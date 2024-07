El polémico análisis de una figura de la selección de Colombia tras el triunfo de Argentina en la Copa América: “Tuvieron suerte”

El comentario de un futbolista colombiano sobre la final de la Copa América

A una semana de la consagración de la Selección Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, tras vencer a Colombia en una final que sigue generando repercusiones, ahora fue Jhon Córdoba, el goleador del equipo cafetero, el que expresó su descontento con diversos aspectos del encuentro. En una entrevista con ESPN Colombia, el atacante se refirió a la suerte del seleccionado argentino y cuestionó algunas decisiones arbitrales que, según su opinión, perjudicaron a su equipo.

“Creo que no tuvimos la suerte necesaria. Ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”, manifestó Córdoba, delantero del Krasnodar de Rusia.

Córdoba explicó que, a su juicio, fueron superiores durante el partido y que merecían un resultado distinto. “Raras son las finales donde se marcan muchos goles, son partidos cerrados. Ellos creo que salieron a buscar los penales, se encontraron con el gol a último momento”, analizó el delantero sobre el gol que definió el encuentro, anotado por Lautaro Martínez en el minuto 112, durante el tiempo extra, tras una jugada combinada junto a Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

El delantero de 31 años también mostró su descontento con la decisión del árbitro Raphael Claus de no señalar un penal a favor de Colombia. El incidente al que se refiere ocurrió cuando Alexis Mac Allister disputó el balón dentro del área con Córdoba. “En el momento teníamos ganas de ganar, sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos, era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas,” comentó.

El delantero colombiano habló sobre la final de la Copa América (Reuters)

Durante la jugada controvertida, un balón enviado al área fue disputado simultáneamente por Córdoba y Mac Allister. A pesar del contacto, y tras la revisión del VAR, Claus decidió no pitar penal, una decisión que Córdoba no comprendió. “Me dijo que me levantara, que no había pasado nada”, añadió.

Un aspecto fundamental en este debate es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no ha divulgado los audios del VAR relacionados con esta y otras jugadas polémicas de la final, lo que ha generado más preguntas y ha intensificado la controversia entre aficionados y expertos en el fútbol.

Finalmente, Córdoba aclaró que no fue él quien solicitó el cambio en la final, sino que fue una decisión del entrenador Lorenzo. “Él sintió que otro compañero podía aportar más y no hay problema”, concluyó.

Estas declaraciones reflejaron la frustración y la sensación de injusticia que algunos jugadores y aficionados colombianos sienten respecto a la final. La selección colombiana seguramente buscará aprender de esta experiencia para futuras competiciones. Mientras tanto, la Selección Argentina celebra su título, consciente de las críticas pero firme en su logro de haber conseguido un nuevo laurel continental.