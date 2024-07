Una estrella del fútbol mundial llenó de elogios a Lionel Messi: “No puedo imaginar a alguien mejor que él”

Un futbolista de Inglaterra se rindió a Lionel Messi

Lionel Messi, a sus 37 años, sigue siendo una figura imponente en el mundo del fútbol, cosechando elogios tanto de compañeros de equipo como de adversarios. Su reciente victoria en la Copa América, sumando la segunda consecutiva a su palmarés, no ha hecho más que consolidar su estatus como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos 2026, muchos se preguntan si el astro argentino estará presente para esa cita que podría marcar la última vez que se enfrente a una generación de jugadores que crecieron admirándolo, como Trent Alexander-Arnold.

Este último, defensa del Liverpool, no escatimó en alabanzas hacia él. En una reciente entrevista con el periódico británico The Mirror, Alexander-Arnold expresó su admiración por el delantero argentino, destacando su excepcional talento. “¿El rival más complicado? Tiene que ser Messi, para mí. El mejor contra el que he jugado y el mejor en toda la historia del juego. ¿Maradona? Nunca vi a Maradona, así que no lo sé. No puedo imaginar a alguien mejor que él, mi cerebro no puede comprenderlo. No hay manera que alguien pueda ser mejor que él”, sostuvo el lateral.

Los caminos de Alexander-Arnold y Messi se cruzaron en dos memorables encuentros de la UEFA Champions League durante las semifinales de la temporada 2018-2019. El primer partido, disputado el 1 de mayo en el Camp Nou, es bien recordado por el magnífico desempeño de Messi, quien anotó dos goles, incluyendo un espectacular tiro libre, en la victoria 3-0 del FC Barcelona sobre el Liverpool. Alexander-Arnold no fue titular en ese encuentro, ingresando como suplente en el minuto 78.

Lionel Messi y Alexander Arnold se enfrentaron en una histórica llave de Champions en 2019 (Efe)

La historia cambió dramáticamente en el partido de vuelta celebrado el 7 de mayo en Anfield. En un giro inesperado, Liverpool logró una épica remontada, venciendo 4-0 al Barcelona y asegurando su pase a la final. En esta ocasión, Alexander-Arnold brilló con luz propia, siendo fundamental en la ejecución del cuarto gol de su equipo. En una muestra de astucia y rapidez mental, el defensor inglés asistió de manera inesperada a Divock Origi en un tiro de esquina que tomó por sorpresa a la defensa del Barcelona. Messi, aunque fue peligroso en varias jugadas, no logró marcar ni asistir, resultando eliminado del torneo.

“Simplemente es una sensación diferente cuando juegas contra él que contra cualquier otro jugador. Siempre estás en alerta roja cuando la pelota está cerca de él. Creo que es muy raro para un jugador tener esa clase de sensación. Por esa razón, tengo que decir que él. Pienso que en muchos aspectos del juego es el mejor. Puede hacer prácticamente lo que quiera dentro de una cancha de fútbol. Por esa razón es el mejor”, declaró Alexander-Arnold, reflexionando sobre lo que significa enfrentar a un jugador de la talla de Messi.

El reverencial respeto por el delantero argentino no termina ahí para el defensor inglés. En la misma entrevista, añadió con convicción: “Lionel Messi es el mejor jugador del fútbol. No puedo ni imaginar nada mejor que lo que he visto. No hay manera de que nadie pueda ser mejor que él”.

Estas declaraciones reflejaron el amplio reconocimiento que Messi logró a lo largo de su carrera, no solo por sus habilidades técnicas y su capacidad para definir partidos, sino también por el respeto y la admiración que ha generado incluso entre sus más feroces competidores. Con cada aparición en el campo, Messi sigue escribiendo su legado, y la posibilidad de verlo una vez más en el Mundial de 2026 mantiene viva la expectativa de sus seguidores en todo el mundo.