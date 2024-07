Los detalles del robo que sufrió Thiago Almada antes del escándalo en la caída de la Selección ante Marruecos: el monto estimado de la pérdida

Almada y Giuliano Simeone le protestan al árbitro Glenn Nyberg durante el duelo de la polémica (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Antes de padecer el escándalo en la derrota ante Marruecos, la selección argentina sufrió un extraño robo el martes 23 de julio, durante la última práctica antes del debut en París 2024. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”, comentó el DT Javier Mascherano tras el partido de la polémica, que estuvo más de una hora y media suspendido por la invasión de campo del público marroquí y las agresiones que recibió la delegación albiceleste, y luego el árbitro suspendió el empate de Cristian Medina a instancias del VAR.

El robo ocurrió “cuando los chicos se fueron a bañar”, algo que se contrapone con los estrictos controles de seguridad que hay en el evento: “Después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o a gente que está dentro de la delegación no la dejan entrar al vestuario”, se quejó el Jefecito.

Pues bien, con el correr de las horas, se conocieron más detalles del ilícito. Según informó AFP, el mediocampista ofensivo realizó una primera estimación de las pérdidas, las cuales incluyen principalmente joyas. Y el monto de la pérdida asciende a alrededor de 50.000 euros.

Una fuente judicial confirmó los detalles del incidente, señalando que “no hubo ninguna fractura ni intrusión constatada en el lugar del robo”, de acuerdo con BFMTV. Además, esta misma fuente indicó que por el momento, el cálculo del perjuicio se basa únicamente en la declaración del demandante.

A pesar de la situación, aún no se ha presentado ninguna denuncia formal. Se espera que próximamente la víctima confirme la suma de la pérdida en sede judicial. La ausencia de señales de allanamiento o intrusión en el vestuario ha generado preocupación y preguntas sobre la seguridad en las instalaciones deportivas provisionales durante los Juegos Olímpicos.

La escandalosa invasión de campo en Argentina-Marruecos

Este evento ha puesto en perspectiva la vulnerabilidad de los atletas y sus pertenencias durante eventos deportivos internacionales. La comunidad deportiva y las autoridades locales están en alerta, tratando de prevenir futuros incidentes y asegurar un entorno seguro para los competidores.

No en territorio francés, pero no fue el único robo que sufrieron los atletas en el amanecer de la gesta deportiva. Este miércoles, el campeón olímpico de Ciclismo BMX Freestyle, Logan Martin, denunció un incidente similar al de Almada, pero en Bruselas, donde realizó la última etapa de la preparación.

“Nos robaron en la furgoneta anoche. Afortunadamente mis bicicletas no estaban dentro, aunque sí mis bolsas con algunas cosas”. “¡Vaya inicio de viaje más loco!”, añadió. El protagonista de esta lamentable situación grabó toda la escena y la subió a sus redes sociales, donde se muestra el desorden que quedó en el interior del vehículo, el vidrio roto en el asiento del copiloto y la charla de un miembro de la delegación con los policías.

Horas después, una parte de los elementos sustraídos, que incluían una mesa de masajes y un casco, pudieron ser localizados gracias a un dispositivo de rastreo colocado en el equipaje.

Anulación del gol y reanudación del partido entre Argentina y Marruecos