Diego Martínez habló tras el empate de Boca en Ecuador: su contundente postura ante el error que no le permitió usar los refuerzos

Luego del empate sin goles de Boca Juniors ante Independiente del Valle por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador del equipo xeneize, Diego Martínez, analizó en conferencia de prensa el encuentro disputado en Ecuador.

El DT comenzó con el tema que se robó la atención y fue la ausencia de los refuerzos por un error administrativo ante la Conmebol. “Es una situación que a ninguno de los que somos parte de la institución nos gusta estar viviéndola, pero todos somos parte. Ante situaciones en la vida donde uno tiene dificultades, tenés dos respuestas: o te quedás lamentándote, echando culpas o buscar responsabilidades, que eso no existe de parte nuestra porque somos parte de Boca Juniors y todos somos responsables de cuando ganamos o perdemos; o mirás para adelante y tratás de sacar adelante situaciones adversas”.

Además, reveló que referentes del plantel le levantaron el ánimo ante las bajas, lo que lo obligó al entrenador a presentar un mediocampo inédito. “Pertenecemos a una institución muy grande y no nos podemos detener en lo que pasó”, afirmó y luego destacó: “Es mirar para adelante, tener este tipo de líderes que tenemos en el plantel, es tener un tipo que hace una semana me dijo: ‘Vos quedate tranquilo que voy a estar y voy a poner la cara’. Es tener a Marcos Rojo que se tira de cabeza en la pelota parada. Es tener a Sergio Romero, que me dijo: ‘No te quiero ver ni con cara mala. Y levantá la cara que mañana vamos a hacer un buen partido’. Cuando vos tenés a ese tipo de jugadores, no hay tiempo para mirar nada. Es la sensación más reconfortante que puedo tener como entrenador”.

En tanto que subrayó que “estoy orgulloso de la institución en la que trabajo. Es lo que soñé toda mi vida. Estoy orgulloso de pertenecer a este grupo de trabajo. El día a día es muy fluido. Todos están predispuestos para ayudarnos a nosotros. Cuando es así, cuando pasan las cosas que pasaron, me dan ganas de salir y pelearme con cualquiera en el sentido futbolístico”.

Respecto del encuentro, aseveró que “las sensaciones son positivas. Veníamos a jugar ante un rival que hace muchos años que tiene una línea de trabajo y saca ventaja cuando juega de local. La altura iba a jugar un papel importante. Teníamos que hacer tenencias largas dentro de lo posible. Por momentos, nos costó. Estuvimos mejor cuando ajustamos una situación en las bandas. Adaptamos bien en el segundo tiempo la inclusión de doscentro delanteros con la inclusión de Mateo (Mendía)”.

“Es algo muy bueno haber hecho debutar a Santi (Dalmasso) con la personalidad con la que le hizo... Todos los chicos. Es un buen resultado, nos deja la serie abierta para lo que queremos: pasar de fase. No logramos absolutamente nada, solo sí un buen resultado y con las mejores expectativas para lo que viene”, añadió.

También reconoció que “sufrimos situaciones que podíamos sufrir, pero también tuvimos situaciones de gol muy claras y sabíamos que, si bien teníamos que dosificar las transiciones porque cada esfuerzo es el doble que en el llano, sabíamos que íbamos a tener muchos espacios en transiciones ofensivas porque el rival tiene una propuesta ofensiva y te deja espacios para lastimar. A partir de ahí, el equipo generó situaciones, pudo ponerse en ventaja y lo terminamos defendiendo bien en los últimos minutos. No es lo que más nos gusta, pero cuando vivís este tipo de partidos hay que entender cómo jugarlos. Estoy muy contento por el compromiso y por cómo lo llevaron adelante”.

Si bien el encuentro terminó sin goles, Boca Juniors desperdició dos chances claras con Miguel Merentiel. La serie se definirá el miércoles próximo en La Bombonera y el ganador jugará los octavos de final frente al Cruzeiro de Brasil. Mientras tanto, Boca Juniors retomará la competición doméstica con el encuentro ante Defensa y Justicia por la sexta fecha de la Liga Profesional.

MÁS FRASES DE DIEGO MARTÍNEZ:

Lo que viene. “Primero, tenemos un compromiso muy importante que es por el torneo frente a Defensa y Justicia. Mi cabeza está en recuperar a los muchachos y, cuando terminemos el partido contra Defensa, pondremos la cabeza en la segunda final en nuestra casa”

¿Revancha? “Me imagino una final, teniendo una posibilidad de jugar en nuestra casa con nuestra gente y buscar la clasificación. Buscaremos un partido de tenencia más repartida, donde podamos tener mucho más control del que tuvimos hoy. Sabemos que enfrente hay un equipo muy audaz, que juega de cualquier manera tanto de local como visitante. Por eso, obtuvo los logros que ha tenido”.

Actitud del equipo. “Rescato un montón de cosas: el contexto, las adversidades que nos tocó atravesar en las últimas horas, el compromiso que los chicos tuvieron y la personalidad para jugar y neutralizar a un rival que juega bien y se hace fuerte en su cancha. Hablamos de que si salíamos a trabajarlo el partido, sabiendo y entendiendo cómo jugarlo, lo podíamos ganar. Y estuvimos cerca. Tuvimos las chances para poder lastimarlo”

¿Cómo vio a los chicos? “Bien, con personalidad, difícil. Porque es la zona donde tenés que atacar y defender y donde enfrentás a un rival que ese juego interno lo tiene bien trabajado, y vos tenés que estar en ambas fases. Lo han hecho con mucha personalidad, bien. Hemos podido neutralizar una parte de su juego”.