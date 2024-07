Se filtró el video por el que sancionaron por maltrato animal a la campeona olímpica Charlotte Dujardin

Se filtró el video por el que fue sancionada la jinete Charlotte Dujardin

Charlotte Dujardin, una de las principales figuras de la equitación británica, fue suspendida temporalmente por seis meses debido a una acusación de maltrato animal, lo que le impide participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. La denuncia, presentada por un individuo anónimo a través del abogado Stephan Wensing, fue interpuesta ante la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y la Federación Ecuestre Británica. Según el medio Horses, especializado en la disciplina, el abogado actuó “en nombre de un cliente que desea permanecer en anonimato”. El Daily Mail se había hecho eco de esta información señalando que un video, clave en esta denuncia, muestra a Dujardin “golpeando al caballo de un estudiante con un látigo desde el suelo”.

La situación tomó un giro delicado y, tres días antes de la ceremonia inaugural, se confirmó la baja de Dujardin de las competiciones olímpicas. The Sun había resaltado que en la filmación la atleta británica azotó al animal “más de 24 veces en un minuto” mientras daba una clase a una estudiante de 19 años en su establo privado. Pues bien, en las últimas horas se filtró en las redes el video de la discordia. Y, en efecto, se puede ver a la atleta, campeona en Londres 2012 y Río 2016, y que venía de lograr dos bronces en Tokio 2021, utilizando un látigo para adiestrar al caballo y que obedeciera a su alumna.

En respuesta a las acusaciones, la FEI emitió un comunicado suspendiendo a Dujardin “con efecto inmediato a partir de la fecha de notificación, el 23 de julio de 2024″. La entidad añadió en un comunicado: “El 22 de julio de 2024, la FEI recibió un video en el que se mostraba a la Sra. Dujardin incurriendo en una conducta contraria a los principios del bienestar de los caballos”. La investigación confirmó que Dujardin admitió ser la persona en las imágenes y reconoció la “conducta inapropiada”.

La reacción de Dujardin no se hizo esperar, y a través de sus redes sociales expresó su arrepentimiento: “Ha surgido un video de hace cuatro años que me muestra cometiendo un error de juicio durante una sesión de entrenamiento. Es comprensible que la FEI esté investigando. Y he tomado la decisión de retirarme de toda competición, incluidos los Juegos Olímpicos de París, mientras se lleva a cabo este proceso”.“Lamento sinceramente mis acciones y estoy devastada por haber defraudado a todos, incluidos Team GB, fans y patrocinadores”, continuó. La deportista aseguró que cooperará con la investigación y que no hará más comentarios hasta la finalización del proceso.

Charlotte Dujardin y su caballo Gio en Tokio 2020, donde obtuvo dos medallas (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Mientras tanto, será Becky Moody quien reemplazará a Dujardin en los JJOO, uniéndose al equipo británico junto a Carl Hester y Charlotte Fry. La competencia está programada para comenzar el martes 30 de julio.

En un artículo previo del medio Horse & Hound, Dujardin había hablado sobre su carrera y logros: “Son muchos caballos, y solo hasta que alguien me señaló cuántos caballos de alto nivel he entrenado, pensé: ‘Oh Dios, realmente he hecho un muy buen trabajo’”. Su historia como atleta es notable; comenzó a montar a los dos años y se adentró en la doma a los 13. Su mayor apogeo llegó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo dos medallas doradas. En Río 2016, repitió el oro en individuales y obtuvo una plata por equipos. En Tokio 2021, con su nuevo caballo Gio, se llevó dos medallas de bronce.

The Guardian reflejó la postura del presidente de la FEI, Ingmar De Vos, quien expresó: “Estamos profundamente decepcionados con este caso, especialmente ahora que se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, es nuestra responsabilidad y es crucial que abordemos cualquier caso de abuso, ya que el bienestar de los equinos no puede verse comprometido”. También señaló que aunque Dujardin expresó “un arrepentimiento genuino por sus acciones”, esta medida destaca el compromiso de la FEI con el respeto y el cuidado de los animales.

Por su parte, Stephan Wensing, abogado a cargo de la denuncia, fue contundente en declaraciones a The Sun: “Es inaceptable que el deporte de la doma vaya acompañado del maltrato animal. Si el deporte de alto nivel solo puede practicarse de tal manera que se comprometa el bienestar del caballo, entonces el deporte de alto nivel debería abolirse. Todos los que tratan con caballos tienen su propia responsabilidad en esto, y esto también se aplica a los transeúntes que se dan cuenta de los excesos”.