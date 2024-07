Los Pumas se tomaron revancha y vencieron a Francia en la cancha de Vélez

Los Pumas se tomaron revancha de Francia y en el segundo test match disputado en el estadio José Amalfitani de Liniers ganaron 33-25. El equipo que conduce Felipe Contepomi emparejó la serie contra los europeos, que se habían llevado la victoria una semana atrás en Mendoza.

Los argentinos fueron un equipo de dos caras que en los 20 minutos finales se conectó y pudo lograr el objetivo: ganarle a un rival que con poco lo complicó. ¿Cuáles son los verdaderos Pumas? ¿Los de los minutos finales, o los que se desconectan para darle chances a su rival? Habrá que buscarle la vuelta, el proceso recién empieza y además faltan muchos jugadores en el plantel.

Por su parte, Francia vino a la Argentina con jugadores jóvenes y sin sus principales figuras. Sin embargo, Les Blues complicaron mucho a los argentinos, que por suerte, esta vez reaccionaron para llevarse el primer triunfo del ciclo de Contepomi.

Con cinco variantes con respecto al equipo que perdió una semana atrás en Mendoza, Los Pumas enfrentaron a Francia en un estadio de Vélez que lució con un gran clima en las tribunas, con más de 30 mil espectadores.

Los Pumas vencieron a Francia en el José Amalfitani (REUTERS/Matias Baglietto)

En cuanto al juego, Argentina salió con la iniciativa desde el arranque y una actitud muy diferente a la del sábado pasado. Sin embargo, dos infracciones lo llevaron para atrás en ese comienzo alentador. Los Pumas dominaban pero no podían concretar, a pesar de la dinámica que le daba Bazán Vélez con sus pases y los buenos momentos de Oviedo y Molina en las primeras puntadas. Pero por errores propios, el equipo no concretaba.

En cambio, en una contra aislada Francia aprovechó para sumar. Los galos otra vez sorprendieron para abrir el marcador. En una réplica generada por una pérdida de posesión de Delguy en la mitad de la cancha, Baptiste Serin adelantó a los franceses, que quedaron 7 a 0 arriba en el marcador.

Los Pumas siguieron intentando, empataron luego de una posesión larga tras un line y maul que jugaron abierto, para luego de varias puntadas llegue al try Eduardo Bello (7-7).

Sobre los 22 minutos, el capitán Julián Montoya se golpeó en la cabeza y tuvo que salir de la cancha. Ignacio Ruiz ingresó por el hombre formado en Newman y Pablo Matera, en su partido número 100, quedó otra vez como capitán de Los Pumas.

El argentino Tomás Gallo anota un try para Los Pumas ante Francia (REUTERS/Matias Baglietto)

El partido era flojo, chato y no podía contagiar a los 31.952 espectadores que concurrieren a Vélez. Francia, con otro penal de Hastoy pasó al frente, por 10 a 7. Pero ese fue un llamado de atención para los argentinos. Tenían que cambiar y era el momento. Así llegó la primera gran prueba a los 29 minutos, con un scrum que empujó bien y terminó dentro del in-goal europeo. Así con un try-penal, Los Pumas pasaron al frente (14-10).

Sobre los 37, llegó la mejor jugada argentina de la etapa. La obtención en el line fue muy prolija, la ganó Matera y de allí en más se generó una jugada rápida y profunda, de primera fase que entre Bazán Vélez, Moroni y Carreras terminó con el try del cordobés (21-10).

El cierre de la etapa fue apura defensa, con una ruck que detuvo al ataque francés que casi logra la diferencia numérica. Los Pumas se fueron al descanso 21-10, con otra cara y sensaciones que tendrían que confirmar en los 40 minutos finales.

Los diez minutos iniciales del segundo tiempo de Los Pumas fueron fatales. En ese lapso perdieron la brújula y la ventaja que llevaban a favor.

En cambio Francia, salió con todo y descontó rápidamente con un penal de Hastoy (21-13). Y tras cartón, con un despeje de Santiago Carreras que quedó adentro se vino la réplica francesa desde su campo, a Bazán Vélez le taparon un kick para que Gailleton anotara el try. Sin mucho, los europeos quedaban a uno, 21-20.

