a sus verdaderas opciones de ser titular, el hincha confeso de la Universidad de Chile sostuvo que “hay que hacer esa pregunta al profe, no me ha tocado entrenar con el equipo (...) Sí me siento bien físicamente, tuve la oportunidad y agradecí a la selección por abrirme las puertas para entrenar, porque cuando uno llega a un equipo como Colo Colo llegas de otra manera y eso es importante para mí”.

“Vengo a tratar de disfrutar este momento, en un club grande, vengo de una etapa en Católica donde terminé muy mal, estoy con ganas de poder disfrutar, de demostrar lo que soy, a veces uno puede demostrar mucho en la Selección y en los equipos no y al revés, pero mi análisis es ese, reencontrarme con mi juego en Chile, terminé muy bien en Argentina, pero quiero hacerlo acá con mi gente, con mi familia y todos los hinchas de Colo Colo”, recalcó.

La autocrítica

El “Huaso”no lo pasó bien en los cinco meses que estuvo en Universidad Católica. Se le vio desmotivado, no jugó bien y los hinchas se lo hicieron notar. “Claramente por mucha responsabilidad mía fueron momentos difíciles, pero me fui con la sensación de dejar una buena imagen con los compañeros, eso es importante, retomé mi vida (...) y salió todo bien cuando me fui a Independiente”, dijo honesto.

“La salida de Católica fue analizada por varios días, porque pensaba que se estaba hablando más de mí que del club, tengo las mejores vibras del presidente de Católica, salí bien con ellos, hablé con ellos y lo ideal era tomarme un tiempo y analizar bien si podía seguir en el fútbol o dar un paso al costado. Gracias a Dios salió lo que quería, que era reencantarme con el fútbol”, remató el nuevo refuerzo colocolino.