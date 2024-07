“Me erré un montón de goles, no me puteen”: el inesperado pedido de disculpas de Nico González tras consagrarse campeón de América con Argentina

Nico González se lamentó por los goles que no pudo convertir: "Estoy re salado, me van a re putear"

Luego de la frustración por no poder jugar el Mundial de Qatar 2022 por lesión, Nicolás González volvió a consagrarse en la selección argentina al conquistar la Copa América tras vencer 1-0 a Colombia en la final. El delantero de la Fiorentina entró por Lionel Messi y tuvo una gran labor en la ofensiva. De hecho, marcó un gol que le anularon por posición adelantada previa de Nicolás Tagliafico. Luego de la coronación el ex punta de Argentinos Juniors habló de su sequía en la Selección y dejó una frase a los hinchas en tono de broma.

“Me van a putear. Me erré un montón de goles”, dijo en un video que hizo el presentador Nico Occhiato. “No me entra, estoy re salado”, resaltó González, ante lo que el también productor televisivo le apuntó “entraste y cambiaste el partido. En la tribuna toda la gente lo vio así”. Luego del futbolista les pidió a los hinchas que “espero que estén contentos. No me puteen”.

Nico González ingresó a los 65 minutos por Messi, quien salió lesionado en el tobillo derecho y reaccionó con lágrimas en el banco de suplentes. Mientras que el atacante de la Fiorentina aportó con su dinámica y fue un problema para la defensa colombiana. Pese a su tanto invalidado, no bajó los brazos y siguió buscando para poder marcar.

Dispuso de algunas chances y no tuvo puntería o también se encontró con la seguridad del arquero cafetero Camilo Vargas, quien se quedó con la pelota luego de un tiro de González que lo agarró a contrapié. Se complementó bien con Lautaro Martínez, otro que entró desde el banco y conquistó el gol de la victoria, que valió el cuarto cetro en la era de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección.

Nicolás González cumplió una buena labor en la final y a lo largo del torneo en sus intervenciones en la Copa América (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Hubo mucho esfuerzo de Nico, cuya dinámica aportó peligro y cuando no pudo volver a quedar mano a mano con Vargas, arrastró las marcas para poder dejar libre al Lautaro, como en el momento en el que el bahiense convirtió tras el pase perfecto de Giovani Lo Celso.

Nico supo ganarse su lugar en el proceso conducido por Scaloni y en la Copa América ganada en Brasil en 2021 se había quedado con la titularidad. Su puesto lo disputó con Ángel Di María, quien en la final le ganó la pulseada, integró el once inicial y marcó el golazo del triunfo.

No obstante, el atacante de 26 años formado en el Bicho de La Paternal siempre mantuvo la consideración del entrenador, aunque la lesión muscular que lo marginó del Mundial de Qatar 2022 fue una gran frustración. No se desanimó, el estratega de Pujato lo volvió a convocar desde los primeros amistosos del año pasado.

Su labor en la Fiorentina en la pasada temporada, en la que convirtió 16 goles y brindó 5 asistencias en 44 partidos, le valió seguir en las listas de Scaloni. Nico González es uno de los jugadores con más presencia en la gestión de la selección argentina iniciada en 2018 y suma 39 partidos y 5 tantos.