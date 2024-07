El “precio de locos” que el Manchester City le puso a Julián Álvarez ante el interés del Atlético de Madrid: la otra potencia que busca sus goles

Foto del martes del delantero de Argentina Julian Alvarez celebrando tras marcar ante Canadá REUTERS/Agustin Marcarian -

Mientras paladea su segunda Copa América y se prepara para el debut de la selección argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París (será este miércoles, desde las 10, ante Marruecos), Julián Álvarez se mantiene ajeno a la batalla que se da por su ficha. Es que el delantero, de 24 años, es tironeado por su club, el Manchester City, y el Atlético de Madrid, que tiene una ambición clara para este mercado de verano, que es quedarse con el delantero ex River, que ya ostenta 17 títulos en su corta carrera.

Sin embargo, la operación asoma como una de las más complicadas que el Colchonero, dirigido por Diego Simeone, ha intentado en la última década. La cifra que los Ciudadanos pusieron para permitir la salida de Álvarez es de 70 millones de euros como base, más 20 millones en variables por objetivos, según informó el medio británico The Athletic. Es decir, 90 millones de euros (el equivalente a 98.100.000 dólares), un “precio de locos”, según la opinión emitida por el sitio Mundo Deportivo.

No obstante, 90 millones de euros es la valoración de mercado que posee hoy el Araña, según consta en el sitio Transfermarkt, habitual referencia en la ventana de transferencias. De hecho, será el futbolista mejor cotizado en los JJOO de París 2024.

El delantero no tuvo toda la continuidad que deseaba en el Manchester City, a pesar de ser muy elogiado por el entrenador Pep Guardiola, quien de todos modos siempre le ha dado prioridad a la presencia de Erling Haaland. Con contrato hasta 2028, Álvarez no vería mal un cambio de aire, pero al mismo tiempo, según indicaron desde su entorno, no hará fuerza para conseguir una salida.

Atlético de Madrid, no obstante, enfrenta un desafío enorme al procurar reunir los fondos necesarios para una operación de tal magnitud. Según evocó Mundo Deportivo, el club ha intentado (y concretado) en el pasado operaciones complejas como las de Joao Félix, Diego Costa y Álvaro Morata, pero esta podría ser aún más difícil de cerrar.

En este contexto, el PSG también mostró interés en Álvarez, quien es observado como una opción plausible para reemplazar la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid. En ese tren, el otro foco del París Saint Germain es Victor Osimhen, del Napoli, pero las negociaciones hasta el momento resultaron complejas debido a la firmeza del presidente del club italiano, Aurelio De Laurentiis.

El Araña fue transferido por River al Manchester City a comienzos de 2022 y, aún sin garantizarse la titularidad, logró impacto rápido por su movilidad, presión continua, versatilidad y olfato para el gol. Acumula seis vueltas olímpicas (que incluyen dos Premier y una Champions League), 36 tantos y 18 asistencias en 102 partidos; números que hablan de su valía.

Al tiempo que se define su futuro, Julián continúa sembrando el presente de desafíos. Por eso apuesta a ganar una medalla olímpica, un galardón ausente en sus vitrinas a pesar de que en 2020 jugó (y ganó) el Preolímpico, pero no llegó a disputar la gran cita.