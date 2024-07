La broma de Mac Allister a Carboni por “Papi Scaloni”, la cena del campeón y la desconocida sociedad con Garnacho: “Les ganamos a todos”

Alexis Mac Allister calificó los mates de sus compañeros en la Selección. ¿Quién ceba los peores?

Ya han pasado varios días de la consagración en la Copa América por parte de la selección argentina, pero la definición ganada ante Colombia en el tiempo suplementario continúa arrojando diferentes perlitas del plantel bicampeón del certamen continental y las intimidades de esa concentración siguen descubriéndose en la voz de los protagonistas.

Alexis Mac Allister y Valentín Carboni fueron invitados al programa de streaming, AFA Estudio, donde dialogaron, ente otros temas, de cuál es el podio de los mejores cebadores de mate dentro del equipo. El que tomó la palabra fue Macca: “Yo comparto mucho con Nico (González). Hace muy buenos mates. El problema es que es medio vago. Generalmente hago yo, mis mates están buenos”. En este sentido, explicó por qué eligió a su compañero de habitación: “Son los que más tomo. Qué querés que diga que tomo, que los de Leo (Messi) son buenos y no los tomo”.

A continuación, destacó la calidad de Enzo Fernández con el termo y el mate. “Los he probado, son buenos. Bien hecho”, profundizó y, más adelante, dio vuelta la tabla para puntualizar en un futbolista que no se lleva los honores en la materia. “Lo del Toro (Lautaro Martínez) están flojos, yerba mala. Está ratoneando me parece. A mi no me gusta esa yerba, es muy personal”, se sinceró en un tono bromista.

A su lado, Carboni acompañó la versión del volante central del Liverpool: “¿Mucha yerba, no?”. La respuesta no se hizo esperar: “Mucha yerba, se lava rápido. Flojito”. El compañero de Lautaro en el Inter de Italia validó la teoría de Mac Allister y metió a otro futbolista en el relato: “Tomé los de Alexis, son buenos. (Alejandro) Garnacho nada. Toma, pero no hace nada”.

Sin embargo, la sociedad con el Bichito se mantiene en otro terreno, más precisamente, en el de los videojuegos. Él sacó a pasear el talento del dúo cuando uno de los presentadores contó que Enzo Fernández había admitido que eran la “mejor dupla” en juegos de fútbol: “Jugamos mucho. Al principio no tanto. Y después, cuando me pasaron a la pieza con él, ahí empezamos un montón, uno contra uno y después jugábamos contra Enzo y Julián (Álvarez). También jugamos contra Pala (Exequiel Palacios), contra el Chino Martínez Quarta. Les ganamos a todos”.

Carboni sacó chapa cuando afirmó ser el dominador del historial en el mano a mano contra Garnacho y, junto a Alexis Mac Allister, expresaron quién era el jugador que más se frustraba en esos duelos: “Enzo Fernández se enojaba mucho”. El pampeano agregó que es “recalentón, pero Nico (González) también”.

En distinto sentido, el mediocampista de los Reds se tomó un momento para manifestarse sobre como vio a Valentín Carboni a lo largo de la Copa América: “Capaz que no le tocó jugar mucho, pero en los entrenamientos ha demostrado. Ya se ganó un respeto del grupo. Se lo ve muy bien. También se junta mucho con Garnacho y son dos jugadores que le pueden dar mucho a la selección argentina”. En medio de esa frase, le tendió una broma por los elogios del entrenador: “Papi Scaloni también lo levantó como loco”. Eso disparó inmediatamente la risa del joven de 19 años.

Antes de disputar el torneo, el nuevo preferido del Gringo se llevó los halagos del conductor: “Tanto Alejandro Garnacho como Valentín Carboni son dos chicos que nos ilusionan un montón. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en el futuro de ellos. No los podemos cargar con tantas expectativas ahora mismo, pero en un futuro nos darán un montón”.

Además, Lionel Messi también destacó su trabajo en los entrenamientos: “Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo, así como muchos de los chicos que vienen con mucha fuerza. Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”.

Años atrás, Carboni pudo tener su foto con la Pulga sin saber que se podría dar el lujo de compartir vestuario con el mejor jugador del mundo: “Yo tengo una foto cuando tenía 12 o 13 años. Justo tenía de técnico al hermano del Laucha Acosta en las Inferiores en Lanús y el Laucha estaba en el plantel. Mi sueño siempre fue conocerlo y un día me llevó al predio, me pude sacar una foto con Messi, también con todos los jugadores, pero justo con Messi”.

En la charla descontracturada, Valentín comentó sus sensaciones cuando lo vio llorar en el banco de suplentes del Hard Rock Stadium, a pocos metros suyo: “Yo lo tenía justo ahí, re cerca y verlo llorar... Fue re feo, pero también significa que lo siente mucho, que siempre quiere estar. Ya venía mal desde la primera jugada que se lastima y hasta que no pudo más siguió en la cancha y nada”.

El ingreso de Nicolás González revitalizó al equipo y el gol de Lautaro Martínez finiquitó la final contra Colombia para traer el título a la Argentina. La cena del campeón tuvo otro sabor. “Se comió milanesa y hamburguesa. Ese es el menú de todos los partidos. Después se come milanesa con papas fritas y hamburguesas”, concluyó Mac Allister.