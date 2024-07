El presidente de la Asociación Uruguaya tomó distancia de las explosivas declaraciones de Bielsa en la Copa América: “No representan la opinión de la AUF”

Bielsa y Alonso, en la presentación del Loco como DT del combinado charrúa (AP Foto/Santiago Mazzarovich)

La explosiva conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, luego del escándalo en la semifinal de la Copa América ante Colombia, tras la que algunos jugadores saltaron a las tribunas del estadio en Charlotte para defender a sus familiares del hostigamiento de simpatizantes rivales, sigue dando de qué hablar. Luego de que se conociera la noticia de que la Conmebol abrió un expediente contra el Loco, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, habló sobre el tema durante una entrevista en el programa “La Quinta Tribuna” de AUF TV, y sus declaraciones también llamaron la atención.

“Creo que la conferencia fue larga, habló de muchos temas, tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles”, afirmó el dirigente. El presidente mencionó que Bielsa abordó temas referentes al partido entre Uruguay y Colombia, coincidiendo en que los comentarios del entrenador no diferían sustancialmente de lo que la AUF ya había manifestado. “Señaló la ausencia de seguridad en determinados puntos para prevenir ese desborde de muchos hinchas colombianos”, detalló.

Pero Bielsa también criticó fuertemente la organización de la Copa América 2024 en Estados Unidos y se refirió al escándalo del FIFAgate, lo que provocó la acción disciplinaria de Conmebol. “Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAgate. Acá no pasó nada, lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto”, mencionó. Alonso, por su parte, expresó que no consideraba que estos comentarios fueran equiparables a situaciones anteriores, agregando: “Son muy propios de su opinión pero que no representan la opinión de la AUF”.

Alonso también compartió que mantuvo una conversación razonable y positiva con Bielsa sobre el expediente abierto, especificando que este proceso es separado del caso de los once futbolistas implicados en los incidentes. Según Alonso, el caso del entrenador Bielsa se basa en una supuesta falta a normas relacionadas con la exposición de terceros. “Hay un señalamiento de una infracción a determinadas normas que tiene que ver con la exposición de terceros durante la conferencia”, indicó.

Las declaraciones de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Colombia

La conversación entre Alonso y Bielsa no abordó si el entrenador se arrepentía de sus declaraciones o si mantenía firme su postura. “No, fue una charla muy razonable. Uno puede tener una opinión diferente y expresarla de forma diferente”, comentó Alonso. Además, subrayó que la mayor parte del contenido de la conferencia de Bielsa, en un 80%, coincidía con lo que la AUF había comunicado,. “Después hay matices que naturalmente los conversamos y que no comprometen la opinión de nuestra asociación”, separó.

Sobre los procedimientos legales, Alonso confirmó que Bielsa aceptó ser representado por la AUF y por el abogado especializado en derecho deportivo Ariel Reck, quien también está defendiendo a los futbolistas involucrados.

Más allá del incidente con los jugadores, con Darwin Núñez a la cabeza, en la gresca en las plateas, las fuertes críticas de Bielsa también apuntaron a la caótica organización de la Conmebol en el certamen, que terminó con otra página oscura por los graves conflictos en los accesos durante la final entre Argentina y Colombia, que derivaron en corridas, heridos y la demora de una hora y 20 minutos en el inicio del cotejo.

“Todas mentiras se han dicho. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más” fustigó entonces.