Los Pumas celebran el triunfo ante Francia en Liniers (REUTERS/Matias Baglietto)

Felipe Contepomi empezó a mover el equipo, con los ingresos de Bertranou, Sordoni y Alemanno. Pero los errores continuaban. Una pelota al fondo sobre la izquierda, un mal cierre de Delguy y una nueva conquista para los franceses, que pasaron al frente (25-21).

Los de Galthié hacían simple lo básico, los argentinos se complicaban solos. Pero la amarilla a Colombe a los 16 minutos, le dio otra chance a los argentinos. Los Pumas se la jugaron con el line y el maul que apoyó Gallo para otra vez pasar al frente (26-25).

Era el momento argentino. Otra vez arriba y con 10 minutos con un jugador más. Ya se había movido todo el banco, con el ingreso de Albornoz que le dio una dinámica diferente. Matera estaba mucho mejor, Gallo perforaba a la defensa francesa y Los Pumas iban por más tantos. Pero las imprecisiones seguían al día. Sin embargo, la potencia del tucumano fue más y Thomas Gallo apoyó por segunda vez (33-25).

Los minutos finales fueron de uno a otro lado de la cancha, con posibilidades para los dos, sin embargo, no hubo cambios en el marcador. Los Pumas volvieron al triunfo, en el estadio de Vélez y ante su público.

Oviedo y Molina, en el primer tiempo, Matera, Gallo y Albornoz, en el segundo, las mejores figuras de un triunfo argentino renovador que llegó a tiempo antes de viajar a Uruguay a cerrar la ventana de julio y como preparación para lo que viene. A partir de agosto, medirse contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, con todo lo que eso implica.

Miguel Travaglini (presidente de la UAR) Julián Montoya (capitán de Los Pumas), Gustavo Manriquez (CEO Banco Macro), Santiago Beti (Director Sr. de comunicaciones Visa) y Silvana Antoniazzi (VP Marketing Visa) con la copa

La síntesis del partido:

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Eduardo Bello, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Lautaro Bazán Vélez, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Cordero.

Entrenador: Felipe Contepomi

Francia: 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe, 4. Mickaël Guillard, 5. Baptiste Pesenti, 6. Lenni Nouchi, 7. Judicaël Cancoriet, 8. Jordan Joseph, 9. Baptiste Serin (C), 10. Antoine Hastoy, 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe, 15. Léo Barré.

Entrenador: Fabián Galthié

Los Tantos

Primer tiempo: 9, minutos try de Serin convertido por Hastoy (F); 17m, try de Bello convertido por Santiago Carreras (LP); 24, penal de Hastoy (F); 29m, try penal (LP) y 37 try de Santiago Carreras convertido por él mismo (LP).

Cambios: 22 minutos, Ignacio Ruíz por Montoya, y 26m, Demba Bamba por Colombe (F).

Resultado parcial: Los Pumas 21 vs Francia 10

Segundo tiempo: 1 minuto, penal de Hastoy (F); 5, 10 tries de Gailleton y Attisogbe el primero convertido por Hastoy (F); 18 y 26 tries de Gallo el segundo convertido por S. Carreras (LP);

Cambios: en el inicio, Thomas Gallo por Vivas (LP); Posolo Tuilagi y Romain Briatte por Pesenti y Joseph (FR); 5m, Gonzalo Bertranou por Bazán Vélez (LP); 7m, Lucio Sordoni, y Matías Alemanno por Bello y Molina (LP); 15m, Pedro Rubiolo Y Tomás Albornoz por Paulos y Delguy (LP), 17m. Sébastian Taofifenua por Gros (F); 22m, Teddy Baubigny y Killian Tixeront por Guillard y Serin (F); 28, Matías Orlando por Santiago Carreras (LP), y Baptiste Jauneau y Léo Berdeu por Hastoy y Barlot (F).

Amarilla: 16 minutos, Colombe (F).

Resultado final: Los Pumas 33 v Francia 25

Estadio: José Amalfitani (Vélez Sarsfield)

Referee Principal : Andrew Brace (IRFU)

Asistente 1: Chris Busby (IRFU)

Asistente 2: Eoghan Cross (IRFU)

TMO: Quinton Immelman (SARU)

Público asistente: 31.952 espectadores.