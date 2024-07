Los Pumas golearon a Uruguay en Maldonado y sumaron la segunda victoria de la era Contepomi

En el final de la ventana de julio para Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby cerró la serie en Uruguay donde enfrentaron a Los Teros en un choque oficial luego de 18 años (el último con las formaciones principales fue en 2006). La victoria del conjunto que dirige Felipe Contepomi por 79 a 5 mostró las grandes diferencias que existen a este nivel entre un equipo y otro, incluso con una formación no habitual en el elenco albiceleste.

Los uruguayos integran el Tier 2, el segundo pelotón del ranking mundial y volvieron a tener una serie competitiva dónde ya enfrentaron a Francia, con derrota 43-28, y el próximo sábado 27 recibirán a Escocia en el Estadio Charrúa de Montevideo.

Por su parte, Los Pumas habían perdido ante Les Bleus en Mendoza, por 28 a 13 y se recuperaron el último fin de semana en el estadio de Vélez, donde ganaron 33 a 25, lo que significó la primera victoria en la era de Felipe Contepomi, el nuevo Head Coach del seleccionado, que es una continuidad del ciclo anterior dirigido por el australiano Michael Cheika, con el cuarto puesto en el Mundial de Francia 2023 como antecedente más cercano.

El equipo argentino llegó sin su capitán lesionado, Julián Montoya, y con varias modificaciones, entre ellas dos debutantes, el bahiense Joaquín Moro en el XV titular y el tucumano Francisco Coria Marchetti desde el banco de suplentes.

Los Pumas derrotaron con amplitud a Los Teros en Uruguay (Crédito: Prensa UAR - Gaspafotos (Enzo Santos)

El entrerriano Marcos Kremer fue por primera vez el capitán, cinta que llevaron en los últimos tiempos el mencionado Montoya, Pablo Matera, Jerónimo de la Fuente y Tomás Cubelli, estos dos últimos cuando no estuvieron los primeros. Todos ellos sucediendo a Agustín Creevy, el máximo exponente con 51 caps como líder del equipo dentro de la cancha (Montoya ya lleva 34 en esa condición).

Un primer tiempo con siete tries. El comienzo fue como se preveía, con Los Pumas asumiendo el control del juego en el campo uruguayo. Un maul mal terminado y un scrum con infracción en contra fueron las primeras resoluciones. Pero en la primera acción sincronizada, Ignacio Mendy, quien regresaba al seleccionado nacional, abrió el marcador (5-0). Los Pumas aumentaron con un try de contraataque, luego de una buena combinación entre el debutante Moro y Mendy, que marcó por segunda vez (10-0).

La obtención marcaba distancias entre un equipo y otro. Uruguay fallaba recurrentemente en el line y los argentinos aprovecharon cada ventaja. También el scrum mostraba grandes diferencias, así sobre los 19 minutos, Albornoz puso el 13-0 con un penal.

Sobre los 27′, Los Pumas aumentaron la diferencia, con un try por todo el ancho de la cancha que apoyó Jerónimo de la Fuente, luego de una muy buena carrera inicial de Ruiz (20-0). Enseguida aumentó Cordero (27-0) en una clara demostración que ya no había equivalencias entre los dos equipos.

Los Pumas sumaron su segunda victoria en la ventana de julio ante Los Teros, en Uruguay (Crédito: Prensa UAR - Gaspafotos (Enzo Santos)

Quien se dio el gusto fue Joaquín Moro, que en su primer partido y luego de un gran primer tiempo aumentó con un try sobre la bandera (34-0). Sobre el cierre hubo dos tries más, del cordobés Joaquín Oviedo y de Mateo Carreras, que cerró un parcial categórico para los argentinos con el score 44 a 0.

La segunda etapa quedó como una anécdota para saber cómo iba a finalizar el partido. Volvió a marcar Mendy (51-0), aunque descontó el equipo local, que ante una falla argentina en la salida tuvo un penal que jugó rápido y salió del cero con un try del recién ingresado Hontou (51-5).

A los 12 minutos llegó una nueva conquista argentina. Esta vez fue del otro debutante, el tucumano Francisco Coria Marchetti que aprovechó un line a la cola (58-5). Sin embargo, el trámite se emparejó, porque Uruguay mejoró un poco y Los Pumas bajaron su intensidad.

El ingreso de Gonzalo García mostró algunas buenas combinaciones entre los tucumanos: Entre él, Albornoz y Mateo Carreras, fabricaron el segundo try del wing. Luego llegaron otro de Joaquín Moro y el primero de Santiago Carreras, para poner el 79 a 5 final para el equipo de Felipe Contepomi.

Los Pumas derrotaron a Los Teros 79-5 en Uruguay (Crédito: Prensa UAR - Gaspafotos (Enzo Santos)

La síntesis del partido:

LOS TEROS (5): 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Reinaldo Piussi, 4- Felipe Aliaga, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Álvarez, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (C), 13- Tomás Inciarte, 14- Juan Manuel Alonso, 15- Ignacio Álvarez. HC: Rodolfo Ambrosio

Suplentes: 16- Guillermo Pujadas, 17- Ignacio Peculo, 18- Diego Arbelo, 19- Diego Magno, 20- Lucas Bianchi, 21- Carlos Deus, 22- Joaquín Suárez, 23- Juan Bautista Hontou.

LOS PUMAS (79): 1- Thomas Gallo, 2- Ignacio Ruiz, 3- Eduardo Bello, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Joaquín Moro, 7- Marcos Kremer (C), 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Santiago Chocobares, 14- Ignacio Mendy, 15- Santiago Cordero. HC: Felipe Contepomi

Suplentes: 16- Ignacio Calles, 17- Mayco Vivas, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Matías Alemanno, 20- Pablo Matera, 21- Gonzalo García, 22- Santiago Carreras, 23- Matías Orlando.

Los tantos:

PT: 5m y 10m, tries de Mendy (A); 19m, penal de Albornoz (A); 27m, try de De la Fuente convertido por Albornoz (A); 29m, try de Cordero convertido por Albornoz (A); 35m, try de Moro convertido por Albornoz (A); 39m, try de Oviedo (A), y 40m, try de M. Carreras (A). Resultado parcial: Uruguay 0 vs. Argentina 44

ST: 1m, try de Mendy convertido por Albornoz (A); 4m, try de Hontou (U); 12m, try de Coria Marchetti convertido por Albornoz (A); 24m, try de M. Carreras convertido por Albornoz (A); 30m, try de Moro convertido por Albornoz (A); 37m, try de S. Carreras convertido por Albornoz (A). Resultado final: Uruguay 5 vs. Argentina 79.

Árbitro: Luc Ramos (Francia).

Asistentes: Chris Busby (Irlanda) y Frank Méndez (Chile).

Estadio: Domingo Burgueño Miguel, Campus de Maldonado.