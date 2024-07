Escándalo en Ecuador: Independiente del Valle echó a un futbolista que falsificó su nombre y edad

Alexander Bolaños fue suspendido por tres años (Foto: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

El caso de la falsa de identidad de Alexander Bolaños es uno de los mayores escándalos del fútbol sudamericano de los últimos años. El tema había explotado hace tres meses, pero en las últimas horas Independiente del Valle confirmó que echó del club al jugador tras corroborar que tenía una documentación apócrifa.

“IDV informa que ha rescindido el contrato con Alexander Bolaños por falsificación de documentos, una vez que el ente encargado y rector del fútbol ecuatoriano (FEF) ha comprobado y sancionado al jugador. El club se siente profundamente apenado por lo decepcionante de esta situación. Expresamos nuestro total rechazo a este tipo de prácticas en el fútbol del Ecuador”, detalló el club que en las últimas horas disputó el duelo de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

Cabe destacar que el delantero que ficharon a fines del 2023 no forma parte del plantel en un duelo oficial desde el 18 de mayo pasado. Hasta hoy, los datos oficiales de Alexander Bolaños indicaban que tenía 24 años, pero el diario ecuatoriano El Expreso asegura que su verdadero nombre es Jancer Romario Bolaños Casierra y tendría 28 años. El periódico de ese país El Universo coincide con el nombre, pero aclara que en la actualidad tendría en realidad 30 años, dato en el que coincide El Comercio, que afirma que su fecha de nacimiento real es el 23 de mayo de 1994.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol le impuso un castigo de tres años tras corroborar lo sucedido: “Se le impone la sanción de Tres Años de Suspensión para ejercer una o cualquier otra actividad o función relacionada con el fútbol”, señaló la Comisión Disciplinaria de la FEF.

El comunicado de Independiente del Valle

Lo cierto es que la investigación se desató durante los primeros días de abril de este año cuando La Liga Pro (primera división ecuatoriana) hizo formal el proceso tras conocer que se había realizado una denuncia anónima en Uruguay contra el futbolista. Fue el propio club Independiente del Valle el que realizó esa petición, aunque por entonces plantearon que no tenían “motivo alguno para considerar fundadas estas acusaciones”, pero que preferían cancelar cualquier tipo de duda porque “nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las normas y el juego limpio”.

Bolaños, que llegó a Independiente del Valle en diciembre tras pasar por el Técnico Universitario de la ciudad de Ambato, había contabilizado pasos previos en clubes chilenos como chilenos Colo Colo, O’Higgins y Deportes Concepción y hasta en Barcelona de Ecuador, “además de haber sido parte de las selecciones ecuatorianas sub-20 y sub-23, sin que nunca se haya sugerido ninguna irregularidad en los datos de su identidad”, había aclarado por entonces el propio club. Este año, además, disputó tres partidos de Copa Libertadores contra Liverpool, San Lorenzo y Palmeiras.

Sin embargo, un llamado anónimo a la radio uruguaya Sport 890 de una persona que en ese momento optó por resguardar su identidad hizo explotar el caso: “Él no se llama Alexander, se llama Romario. Ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, detalló sobre quien figuraba nacido el 12 de diciembre de 1999 con el nombre Alexander David Bolaños Casierra. Aseguró que adulteraron la identidad para poder hacer un cambio de club en 2012, cuando todavía era menor de edad.

En mayo, Independiente del Valle decidió dejar de utilizar al futbolista tras el castigo provisional que se le impuso y días más tarde se conoció que iniciarían acciones legales contra una persona llamada Genaro Huacón. “El ahora denunciado aseguró que los directivos de IDV estaban al tanto de lo que pasaba con Bolaños, por lo que recibió 8.000 dólares para que se mantenga en silencio y no difunda la supuesta información que dice tener sobre el referido caso”, informó el diario El Comercio el mes pasado. La Agencia EFE comunicó por entonces que la entidad ecuatoriana accionó sobre esta persona luego que apareciese en el Canal 4 de Uruguay para ratificar sus acusaciones y añadir que presuntamente la institución estaba al tanto de la falsificación.

Según la citada agencia de noticias, Huacón relató que él no se encargó de adulterar los documentos, pero que tomó conocimiento del caso cuando estaba en la Liga de Portoviejo entre 2012 y 2013. Apuntó contra el tío del futbolista, quien teóricamente pidió que ficharan al futbolista aunque por la edad no podían sumarlo: “De ahí el tío me dijo que tenía un contacto que le podía hacer el trámite de adulterar los documentos. Me dijeron que me iban a reconocer algo si salía como profesional porque fui yo quien lo metió en el fútbol, pero luego desaparecieron. No supe nada, y cuando vi que estaba jugando en Chile y en el Mundial juvenil fue cuando me sorprendí y empecé a buscarlo”.

Cuando se desarrolló la denuncia, el Independiente aseguró que Huacón era un “conocido entre los actores del fútbol ecuatoriano por su continuo accionar delictivo, quien en los últimos meses ha buscado obtener provecho personal a través de, como él mismo lo llama, ‘vender su silencio’”.

El tema hizo recordar a lo sucedido con Byron Castillo en la previa del Mundial de Qatar 2022, lo que incluso desató una presentación de Chile en la FIFA. Esto decantó en una sanción de tres puntos de penalización para las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 que le impuso el TAS a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Fruto de la resolución del TAS, Byron Castillo se quedó fuera de la convocatoria de Ecuador para el Mundial de Qatar 2022 y desde entonces no ha vuelto a ser incluido en ninguna lista del combinado nacional.

Bolaños militó con la selección ecuatoriana juvenil (Foto: EFE/Esteban Garay)