Una histórica deportista fue sancionada por maltrato animal y no estará en los Juegos Olímpicos: “Estamos decepcionados”

Charlotte Dujardin no disputará los JJOO de París 2024 (REUTERS/Alkis Konstantinidis/File Photo)

Charlotte Dujardin iba a ser la principal atracción en las pruebas de equitación de los Juegos Olímpicos de París 2024 porque estaba ante la posibilidad de ser la mujer británica con más medallas en la historia, desempatando la contienda igualada en seis con la ciclista, Laura Kenny. Pero a tres días de la ceremonia inaugural se conoció su baja intempestiva a causa de una denuncia realizada por una persona anónima bajo la carátula de maltrato animal a un caballo, que acarreó una suspensión provisoria de seis meses.

El diario europeo Daily Mail se hizo eco de la información brindada por la página neerlandesa especializada en la disciplina deportiva, Horses, e informa que la presentación fue realizada en la mañana de este lunes por el abogado, Stephan Wensing, frente a la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y la Federación Ecuestre Británica. El letrado dio asistencia “en nombre de un cliente que desea permanecer en el anonimato”.

Según el matutino británico, la fuente citada afirmó que la filmación captó a Dujardin “golpeando al caballo de un estudiante con un látigo desde el suelo” y el denunciante precisó que esto ocurrió hace más de dos años. Debido a la antiguedad de la grabación, añadió que dudó “durante mucho tiempo” antes de plantear esto a las autoridades. En este sentido, el periódico The Sun agrega que la deportista azotó al animal con un látigo largo más de 24 veces en un minuto, en medio de una clase con una estudiante de 19 años en su establo privado. Manifiestan que el dueño del fragmento audiovisual resolverá este miércoles si lo publica. Hasta el momento, no se ha filtrado su contenido.

El tenor de las acusaciones forzó a la divulgación de un comunicado por parte de la FEI, que sancionó a la mujer por un semestre “con efecto inmediato a partir de la fecha de notificación, el 23 de julio de 2024”. “El 22 de julio de 2024, la FEI recibió un vídeo en el que se mostraba a la Sra. Dujardin incurriendo en una conducta contraria a los principios del bienestar de los caballos”, expresaron.

El comunicado de Charlotte Dujardin

La investigación del organismo confirmó que la mujer aseguró ser la persona retratada en las imágenes y “reconoció que su conducta fue inapropiada”. “Durante este período de suspensión, se le prohíbe participar en cualquier actividad relacionada con competiciones o eventos bajo la jurisdicción de la FEI o cualquier competición o evento bajo la jurisdicción de una Federación Nacional (FN). Esto también incluye cualquier actividad relacionada con la FEI o la FN. Además, la Federación Ecuestre Británica ha reflejado esta suspensión provisional, que también hace que la Sra. Dujardin no sea elegible para competir en ningún evento nacional durante este período”, contaron en referencia a su ausencia en los JJOO.

Charlotte Dujardin realizó un descargo en sus redes sociales: “Ha surgido un video de hace cuatro años que me muestra cometiendo un error de juicio durante una sesión de entrenamiento. Es comprensible que la Federación Ecuestre Internacional (FEI) esté investigando. Y he tomado la decisión de retirarme de toda competición, incluidos los Juegos Olímpicos de París, mientras se lleva a cabo este proceso”.

“Lo que ocurrió fue completamente fuera de lo común y no refleja cómo entreno a mis caballos ni a mis alumnos, pero no hay excusa. Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo en ese momento”, escribió. Y se mostró apenada: “Lamento sinceramente mis acciones y estoy devastada por haber defraudado a todos, incluidos Team GB, fans y patrocinadores”. Aseguró que cooperará con la investigación y no hará más comentarios “hasta que el proceso esté completo”. Será reemplazadá por Becky Moody, quien acompañará a Carl Hester y Charlotte Fry. La actividad de equitación está estipulada que inicie el martes 30 de julio.

Dujardin, nacida en Londres hace casi cuatro décadas (39), comenzó a montar a los dos años, pero probó la doma por primera vez a los 13. En 2007 compró su primer caballo de Grand Prix, Fernandez, con el dinero dejado por su abuela fallecida y, en 2011, su dupla con Valegro fue imposible de frenar. Se quedó con dos medallas doradas en doma individual y por equipos con ese caballo en los Juegos de 2012.

Charlotte Dujardin con una de sus medallas de bronce logradas en los JJOO de Tokio 2021 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

También ganó dos medallas (oro en individuales y plata por equipos) en los Juegos de Río 2016, siendo la primera mujer británica en retener un título olímpico de manera solitaria. Para Tokio 2021 cambió de caballo (Gio) y consiguió el bronce en ambas pruebas. Está igualada con Laura Kenny (6), pero ésta última posee más oros (5). Además, Dujardin acumula otras preseas a nivel europeo y en campeonatos mundiales.

En referencia a este episodio, la FEI condenó “cualquier conducta contraria al bienestar de los caballos” y cuenta con “normas sólidas para abordar este tipo de comportamiento”. Aseguró que mantiene un compromiso “inquebrantable” para “garantizar los más altos estándares de bienestar equino y deportividad”.

El diario The Sun difundió una serie de declaraciones del abogado responsable de la presentación, Stephan Wensing: “Es inaceptable que el deporte de la doma vaya acompañado del maltrato animal. Si el deporte de alto nivel solo puede practicarse de tal manera que se comprometa el bienestar del caballo, entonces el deporte de alto nivel debería abolirse. Todos los que tratan con caballos tienen su propia responsabilidad en esto, y esto también se aplica a los transeúntes que se dan cuenta de los excesos”.

“El deporte ecuestre debe autoregularse y garantizar que nunca más pueda haber una discusión sobre el bienestar de los caballos en el deporte. Es extremadamente triste que una de las corredoras más exitosas del mundo tenga que pagar el precio, pero esto no puede quedar impune”, sentenció. La sanción provisoria de seis meses a la acusada podría ser aún mayor al finalizar la investigación contra ella.

Horas antes de conocerse esta decisión, salió una entrevista de la atleta con la revista Horse & Hound: “Son muchos caballos, y solo hasta que alguien me señaló cuántos caballos de alto nivel he entrenado, pensé: ‘Oh Dios, realmente he hecho un muy buen trabajo’”. “Ya sea en doma o en cualquier otro deporte, espero ser un buen ejemplo. De eso se trata, de inspirar a las generaciones más jóvenes a ser activas, a emprender y a seguir sus sueños”, había declarado.

Charlotte Dujardin declaró estar "devastada" por esta acusación (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El presidente de la FEI, Ingmar De Vos, explicó los entretelones de la suspensión en dichos reproducidos por el periódico The Guardian: “Estamos profundamente decepcionados con este caso, especialmente ahora que se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, es nuestra responsabilidad y es crucial que abordemos cualquier caso de abuso, ya que el bienestar de los equinos no puede verse comprometido”.

A continuación, esbozó: “Charlotte ha expresado un arrepentimiento genuino por sus acciones, y reconocemos y valoramos su voluntad de asumir la responsabilidad. A pesar de lo desafortunado del momento, creemos que esta acción reafirma el compromiso de la FEI con el bienestar de nuestros compañeros equinos y la integridad de nuestro deporte”.

Fuera de su actividad olímpica, Charlotte Dujardin ha trabajado como entrenadora de aspirantes a jinetes y, entre sus estudiantes, tuvo a Lady Tatiana Mountbatten, hija del primo del rey Carlos, George Mountbatten.