Qatar 2022: La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la razón por la cual Byron Castillo no fue al Mundial

La Federación Ecuatoriana de Fútbol entregó la razón por la cual Byron Castillo no fue convocado para disputar el mundial de Qatar 2022. Imagen: FEF.

A tan solo 5 días de que la pelota ruede en el estadio Al Bayt, de Qatar para dar inicio a la fiesta deportiva más importante del planeta, la Copa Mundial de la FIFA, una nueva polémica y discusión nació en la esfera de la selección de Ecuador, que ayer hizo oficial su lista de 26 jugadores convocados con una ausencia notable, la del mediocampista Byron Castillo.

La inconformidad y el disgusto dentro de la comunidad ecuatoriana por el no llamado del futbolista generó bastantes cuestiones y creó diferentes rumores sobre la verdadera razón por la cual no fue convocado. No obstante, en las últimas horas la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por medio de un comunicado oficial, cerró la discusión entregando la explicación por la cual su nombre fue el gran ausente en la lista.

Efectivamente como algunos rumores lo venían anunciando, la federación confirmó que decidieron no incluir a Castillo en la lista final debido a que desean evitar cualquier tipo de sanción ‘injusta’ que pueda afectar el desempeño deportivo del equipo en la cita orbital. Es importante recalcar que si Ecuador se presentaba a la competencia con el futbolista, sus rivales podrían denunciar una alineación indebida:

“Ante un fallo arbitral del TAS, que desconoce los más elementales principios jurídicos universalmente aceptados, y ante el riesgo nuevamente de sufrir injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a FIFA.

Cabe recordar que el fallo entregado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), sobre el caso de nacionalidad de Byron terminó fallando a favor de Chile, alegando que la FEF presentó un documento con información falsa del jugador que violó el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA.

En consecuencia recibieron una sanción delimitada en el artículo 6 del mismo Código Disciplinario, dentro del cual tendrán que pagar una suma de 100.000 francos suizos a la FIFA en un lapso de 30 días posteriores a la publicación del fallo y la remoción de 3 puntos para las próximas eliminatorias al mundial de Estados Unidos/México/Canadá.

Con el objetivo de continuar persiguiendo y protegiendo la inocencia de la federación y el jugador, en el mismo comunicado, la institución de fútbol ecuatoriana afirmó que usarán todas las plataformas posibles para continuar construyendo el argumento de inocencia dentro del caso:

“Para nadie ha sido fácil el proceso que como institución hemos tenido que atravesar, y menos aún para nuestro jugador, quien es parte de esta familia que llamamos ‘La Tri’.... Aunque hoy nuestra atención está en el Mundial de Qatar, nuestro compromiso es agotar todos nuestros recursos que el derecho nos conceda para demostrar todo nuestro correcto proceder y reparar esta injusta y dolorosa situación, sea cual sea el foro en el que debamos hacerlo. "

Por su lado, el cuadro dirigido por Gustavo Alfaro ya se encuentra enfocado en su primer encuentro del Mundial, que casualmente será el partido inaugural de esta Copa Mundial ante el combinado catarí. El domingo 20 de noviembre a las 11:00 a.m hora ecuatoriana y colombiana se dará inicio al torneo de fútbol más importante del planeta.





